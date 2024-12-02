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Як красиво загорнути подарунок до Миколая 2024 — креативні ідеї

2 грудня 2024 21:43
Світлана Конюшенко - Редактор
Як запакувати подарунки на День святого Миколая 2024 — відео та креативні ідеї
Дівчина загортає подарунки на свято. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

День святого Миколая — це час магії, краси та радості. Щоб створити святковий настрій, особливо для дітей, необхідно приділити увагу деталям, зокрема красиво загорнути подарунки. Адже оформлення — це не лише краса, а й прояв уваги до близьких. Навіть прості елементи можуть зробити ваш презент особливим.

Ми пропонуємо креативні ідеї та прості лайфхаки, які допоможуть красиво й оригінально оформити подарунки для найрідніших на свято святого Миколая. 

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Як загорнути подарунки — обираємо папір, стрічки, декор та стиль 

1. Вибір пакування 

Щоб створити елемент сюрпризу, варто покласти подарунок у коробку. Це може бути будь-яка коробка, яка є у вас в наявності. Покладіть подарунок у кілька коробок, щоб дитині було цікавіше розгортати.

А далі все залежить від вашої креативності. Адже коробку можна загорнути у подарунковий папір та оздобити. 

Найпопулярніший та найактуальніший подарунковий папір 2024 року — крафт, тобто звичайний коричневий папір. Він привернув увагу своєю простотою, бюджетністю та екологічністю. А ще він чудово поєднується з натуральними прикрасами. 

 

Як загорнути подарунки — обираємо папір
Дівчина оформлює подарунки. Фото: freepik.com

Замість паперу можна використовувати тканину або тканинні торбинки (наприклад, льон чи старі шалики). Такий варіант виглядає оригінально й підтримує ідею екосвідомості.

 

Як загорнути подарунки — декор
Подарункові мішечки. Фото: google.com
Пакування подарунків 2024
Подарунок загорнутий у тканину. Фото: google.com

Діти оцінять подарунки на святого Миколая, упаковані в папір з улюбленими персонажами або веселими візерунками. Як варіант, зробіть у крафт-папері фігурний виріз, а під низ покладіть кольоровий папір для контрасту.

 

Папір для подарунків
Папір для подарунків. Фото: google.com

Також можна використати готові подарункові пакети. Вони заощадять час і виглядають акуратно.

 

Як загорнути подарунки на святого Миколая
Святкові пакети для подарунків. Фото: google.com

2. Вибір стрічок та декору 

Використовуйте стрічки з оксамиту, атласу або паперові джгути. Зав’яжіть бант або просто оберніть кілька разів, залишивши кінці вільними. Маленькі дзвіночки, шишки чи гілочка ялинки стануть стильним доповненням подарунка на святого Миколая. 

 

Як красиво загорнути подарунок до Миколая 2024 — декор
Оформлення подарунка на свято. Фото: istockphoto.com

Щоб додати оформленню природної естетики, використайте сушені апельсини, палички кориці, маленькі ялинкові прикраси. 

Напишіть на пакуванні ім’я одержувача або зробіть невеликий підпис із побажаннями. Прикріпіть невеличкий конвертик із листівкою або солодощами.

 

Як можна красиво запакувати подарунки на День святого Миколая 2024 року
Оформлення подарунка на свято. Фото: shutterstock.com

Як швидко запакувати подарунок, щоб було красиво та акуратно — відеоінструкція

Зберіть все, що знадобиться, щоб упаковувати подарунки: сам презент, пакувальні матеріали, декор, коробку та інструменти, зокрема ножиці, скотч тощо.

Підготуйте поверхню для роботи. Має бути досить місця, щоб розгорнути пакувальний папір на рівній площині, наприклад на дерев'яній підлозі або на столі.

Переконайся, що всі крихкі предмети в коробці надійно упаковані та добре закріплені.

Проста відеоінструкція: 

 

Як креативно упакувати подарунок на святого Миколая — відео 

Коробку можна креативно оформити у стилі улюбленого персонажа. У цьому випадку це Ґрінч. Така упаковка, зроблена своїми руками буде чудовою альтернативою стандартному пакуванню, адже вона виглядає оригінально й додає святкового настрою. Зробити її легко, навіть якщо ви не маєте багато часу. 

Вам знадобиться:

  • картонна коробка у яку поміститься ваш подарунок;
  • зелений гофрований папір або папір іншого кольору (залежно від персонажа);
  • роздруківка з обличчям та іншими частинами тіла Ґрінча (будь-якого іншого персонажа) або ж ви можете намалювати його самостійно;
  • клей або двосторонній скотч;
  • декоративні стрічки, цукерки, або інші святкові прикраси;
  • сам подарунок. 

Обклейте коробку зеленим гофрованим папером ззовні та всередині. Це легко зробити за допомогою клею або двостороннього скотчу. 

Роздрукуйте зображення Грінча (або намалюйте його самостійно) і приклейте частини тіла персонажа на коробку, як на фото.

 

Як креативно упакувати подарунок на святого Миколая — відео
Креативний подарунок на свято. Скриншот з відео на Youtube

Розташуйте подарунок акуратно, щоб виглядало красиво. Додайте цукерки на край коробки, як це зроблено у прикладі. Ззовні використовуйте декоративну стрічку.

Деталі можете подивитися на відео: 

 

Раніше ми писали, що подарувати дитині на День Святого Миколая 2024 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, що не можна класти під подушку дитині на святого Миколая.

Також пропонуємо дізнатися, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

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