Рождество в Украине 2024 — когда правильно праздновать 25 декабря или 7 января

25 декабря или 7 января — когда украинцам праздновать Рождество
Не первый год в Украине идет дискуссия вокруг даты празднования Рождества Христова. Граждане разделились на два лагеря: одни поддерживают празднование 25 декабря, другие остаются верными традиции отмечать праздник 7 января.
О том, какая дата нам действительно ближе и когда украинцам стоит отмечать Рождество, разбираемся далее в материале.
Почему стоит праздновать Рождество 25 декабря — аргументы "за"
Ниже рассмотрим основные причины, подтверждающие актуальность этой даты в Украине:
- Единство с христианским миром. Все христиане празднуют Рождество 25 декабря. Однако православные церкви, пользующиеся старым юлианским календарем, отмечают это событие на 13 дней позже — 7 января. Переход на новый календарь позволил Украине быть в гармонии с большинством христианских стран.
- Отдаление от советских и русских традиций. Это один из самых главных аргументов. Празднование 7 января ассоциируется с советским наследием. Перенос даты на 25 декабря поможет Украине укрепить свою идентичность.
- Поддержка современного календаря. В повседневной жизни украинцы давно пользуются современным григорианским календарем и логично перейти на него полностью. Празднование Рождества по юлианскому календарю выглядит архаичным и нелогичным.
- Позиция Православной Церкви Украины. Позиция ПЦУ четкая — 1 сентября 2023 года был осуществлен переход на новоюлианский календарь, согласно которому Рождество Христово отмечают 25 декабря. Поэтому прихожане ПЦУ должны поддерживать решение своей церкви.
- Рождественский пост перед Новым годом. Празднование Рождества 25 декабря позволит завершить Рождественский пост к Новому году. Это будет способствовать тому, чтобы больше верующих соблюдали пост, ведь его суровый период приходится на новогодние празднования.
- Приоритетность праздника. Рождество после Нового года часто воспринимается как "второй по важности" праздник. Перенос даты на 25 декабря подчеркнет его значимость.
Какие аргументы в пользу празднования Рождества 7 января
Для многих украинцев дата 7 января остается символом традиционного Рождества, связанного с семейным уютом и старыми традициями. Рассмотрим главные причины, почему именно эта дата до сих пор важна для значительной части граждан:
- Традиция и семейные ценности. Для многих украинцев Рождество 7 января — это давняя традиция, связанная с воспоминаниями о детстве, семейными ужинами и народными обычаями.
- Культурное наследие и обычаи. Празднование 7 января связано с началом периода праздников, которые продолжаются до Крещения. Эти традиции, в частности, обрядовые песни и другие обычаи, являются важной частью украинской культуры.
- Исторический контекст. Некоторые историки утверждают, что традиция праздновать Рождество 7 января возникла на территории Киевской Руси и была распространена еще до влияния москвы. Это прибавляет вес январской дате как части украинского исторического наследия.
- Условность даты. В Библии нет точной даты рождения Иисуса Христа. Дата 25 декабря, как и 7 января условна, поэтому обе даты имеют равное право на существование.
Сколько украинцев отмечали Рождество 25 декабря в 2023 году
По результатам соцопроса социологической службы Kantar Украина за 2023 год более 60% респондентов ответили, что планируют праздновать Рождество 25 декабря. Примечательно, что до полномасштабного вторжения только 18% наших сограждан планировали праздновать Рождество в эту дату, еще четверть планировали праздновать Рождество дважды — 25 декабря и 7 января.
Также исследователи из соцслужбы "Центра Разумкова" выяснили, что положительно относятся к переходу на новый календарь празднования Рождества:
- 82% верующих УГКЦ;
- 62% — ПЦУ;
- 24% — "просто православных";
- 21% — "просто христиан".
В то же время негативно к празднованию Рождества "по-новому" относятся соответственно:
- 5% — верующих УГКЦ;
- 11% — ПЦУ;
- 23% — "просто православных";
- 9% — "просто христиан".
Вывод
Вопрос, когда праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января, зависит от личных убеждений и традиций каждой семьи. Обе даты имеют свои преимущества и историческое обоснование.
Однако важно помнить, что сущность Рождества заключается не в дате, а в духовном содержании праздника. Единство, доброта, любовь и вера — это то, что должно быть в центре празднования, независимо от календаря.
Важно: редакция Новини.LIVE не высказывает свое мнение по поводу "правильной" или "не правильной" даты празднования Рождества, а исключительно освещает аргументы, которые чаще всего выдвигают сторонники той или иной даты, а также опирается на социологические опросы.
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