День Святого Миколая 2024 — чому подарунки заведено класти під подушку

Дівчинка отримала подарунок під подушку. Фото: shutterstock.com

День Святого Миколая — одне з найбільш улюблених свят як для дітей, так і для дорослих в Україні. Це час, коли здійснюються бажання, а магія наповнює кожен дім. Найвідоміша традиція свята — підкладання малюкам подарунків під подушку.

Але звідки взявся такий звичай? У цій статті розповімо про історію, легенди та сучасні традиції, пов'язані зі святим Миколаєм Чудотворцем, а також поділимося цікавими фактами про святкування цієї дати в Україні та світі.

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Хто такий святий Миколай Чудотворець

Не для кого не секрет, що святий Миколай Чудотворець був реальною особою та жив у III-IV століттях. Він відомий також як архієпископ Мир Лікійських (Мира — стародавнє місто в Лікії, яке розташовувалося на південному заході Малої Азії, а саме на території сучасної Туреччини).

Миколай Чудотворець народився у заможній родині, проте віддав свою спадщину на допомогу бідним. Його добрі вчинки та чудеса зробили його улюбленцем людей, а після смерті він був канонізований як святий.

Святий Миколай Чудотворець. Фото: google.com

Легенда про святого Миколая

Однією з найвідоміших легенд про святого Миколая є історія про допомогу бідному чоловіку, який не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. Без посагу дівчата не мали шансу вийти заміж. Миколай, щоб допомогти цій сім'ї, вночі, коли всі спали підкидав через вікно мішечки із золотом.

За однієї з версій, один із мішечків випадково потрапив у шкарпетку, яка сушилася біля вогню. За іншою — золото опинилося у черевичку. Саме ця історія лягла в основу традиції дарувати подарунки потай. Згодом подарунки почали залишати саме під подушкою.

Святий Миколай з мішком. Фото: google.com

Чому в Україні подарунки на святого Миколая кладуть саме під подушку

В Україні подарунки від Святого Миколая зазвичай кладуть саме під подушку, адже таке дійство символізує таємничість і доброту святого, який допомагав людям непомітно. Традиція наголошує на важливості скромності у добрих справах: добро не потребує реклами.

Також подарунок під подушкою — це спосіб зробити сюрприз, адже дитина знаходить його лише вранці. Це додає святковій традиції відчуття дива і магії.

Якщо ж поглибитися у слов'янську культуру, то подушка вважалася символом домашнього затишку і захисту під час сну. Класти подарунок саме під подушку могло означати, що Святий Миколай оберігає дитину не тільки вдень, але й уночі, коли малюк спить.

В інших країнах, як-от у Німеччині, подарунки кладуть у черевики, які діти залишають біля дверей. А у Голландії діти отримують подарунки в шкарпетках, які розвішують біля каміна.

Подарунок дитині під подушку. Фото: shutterstock.com

Інші традиції святкування Дня Святого Миколая в Україні

Подарунки для дітей

Діти вірять, що Святий Миколай протягом року записує їхні добрі та погані вчинки. Слухняні малюки отримують солодощі, іграшки чи інші приємні сюрпризи, а неслухняні — різочку.

Лист Миколаю

В Україні дити обов'язково пишуть листи святому Миколаю, у яких розповідають про свої мрії та бажання. Українські діти просять не лише подарунки, але й миру в країні та щоб усі рідні люди були поруч.

Благодійність

На честь Святого Миколая заведено допомагати нужденним. Цього дня люди відвідують дитячі будинки, лікарні та дарують подарунки тим, хто цього потребує.

Існує давня прикмета, що в День святого Миколая не можна нічого робити для себе, а тільки для інших, особливо нужденних. Вважається, що якщо цього дня не подбати про бідних або сиріт, то сім років доведеться зазнавати збитків.

Церковні служби

У храмах проводяться літургії, де люди моляться за здоров'я близьких та дякують за допомогу святого у важкі часи.

Застілля та солодкі столи

За українськими традиціями, цього дня родини збираються за святковим столом, а дітей пригощають солодощами. Проте, віряни в цей час дотримуються посту, тож не вживають алкоголь, м'ясо та молочні продукти.

Залучайтеся до українських традицій, даруйте радість своїм близьким і творіть добрі справи на честь Святого Миколая!

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