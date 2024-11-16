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25 декабря или 7 января — когда украинцам праздновать Рождество

16 ноября 2024 21:01
Светлана Зайцева - Редактор
Рождество в Украине 2024 — когда правильно праздновать 25 декабря или 7 января
Празднование Рождества во Львове. Фото: Ukraїнер
Светлана Зайцева - Редактор

Не первый год в Украине идет дискуссия вокруг даты празднования Рождества Христова. Граждане разделились на два лагеря: одни поддерживают празднование 25 декабря, другие остаются верными традиции отмечать праздник 7 января.

О том, какая дата нам действительно ближе и когда украинцам стоит отмечать Рождество, разбираемся далее в материале.

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Почему стоит праздновать Рождество 25 декабря — аргументы "за"

Ниже рассмотрим основные причины, подтверждающие актуальность этой даты в Украине:

  1. Единство с христианским миром. Все христиане празднуют Рождество 25 декабря. Однако православные церкви, пользующиеся старым юлианским календарем, отмечают это событие на 13 дней позже — 7 января. Переход на новый календарь позволил Украине быть в гармонии с большинством христианских стран.
  2. Отдаление от советских и русских традиций. Это один из самых главных аргументов. Празднование 7 января ассоциируется с советским наследием. Перенос даты на 25 декабря поможет Украине укрепить свою идентичность.
  3. Поддержка современного календаря. В повседневной жизни украинцы давно пользуются современным григорианским календарем и логично перейти на него полностью. Празднование Рождества по юлианскому календарю выглядит архаичным и нелогичным.
  4. Позиция Православной Церкви Украины. Позиция ПЦУ четкая — 1 сентября 2023 года был осуществлен переход на новоюлианский календарь, согласно которому Рождество Христово отмечают 25 декабря. Поэтому прихожане ПЦУ должны поддерживать решение своей церкви.
  5. Рождественский пост перед Новым годом. Празднование Рождества 25 декабря позволит завершить Рождественский пост к Новому году. Это будет способствовать тому, чтобы больше верующих соблюдали пост, ведь его суровый период приходится на новогодние празднования.
  6. Приоритетность праздника. Рождество после Нового года часто воспринимается как "второй по важности" праздник. Перенос даты на 25 декабря подчеркнет его значимость.

 

Почему стоит праздновать Рождество 25 декабря—аргументы "за"
Празднование Рождества во Львове. Фото: google.com

Какие аргументы в пользу празднования Рождества 7 января

Для многих украинцев дата 7 января остается символом традиционного Рождества, связанного с семейным уютом и старыми традициями. Рассмотрим главные причины, почему именно эта дата до сих пор важна для значительной части граждан:

  1. Традиция и семейные ценности. Для многих украинцев Рождество 7 января — это давняя традиция, связанная с воспоминаниями о детстве, семейными ужинами и народными обычаями.
  2. Культурное наследие и обычаи. Празднование 7 января связано с началом периода праздников, которые продолжаются до Крещения. Эти традиции, в частности, обрядовые песни и другие обычаи, являются важной частью украинской культуры.
  3. Исторический контекст. Некоторые историки утверждают, что традиция праздновать Рождество 7 января возникла на территории Киевской Руси и была распространена еще до влияния москвы. Это прибавляет вес январской дате как части украинского исторического наследия.
  4. Условность даты. В Библии нет точной даты рождения Иисуса Христа. Дата 25 декабря, как и 7 января условна, поэтому обе даты имеют равное право на существование.

 

Какие аргументы в пользу празднования Рождества 7 января
Елка, украшенная на Рождество. Фото: depositphotos.com

Сколько украинцев отмечали Рождество 25 декабря в 2023 году

По результатам соцопроса социологической службы Kantar Украина за 2023 год более 60% респондентов ответили, что планируют праздновать Рождество 25 декабря. Примечательно, что до полномасштабного вторжения только 18% наших сограждан планировали праздновать Рождество в эту дату, еще четверть планировали праздновать Рождество дважды — 25 декабря и 7 января.

Также исследователи из соцслужбы "Центра Разумкова" выяснили, что положительно относятся к переходу на новый календарь празднования Рождества:

  • 82% верующих УГКЦ;
  • 62% — ПЦУ;
  • 24% — "просто православных";
  • 21% — "просто христиан".

В то же время негативно к празднованию Рождества "по-новому" относятся соответственно:

  • 5% — верующих УГКЦ;
  • 11% — ПЦУ;
  • 23% — "просто православных";
  • 9% — "просто христиан".

 

Сколько украинцев отмечали Рождество 25 декабря 2023
Украинская семья отмечает Рождество. Фото: depositphotos.com

Вывод

Вопрос, когда праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января, зависит от личных убеждений и традиций каждой семьи. Обе даты имеют свои преимущества и историческое обоснование.

Однако важно помнить, что сущность Рождества заключается не в дате, а в духовном содержании праздника. Единство, доброта, любовь и вера — это то, что должно быть в центре празднования, независимо от календаря.

Важно: редакция Новини.LIVE не высказывает свое мнение по поводу "правильной" или "не правильной" даты празднования Рождества, а исключительно освещает аргументы, которые чаще всего выдвигают сторонники той или иной даты, а также опирается на социологические опросы.

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