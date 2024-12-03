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Как создать новогодние игрушки из природных материалов за копейки

3 декабря 2024 19:43
Светлана Конюшенко - Редактор
Как сделать новогодние игрушки из природных материалов своими руками — идеи и лайфхаки
Женщина разрисовывает шишку на новогодний праздник. Фото: shutterstock.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Новый год — это прекрасная возможность проявить свои творческие способности и создать оригинальные украшения для дома или новогодней елки своими руками. А использование природных материалов для изготовления игрушек позволит не только сэкономить, но и сделать декор экологичным и уникальным.

Новини.LIVE предлагает Вам узнать о лучших идеях новогодних игрушек из природных материалов, которые создадут праздничное настроение в доме без лишних затрат. Выбирайте идеи, которые вам по душе, и наполняйте свой дом уютом!

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Каковы преимущества создания декора из природных материалов

Стоит сразу отметить, что новогодние игрушки из природных материалов имеют ряд преимуществ, которые не имеют обычные украшения:

  • благодаря экологичности вы не вредите окружающей среде;
  • природные материалы часто бесплатны, их можно принести из леса, парка и т.п.;
  • изготовление таких украшений развивает творческие способности у детей;
  • для взрослых создание игрушек может стать способом снять стресс;
  • украшения handmade могут являться дополнением к рождественскому или новогоднему подарку;
  • ваш декор будет особенным и неповторимым.

 

Каковы преимущества создания декора из природных материалов
Создание новогоднего декора. Фото: shutterstock.com

Как сделать новогодние игрушки своими руками — полезные лайфхаки

Перед тем как начать свою работу над игрушками предлагаем вам прочитать следующие полезные советы:

  1. Сочетайте природные материалы с тканями и кружевом. Это придаст нежности вашим украшениям.
  2. Добавьте аромат, создав украшение из апельсина, мандарина, лимона, лайма или корицы. Добавляйте декоративные элементы из розмарина, бадьяна или кардамона.
  3. Экспериментируйте с красками — золото, серебро или белый цвет прекрасно передают зимнюю атмосферу.
  4. Привлекайте детей. Создание игрушек станет увлекательным семейным занятием.
  5. Используйте переработанные материалы — старые пуговицы, ленты, остатки шпагата или лоскутки ткани обретут новую жизнь в вашем декоре.

 

Как сделать новогодние игрушки своими руками — полезные лайфхаки
Естественные материалы для декора. Фото: freepik.com

Идеи для новогодних игрушек из природных материалов

1. Шишки с глитером

Шишки — универсальный природный материал для новогодних украшений. Их можно раскрасить, нанести немного блеска или соединить с красными ягодами и зеленой веточкой елки — все зависит от вашей фантазии.

 

Идеи для новогодних игрушек из природных материалов
Создание новогоднего украшения из шишек. Фото: freepik.com

Что понадобится:

  • сосновые или еловые шишки;
  • клей ПВА;
  • глитер (блестки) или белая, серебряная или золотая краска;
  • ленты или веревки для подвешивания.

Инструкция:

  1. Если используете блестки, нанесите на шишку слой клея и обсыпьте глитером, чтобы покрыть поверхность.
  2. Дайте высохнуть, привяжите ленту для подвешивания.
  3. Если выбрали краску — просто раскрасьте нужный вам участок или всю шишку.

 

Как создать игрушку из шишки
Рождественские игрушки с шишками. Коллаж: Новини.LIVE

2. Декор из сухих апельсинов

Сушеные апельсинки смотрятся ярко и празднично. Также можно использовать лимон или лайм. Интересной идеей будет высушить кожуру апельсина, оставив его форму. Или соединить такое украшение с корицей, бадьяном или кардамоном.

 

Как сделать декор из апельсина
Новогодний декор из апельсина. Фото: google.com

Что понадобится:

  • апельсины;
  • духовка или сушилка;
  • ленты, жгутовый шпагат, палочки корицы, звездочки аниса, веточки розмарина.

Инструкция:

  1. Нарежьте апельсины тонкими кружочками.
  2. Сушите в духовке при температуре 50–70°C в течение 2–3 часов.
  3. Ленты или нить используйте как подвески для елки, скрепляя с корицей и анисом.

