Різдво в Україні 2024 — коли правильно святкувати 25 грудня чи 7 січня

Святкування Різдва у Львові. Фото: Ukraїнер

Не перший рік в Україні триває дискусія навколо дати святкування Різдва Христового. Громадяни розділилися на два табори: одні підтримують святкування 25 грудня, а інші залишаються вірними традиції відзначати свято 7 січня.

Про те, яка дата нам дійсно ближче та коли українцям варто святкувати Різдво, розбираємося далі у матеріалі.

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Нижче розглянемо основні причини, які підтверджують актуальність цієї дати в Україні:

Єдність з християнським світом. Усі християни святкують Різдво 25 грудня. Проте православні церкви, які користуються старим юліанським календарем, відзначають цю подію на 13 днів пізніше — 7 січня. Перехід на новий календар дозволив Україні бути в гармонії з більшістю християнських країн. Віддалення від радянських і російських традицій. Це один з найголовніших аргументів. Святкування 7 січня асоціюється із радянським спадком. Перенесення дати на 25 грудня допоможе Україні зміцнити власну ідентичність. Підтримка сучасного календаря. У повсякденному житті українці давно користуються сучасним григоріанським календарем, тож логічно перейти на нього повністю. Святкування Різдва за юліанським календарем виглядає архаїчним і нелогічним. Позиція Православної Церкви України. Позиція ПЦУ чітка — 1 вересня 2023 року було здійснено перехід на новоюліанський календар, відповідно до якого Різдво Христове відзначають 25 грудня. Тож, парафіяни ПЦУ мають підтримувати рішення своєї церкви. Різдвяний піст до Нового року. Святкування Різдва 25 грудня дозволить завершити Різдвяний піст до Нового року. Це сприятиме тому, щоб більше вірян дотримувалися посту, адже його суворий період припадає на новорічні святкування. Пріоритетність свята. Різдво після Нового року часто сприймається як "друге за важливістю" свято. Перенесення дати на 25 грудня підкреслить його значущість.

Святкування Різдва у Львові. Фото: google.com

Які є аргументи на користь святкування Різдва 7 січня

Для багатьох українців дата 7 січня залишається символом традиційного Різдва, пов'язаного з родинним затишком і давніми звичаями. Розглянемо головні причини, чому саме ця дата досі є важливою для значної частини громадян:

Традиція та сімейні цінності. Для багатьох українців Різдво 7 січня — це давня традиція, пов'язана зі спогадами про дитинство, сімейними вечерями та народними звичаями. Культурна спадщина та звичаї. Святкування 7 січня пов'язане з початком періоду святок, які тривають до Водохреща. Ці традиції, зокрема обрядові пісні та інші звичаї, є важливою частиною української культури. Історичний контекст. Деякі історики стверджують, що традиція святкувати Різдво 7 січня виникла на теренах Київської Русі та була поширена ще до впливу Москви. Це додає ваги січневій даті як частині української історичної спадщини. Умовність дати. У Біблії немає точної дати народження Ісуса Христа. Дата 25 грудня, як і 7 січня є умовною, тому обидві дати мають рівне право на існування.

Ялинка прикрашена на Різдво. Фото: depositphotos.com

Скільки українців відзначали Різдво 25 грудня 2023 року

За результатами соцопитування соціологічної служби Kantar Україна за 2023 рік, понад 60% респондентів відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня. Примітно, що до повномасштабного вторгнення лише 18% наших співгромадян планували святкувати Різдво у цю дату, ще чверть планували святкувати Різдво двічі — 25 грудня та 7 січня.

Також дослідники зі соцслужби "Центру Разумкова" з'ясували, що позитивно ставляться до переходу на новий календар святкування Різдва:

82% вірян УГКЦ;

62% — ПЦУ;

24% — "просто православних";

21% — "просто християн".

Водночас негативно до святкування Різдва "по-новому" ставляться відповідно:

5% вірян УГКЦ;

11% — ПЦУ;

23% — "просто православних";

9% — "просто християн".

Українська родина святкує Різдво. Фото: depositphotos.com

Висновок

Питання, коли святкувати Різдво Христове — 25 грудня чи 7 січня, залежить від особистих переконань і традицій кожної родини. Обидві дати мають свої переваги та історичне обґрунтування.

Однак важливо пам'ятати, що суть Різдва полягає не в даті, а у духовному змісті свята. Єдність, доброта, любов і віра — це те, що має бути в центрі святкування, незалежно від календаря.

Важливо: редакція Новини.LIVE не висловлює свою думку з приводу "правильної" або "неправильної" дати святкування Різдва, а виключно висвітлює аргументи, які найчастіше висувають прихильники одної чи іншої дати, а також опирається на соціологічні опитування.

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