Яку ялинку краще обрати на Новий рік 2025 — штучну чи живу, поради

Молода жінка, яка насолоджується ароматом ялинки. Фото: Freepik

Щороку з настанням новорічних свят виникає питання стосовно того, яку ялинку краще придбати — живу чи штучну. Ми розповідаємо про головні переваги і недоліки як однієї ялинки, так й іншої, щоб ви могли для себе зрозуміти, яке з цим дерев краще на Новий рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Жива ялинка — переваги і недоліки

Головним недоліком живої ялинки є той факт, що під час вирубки дерев страждає навколишнє середовище. Однак, це пов’язано не стільки із самою вирубкою, як з браконьєрством та утилізацією. Купити таку ялинку можна як на базарах, які з’являються приблизно на початку грудня, так і в лісових угіддях, де вирубують дерева спеціально під покупця, але там вони коштують дешевше.

Причому, у лісових господарствах можна придбати не лише живу ялинку, а й хвойні гілки. А це чудовий варіант для тих, хто хоче прикрасити свою оселю до новорічних свят, не вирубуючи дерева в лісі.

Натуральна ялинка вдома. Фото: Christmas Trees Direct

Штучна ялинка — переваги і недоліки

Штучні новорічні дерева виготовляють з пластику і металу, тому їх не можна віддати на переробку. Дуже часто при виготовленні використовують полівінілхлорид, який містить токсичні елементи, а тому — дуже шкідливий для здоров’я, особливо, для дітей. Якщо ви, все ж таки, хочете поставити вдома штучну ялинку, не економте на ній.

Головними перевагами штучних ялинок є великий вибір зовнішнього вигляду, а ось недоліки таких дерев — це ризик виникнення алергії. Ознаками появи реакції на штучну ялинку є поліноз і виділення з носа, а також кропив’янка.

Штучна ялинка вдома. Фото: Sersimo

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