Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Жива чи штучна — яку ялинку поставити на Новий рік 2025 arrow

Жива чи штучна — яку ялинку поставити на Новий рік 2025

29 листопада 2024 13:43
Світлана Конюшенко - Редактор
Яку ялинку краще обрати на Новий рік 2025 — штучну чи живу, поради
Молода жінка, яка насолоджується ароматом ялинки. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Щороку з настанням новорічних свят виникає питання стосовно того, яку ялинку краще придбати — живу чи штучну. Ми розповідаємо про головні переваги і недоліки як однієї ялинки, так й іншої, щоб ви могли для себе зрозуміти, яке з цим дерев краще на Новий рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Яку ялинку варто поставити на Новий рік

Жива ялинка — переваги і недоліки

Головним недоліком живої ялинки є той факт, що під час вирубки дерев страждає навколишнє середовище. Однак, це пов’язано не стільки із самою вирубкою, як з браконьєрством та утилізацією. Купити таку ялинку можна як на базарах, які з’являються приблизно на початку грудня, так і в лісових угіддях, де вирубують дерева спеціально під покупця, але там вони коштують дешевше.

Причому, у лісових господарствах можна придбати не лише живу ялинку, а й хвойні гілки. А це чудовий варіант для тих, хто хоче прикрасити свою оселю до новорічних свят, не вирубуючи дерева в лісі.

Живая елка
Натуральна ялинка вдома. Фото: Christmas Trees Direct

Штучна ялинка — переваги і недоліки

Штучні новорічні дерева виготовляють з пластику і металу, тому їх не можна віддати на переробку. Дуже часто при виготовленні використовують полівінілхлорид, який містить токсичні елементи, а тому — дуже шкідливий для здоров’я, особливо, для дітей. Якщо ви, все ж таки, хочете поставити вдома штучну ялинку, не економте на ній. 

Головними перевагами штучних ялинок є великий вибір зовнішнього вигляду, а ось недоліки таких дерев — це ризик виникнення алергії. Ознаками появи реакції на штучну ялинку є поліноз і виділення з носа, а також кропив’янка. 

Искусственная елка
Штучна ялинка вдома. Фото: Sersimo

Нагадаємо, ми писали про те, як можна створити карту бажань на Новий рік.

Раніше ми розповідали про те, як прикрасити оселю до Нового року за правилами феншую. 

Також ми повідомляли про те, яких речей варто позбутися до настання Нового року 2025.

свята Новий рік Йолка новорічна ялинка поради Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:57 Одесі загрожує екологічна катастрофа через втікача до РФ

13:56 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

13:17 Гроші в пісок — на Одещині знову потонули оборонні споруди

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:57 Одесі загрожує екологічна катастрофа через втікача до РФ

13:56 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

13:17 Гроші в пісок — на Одещині знову потонули оборонні споруди

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят