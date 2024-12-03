Как сделать новогодние игрушки из природных материалов своими руками — идеи и лайфхаки

Как создать новогодние игрушки из природных материалов за копейки
Новый год — это прекрасная возможность проявить свои творческие способности и создать оригинальные украшения для дома или новогодней елки своими руками. А использование природных материалов для изготовления игрушек позволит не только сэкономить, но и сделать декор экологичным и уникальным.
Новини.LIVE предлагает Вам узнать о лучших идеях новогодних игрушек из природных материалов, которые создадут праздничное настроение в доме без лишних затрат. Выбирайте идеи, которые вам по душе, и наполняйте свой дом уютом!
Каковы преимущества создания декора из природных материалов
Стоит сразу отметить, что новогодние игрушки из природных материалов имеют ряд преимуществ, которые не имеют обычные украшения:
- благодаря экологичности вы не вредите окружающей среде;
- природные материалы часто бесплатны, их можно принести из леса, парка и т.п.;
- изготовление таких украшений развивает творческие способности у детей;
- для взрослых создание игрушек может стать способом снять стресс;
- украшения handmade могут являться дополнением к рождественскому или новогоднему подарку;
- ваш декор будет особенным и неповторимым.
Как сделать новогодние игрушки своими руками — полезные лайфхаки
Перед тем как начать свою работу над игрушками предлагаем вам прочитать следующие полезные советы:
- Сочетайте природные материалы с тканями и кружевом. Это придаст нежности вашим украшениям.
- Добавьте аромат, создав украшение из апельсина, мандарина, лимона, лайма или корицы. Добавляйте декоративные элементы из розмарина, бадьяна или кардамона.
- Экспериментируйте с красками — золото, серебро или белый цвет прекрасно передают зимнюю атмосферу.
- Привлекайте детей. Создание игрушек станет увлекательным семейным занятием.
- Используйте переработанные материалы — старые пуговицы, ленты, остатки шпагата или лоскутки ткани обретут новую жизнь в вашем декоре.
Идеи для новогодних игрушек из природных материалов
1. Шишки с глитером
Шишки — универсальный природный материал для новогодних украшений. Их можно раскрасить, нанести немного блеска или соединить с красными ягодами и зеленой веточкой елки — все зависит от вашей фантазии.
Что понадобится:
- сосновые или еловые шишки;
- клей ПВА;
- глитер (блестки) или белая, серебряная или золотая краска;
- ленты или веревки для подвешивания.
Инструкция:
- Если используете блестки, нанесите на шишку слой клея и обсыпьте глитером, чтобы покрыть поверхность.
- Дайте высохнуть, привяжите ленту для подвешивания.
- Если выбрали краску — просто раскрасьте нужный вам участок или всю шишку.
2. Декор из сухих апельсинов
Сушеные апельсинки смотрятся ярко и празднично. Также можно использовать лимон или лайм. Интересной идеей будет высушить кожуру апельсина, оставив его форму. Или соединить такое украшение с корицей, бадьяном или кардамоном.
Что понадобится:
- апельсины;
- духовка или сушилка;
- ленты, жгутовый шпагат, палочки корицы, звездочки аниса, веточки розмарина.
Инструкция:
- Нарежьте апельсины тонкими кружочками.
- Сушите в духовке при температуре 50–70°C в течение 2–3 часов.
- Ленты или нить используйте как подвески для елки, скрепляя с корицей и анисом.
3. Елочные украшения из орехов
Орехи, в частности грецкие, идеально подходят для создания игрушек. Их можно завернуть в фольгу, раскрасить золотом или серебром, посыпать блестками. Можно изготовить интересные изделия из ореховой скорлупы.
Предлагаем самый простой и бюджетный вариант, для которого понадобится:
- орехи в скорлупе;
- золотая краска;
- клеевой пистолет или другой крепкий клей;
- ленты или шпагат.
Инструкция:
- Покрасьте скорлупу орехов краской и дайте высохнуть.
- Приклейте ленту для подвешивания.
4. Венок из веток
Сделайте праздничный венок для дверей из еловых веток и шишек.
Что понадобится:
- тонкие ветви;
- проволока;
- шишки, ягоды рябины, ленты.
Инструкция:
- Сформируйте каркас из веток, закрепив их проволокой.
- Декорируйте шишками, ягодами и лентами.
Предлагаем посмотреть полезную видеоинструкцию:
5. Снежинка или звезда из веточек
Материалы:
- тонкие веточки (6 штук одинаковой длины);
- шпагат или веревка;
- декоративные элементы (сухие ягоды, еловые веточки, ленты, кружево).
Инструкция:
- Составьте три веточки в форме снежинки, закрепив их в центре шпагатом.
- Добавьте еще три веточки для создания завершенной шестиугольной формы. Обмотайте места пересечения шпагатом для крепости.
- Украсьте снежинку: приклейте на концы или центр еловые веточки, сухие ягоды или ленты.
- Добавьте петлю из шпагата, чтобы подвесить украшение.
6. Звезда из палочек корицы
Материалы:
- палочки корицы (6 штук);
- шпагат или красно-белая нить;
- бадьян, гвоздика для декора.
Инструкция:
- Разложите палочки корицы в форме звезды (три перекрестных пара).
- Соедините концы каждой пары с помощью нити или шпагата.
- В центр звезды приклейте бадьян или несколько гвоздик, сделав акцент.
- Закрепите петлю сверху, чтобы украшение можно было повесить.
7. Елка из кофейных зерен
Материалы:
- картон (для основания);
- клей (клеевой пистолет или ПВА);
- кофейные зерна;
- шпагат или тонкая веревка;
- декоративный бантик.
Инструкция:
- Вырежьте треугольник из картона, чтобы создать основание для елки.
- Обмотайте края треугольника шпагатом для аккуратного вида.
- Покройте поверхность треугольника клеем и аккуратно выложите кофейные зерна. Плотно прижмите зерна, чтобы они держались.
- Украсьте верхушку елки бантиком или бусинкой.
- Сделайте петлю из веревки на верхушке для подвешивания.
Эти украшения выглядят уютно, стильно и приносят праздничную атмосферу, при этом они очень просты в изготовлении.
Придумывайте свои новогодние игрушки из природных материалов и создавайте уют и праздник в своем доме!
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