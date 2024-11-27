День Святого Николая 2024 — почему подарки принято класть под подушку

Девочка получила подарок под подушку. Фото: shutterstock.com

День Святого Николая — один из самых любимых праздников как для детей, так и для взрослых в Украине. Это время, когда сбываются желания, а магия наполняет каждый дом. Самая известная традиция праздника — подкладывать малышам подарки под подушку.

Но откуда взялся такой обычай? В этой статье расскажем об истории, легендах и современных традициях, связанных со святым Николаем Чудотворцем, а также поделимся интересными фактами о праздновании этой даты в Украине и мире.

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Кто такой святой Николай Чудотворец

Ни для кого не секрет, что святой Николай Чудотворец был реальным человеком и жил в III-IV веках. Он известен также как архиепископ Мир Ликийских (Мира — древний город в Ликии, который располагался на юго-западе Малой Азии, а именно на территории современной Турции).

Николай Чудотворец родился в богатой семье, однако отдал свое наследие в помощь бедным. Его добрые поступки и чудеса сделали его любимцем людей, а после смерти он был канонизирован как святой.

Святой Николай Чудотворец. Фото: google.com

Легенда о святом Николае

Одной из известнейших легенд о святом Николае является история о помощи бедному мужчине, который не мог обеспечить своих трех дочерей приданым. Без приданого девушки не имели шанса выйти замуж. Николай, чтобы помочь этой семье, ночью, когда все спали, подбрасывал через окно мешочки с золотом.

По одной из версий, один из мешочков случайно попал в носок, который сушился у огня. За другой — золото оказалось в башмаке. Именно эта история легла в основу традиции дарить подарки тайком. Впоследствии подарки стали оставлять именно под подушкой.

Святой Николай с мешком. Фото: google.com

Почему в Украине подарки на святого Николая кладут именно под подушку

В Украине подарки от Святого Николая обычно кладут под подушку, ведь такое действо символизирует таинственность и доброту святого, который помогал людям незаметно. Традиция отмечает важность скромности в добрых делах: добро не нуждается в рекламе.

Также подарок под подушкой — это способ сделать сюрприз, ведь ребенок находит его только утром. Это придает праздничной традиции чувство чуда и магии.

Если углубиться в славянскую культуру, то подушка считалась символом домашнего уюта и защиты во время сна. Класть подарок именно под подушку могло означать, что Святой Николай оберегает ребенка не только днем, но и ночью, когда малыш спит.

В других странах, например в Германии, подарки кладут в ботинки, которые дети оставляют у дверей. А в Голландии дети получают подарки в носках, которые развешивают у камина.

Подарок ребенку под подушку. Фото: shutterstock.com

Другие традиции празднования Дня Святого Николая в Украине

Подарки для детей

Дети верят, что Святой Николай в течение года записывает их добрые поступки. Послушные малыши получают сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы, а непослушные — лозу.

Письмо Николаю

В Украине дети обязательно пишут письма святому Николаю, в которых рассказывают о своих мечтах и желаниях. Украинские дети просят не только подарки, но и мира в стране и чтобы все родные люди были рядом.

Благотворительность

В честь Святого Николая принято помогать нуждающимся. В этот день люди посещают детские дома, больницы и дарят подарки тем, кто в этом нуждается.

Существует давняя примета, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для других особенно нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет придется нести убытки.

Церковные службы

В храмах совершаются литургии, где люди молятся за здоровье близких и благодарят святого за помощь в трудные времена.

Застолья и сладкие столы

По украинским традициям, в этот день семьи собираются за праздничным столом, а детей угощают сладостями. Однако верующие в это время соблюдают пост, поэтому не употребляют алкоголь, мясо и молочные продукты.

Приобщайтесь к украинским традициям, дарите радость своим близким и творите добрые дела в честь Святого Николая!

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