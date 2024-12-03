Как сделать новогодние игрушки из природных материалов своими руками — идеи и лайфхаки

Женщина разрисовывает шишку на новогодний праздник. Фото: shutterstock.com

Новый год — это прекрасная возможность проявить свои творческие способности и создать оригинальные украшения для дома или новогодней елки своими руками. А использование природных материалов для изготовления игрушек позволит не только сэкономить, но и сделать декор экологичным и уникальным.

Новини.LIVE предлагает Вам узнать о лучших идеях новогодних игрушек из природных материалов, которые создадут праздничное настроение в доме без лишних затрат. Выбирайте идеи, которые вам по душе, и наполняйте свой дом уютом!

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Каковы преимущества создания декора из природных материалов

Стоит сразу отметить, что новогодние игрушки из природных материалов имеют ряд преимуществ, которые не имеют обычные украшения:

благодаря экологичности вы не вредите окружающей среде;

природные материалы часто бесплатны, их можно принести из леса, парка и т.п.;

изготовление таких украшений развивает творческие способности у детей;

для взрослых создание игрушек может стать способом снять стресс;

украшения handmade могут являться дополнением к рождественскому или новогоднему подарку;

ваш декор будет особенным и неповторимым.

Создание новогоднего декора. Фото: shutterstock.com

Как сделать новогодние игрушки своими руками — полезные лайфхаки

Перед тем как начать свою работу над игрушками предлагаем вам прочитать следующие полезные советы:

Сочетайте природные материалы с тканями и кружевом. Это придаст нежности вашим украшениям. Добавьте аромат, создав украшение из апельсина, мандарина, лимона, лайма или корицы. Добавляйте декоративные элементы из розмарина, бадьяна или кардамона. Экспериментируйте с красками — золото, серебро или белый цвет прекрасно передают зимнюю атмосферу. Привлекайте детей. Создание игрушек станет увлекательным семейным занятием. Используйте переработанные материалы — старые пуговицы, ленты, остатки шпагата или лоскутки ткани обретут новую жизнь в вашем декоре.

Естественные материалы для декора. Фото: freepik.com

Идеи для новогодних игрушек из природных материалов

1. Шишки с глитером

Шишки — универсальный природный материал для новогодних украшений. Их можно раскрасить, нанести немного блеска или соединить с красными ягодами и зеленой веточкой елки — все зависит от вашей фантазии.

Создание новогоднего украшения из шишек. Фото: freepik.com

Что понадобится:

сосновые или еловые шишки;

клей ПВА;

глитер (блестки) или белая, серебряная или золотая краска;

ленты или веревки для подвешивания.

Инструкция:

Если используете блестки, нанесите на шишку слой клея и обсыпьте глитером, чтобы покрыть поверхность. Дайте высохнуть, привяжите ленту для подвешивания. Если выбрали краску — просто раскрасьте нужный вам участок или всю шишку.

Рождественские игрушки с шишками. Коллаж: Новини.LIVE

2. Декор из сухих апельсинов

Сушеные апельсинки смотрятся ярко и празднично. Также можно использовать лимон или лайм. Интересной идеей будет высушить кожуру апельсина, оставив его форму. Или соединить такое украшение с корицей, бадьяном или кардамоном.

Новогодний декор из апельсина. Фото: google.com

Что понадобится:

апельсины;

духовка или сушилка;

ленты, жгутовый шпагат, палочки корицы, звездочки аниса, веточки розмарина.

Инструкция:

Нарежьте апельсины тонкими кружочками. Сушите в духовке при температуре 50–70°C в течение 2–3 часов. Ленты или нить используйте как подвески для елки, скрепляя с корицей и анисом.

Рождественские украшения с апельсином и корицей. Коллаж: Новини.LIVE

Рождественские украшения с апельсином и корицей. Коллаж: Новини.LIVE

3. Елочные украшения из орехов

Орехи, в частности грецкие, идеально подходят для создания игрушек. Их можно завернуть в фольгу, раскрасить золотом или серебром, посыпать блестками. Можно изготовить интересные изделия из ореховой скорлупы.

Предлагаем самый простой и бюджетный вариант, для которого понадобится:

орехи в скорлупе;

золотая краска;

клеевой пистолет или другой крепкий клей;

ленты или шпагат.

Инструкция:

Покрасьте скорлупу орехов краской и дайте высохнуть. Приклейте ленту для подвешивания.

Елочные украшения из ореха. Коллаж: Новини.LIVE

Елочные украшения из ореха. Коллаж: Новини.LIVE

4. Венок из веток

Сделайте праздничный венок для дверей из еловых веток и шишек.

Что понадобится:

тонкие ветви;

проволока;

шишки, ягоды рябины, ленты.

Инструкция:

Сформируйте каркас из веток, закрепив их проволокой. Декорируйте шишками, ягодами и лентами.

Предлагаем посмотреть полезную видеоинструкцию:

5. Снежинка или звезда из веточек

Материалы:

тонкие веточки (6 штук одинаковой длины);

шпагат или веревка;

декоративные элементы (сухие ягоды, еловые веточки, ленты, кружево).

Инструкция:

Составьте три веточки в форме снежинки, закрепив их в центре шпагатом. Добавьте еще три веточки для создания завершенной шестиугольной формы. Обмотайте места пересечения шпагатом для крепости. Украсьте снежинку: приклейте на концы или центр еловые веточки, сухие ягоды или ленты. Добавьте петлю из шпагата, чтобы подвесить украшение.

Елочная игрушка из веток. Фото: freepik.com

Елочная игрушка из веток. Коллаж: Новини.LIVE

6. Звезда из палочек корицы

Материалы:

палочки корицы (6 штук);

шпагат или красно-белая нить;

бадьян, гвоздика для декора.

Инструкция:

Разложите палочки корицы в форме звезды (три перекрестных пара). Соедините концы каждой пары с помощью нити или шпагата. В центр звезды приклейте бадьян или несколько гвоздик, сделав акцент. Закрепите петлю сверху, чтобы украшение можно было повесить.

Украшения из палочек корицы. Коллаж: Новини.LIVE

7. Елка из кофейных зерен

Материалы:

картон (для основания);

клей (клеевой пистолет или ПВА);

кофейные зерна;

шпагат или тонкая веревка;

декоративный бантик.

Инструкция:

Вырежьте треугольник из картона, чтобы создать основание для елки. Обмотайте края треугольника шпагатом для аккуратного вида. Покройте поверхность треугольника клеем и аккуратно выложите кофейные зерна. Плотно прижмите зерна, чтобы они держались. Украсьте верхушку елки бантиком или бусинкой. Сделайте петлю из веревки на верхушке для подвешивания.

Елка из кофейных зерен. Фото: google.com

Эти украшения выглядят уютно, стильно и приносят праздничную атмосферу, при этом они очень просты в изготовлении.

Придумывайте свои новогодние игрушки из природных материалов и создавайте уют и праздник в своем доме!

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