 

Как создать игрушку на елку из апельсина.
Рождественские украшения с апельсином и корицей. Коллаж: Новини.LIVE
Как сделать из корицы и апельсина новогоднюю игрушку
Рождественские украшения с апельсином и корицей. Коллаж: Новини.LIVE

3. Елочные украшения из орехов

Орехи, в частности грецкие, идеально подходят для создания игрушек. Их можно завернуть в фольгу, раскрасить золотом или серебром, посыпать блестками. Можно изготовить интересные изделия из ореховой скорлупы.

Предлагаем самый простой и бюджетный вариант, для которого понадобится:

  • орехи в скорлупе;
  • золотая краска;
  • клеевой пистолет или другой крепкий клей;
  • ленты или шпагат.

Инструкция:

  1. Покрасьте скорлупу орехов краской и дайте высохнуть.
  2. Приклейте ленту для подвешивания.

 

Как сделать елочные украшения из орехов
Елочные украшения из ореха. Коллаж: Новини.LIVE
Как сделать игрушку на елку из ореха
Елочные украшения из ореха. Коллаж: Новини.LIVE

4. Венок из веток

Сделайте праздничный венок для дверей из еловых веток и шишек.

Что понадобится:

  • тонкие ветви;
  • проволока;
  • шишки, ягоды рябины, ленты.

Инструкция:

  1. Сформируйте каркас из веток, закрепив их проволокой.
  2. Декорируйте шишками, ягодами и лентами.

Предлагаем посмотреть полезную видеоинструкцию:

 

5. Снежинка или звезда из веточек

Материалы:

  • тонкие веточки (6 штук одинаковой длины);
  • шпагат или веревка;
  • декоративные элементы (сухие ягоды, еловые веточки, ленты, кружево).

Инструкция:

  1. Составьте три веточки в форме снежинки, закрепив их в центре шпагатом.
  2. Добавьте еще три веточки для создания завершенной шестиугольной формы. Обмотайте места пересечения шпагатом для крепости.
  3. Украсьте снежинку: приклейте на концы или центр еловые веточки, сухие ягоды или ленты.
  4. Добавьте петлю из шпагата, чтобы подвесить украшение.

 

Как сделать новогодние игрушки из природных материалов своими руками
Елочная игрушка из веток. Фото: freepik.com
Как сделать елочную игрушку из веток
Елочная игрушка из веток. Коллаж: Новини.LIVE

6. Звезда из палочек корицы

Материалы:

  • палочки корицы (6 штук);
  • шпагат или красно-белая нить;
  • бадьян, гвоздика для декора.

Инструкция:

  1. Разложите палочки корицы в форме звезды (три перекрестных пара).
  2. Соедините концы каждой пары с помощью нити или шпагата.
  3. В центр звезды приклейте бадьян или несколько гвоздик, сделав акцент.
  4. Закрепите петлю сверху, чтобы украшение можно было повесить.

 

Как сделать украшение из палочек корицы
Украшения из палочек корицы. Коллаж: Новини.LIVE

7. Елка из кофейных зерен

Материалы:

  • картон (для основания);
  • клей (клеевой пистолет или ПВА);
  • кофейные зерна;
  • шпагат или тонкая веревка;
  • декоративный бантик.

Инструкция:

  1. Вырежьте треугольник из картона, чтобы создать основание для елки.
  2. Обмотайте края треугольника шпагатом для аккуратного вида.
  3. Покройте поверхность треугольника клеем и аккуратно выложите кофейные зерна. Плотно прижмите зерна, чтобы они держались.
  4. Украсьте верхушку елки бантиком или бусинкой.
  5. Сделайте петлю из веревки на верхушке для подвешивания.

 

Как сделать елку из кофейных зерен
Елка из кофейных зерен. Фото: google.com

Эти украшения выглядят уютно, стильно и приносят праздничную атмосферу, при этом они очень просты в изготовлении.

Придумывайте свои новогодние игрушки из природных материалов и создавайте уют и праздник в своем доме!

Ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2025 году, какие цвета выбрать, чтобы задобрить символ года Змею и какой декор сейчас в тренде.

Напомним, мы писали, как красиво завернуть подарок ко Дню Святого Николая или на другой новогодний праздник.

Также предлагаем вам узнать, как украсить елку на Новый год 2025 за фэншуем на удачу.

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