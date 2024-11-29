Какую елку лучше выбрать на Новый год 2025 — искусственную или живую, советы

Молодая женщина, которая наслаждается ароматом елки. Фото: Freepik

Каждый год с наступлением новогодних праздников возникает вопрос о том, какую елку лучше приобрести — живую или искусственную. Мы рассказываем о главных преимуществах и недостатках как одной елки, так и другой, чтобы вы могли для себя понять, какое из этих деревьев лучше на Новый год.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Живая елка — преимущества и недостатки

Главным недостатком живой елки является тот факт, что при вырубке деревьев страдает окружающая среда. Однако это связано не столько с самой вырубкой, сколько с браконьерством и утилизацией. Купить такую елку можно как на базарах, которые появляются примерно в начале декабря, так и в лесных угодьях, где вырубают деревья специально под покупателя, но там они стоят дешевле.

Причем в лесных хозяйствах можно приобрести не только живую елку, но и хвойные ветки. А это отличный вариант для тех, кто хочет украсить свой дом к новогодним праздникам, не вырубая деревья в лесу.

Натуральная елка дома. Фото: Christmas Trees Direct

Искусственная елка — преимущества и недостатки

Искусственные новогодние деревья производят из пластика и металла, поэтому их нельзя отдать на переработку. Очень часто при изготовлении используют поливинилхлорид, содержащий токсичные элементы, поэтому он очень вреден для здоровья, особенно для детей. Если вы, все же, хотите поставить дома искусственную елку, не экономьте на ней.

Главными преимуществами искусственных елок является большой выбор внешнего вида, а вот недостатки таких деревьев — это риск возникновения аллергии. Признаками появления реакции на искусственную елку являются поллиноз и выделение из носа, а также крапивница.

Искусственная елка дома. Фото: Sersimo

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