Церковний календар на листопад 2024 — які важливі релігійні події відзначатимемо

Релігійні свята у листопаді. Колаж: Новини.LIVE

У листопаді 2024 року православний церковний календар включає кілька значущих релігійних свят: Собор Архістратига Михаїла, Введення в храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Первозванного. Цей місяць також знаменує початок Різдвяного посту, важливого періоду духовного очищення.

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Новини.LIVE розповість, які ще важливі церковні дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року за новим церковним календарем свят.

Новий православний календар на листопад 2024 року

Нагадаємо, що ще у вересні 2023 року Православна церква України, а також Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

Тож, відтепер усі неперехідні церковні свята (ті, які мають постійну дату) українці відзначають на 13 днів раніше. Водночас дати перехідних свят (наприклад, Великдень) залишилися однаковими як для нового, так і старого стилів.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Коли Різдвяний піст 2024 року — дата

Саме у листопаді розпочнеться останній багатоденний піст 2024 року. Його називають Різдвяним або Пилипів піст.

Він триватиме рівно 40 днів, тобто до самого Різдва Христового, а саме з 15 листопада до 25 грудня 2024 року.

За цей період віряни готуються до святкування Різдва, виключаючи з раціону їжу тваринного походження, молочні продукти. Також важливо у цей час вдаватися до духовних практик, читати біблію, молитися, відвідувати храм.

Прикраса різдвяний ангел. Фото: ugcc.ua

Церковний календар свят на листопад 2024 року — перелік свят за новим календарем

1 листопада — безсрібників і чудотворців Косми та Даміана.

— безсрібників і чудотворців Косми та Даміана. 2 листопада — мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста та іже з ними.

— мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста та іже з ними. 3 листопада — оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді, мучеників Акепсима єпископа, Іосифа пресвітера та Аіфала диякона.

— оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді, мучеників Акепсима єпископа, Іосифа пресвітера та Аіфала диякона. 4 листопада — священномучеників Никандра єпископа Мирського, і Єрмея пресвітера, преподобного Меркурія, постника Києво-Печерського, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольського.

— священномучеників Никандра єпископа Мирського, і Єрмея пресвітера, преподобного Меркурія, постника Києво-Печерського, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольського. 5 листопада — мучеників Галактіона та Епістимії.

— мучеників Галактіона та Епістимії. 6 листопада — святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського.

— святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського. 7 листопада — мученика Феодота Анкірського.

— мученика Феодота Анкірського. 8 листопада — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних (день Архангела Михайла, День Михайла) .

— . 9 листопада — ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця", преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онісіфора, сповідника Києво-Печерського, святителя Нектарія Єгинського, митрополита Пентапольського.

— ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця", преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онісіфора, сповідника Києво-Печерського, святителя Нектарія Єгинського, митрополита Пентапольського. 10 листопада — мученика Ореста, лікаря.

— мученика Ореста, лікаря. 11 листопада — преподобного Феодора Студита, сповідника.

— преподобного Феодора Студита, сповідника. 12 листопада — святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

— святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. 13 листопада — святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського .

— . 14 листопада — апостола Пилипа, заговини на Різдвяний піст .

— . 15 листопада — початок Різдвяного посту , мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського.

— , мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського. 16 листопада — апостола і євангеліста Матвія .

— . 17 листопада — святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.

— святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. 18 листопада — мученика Платона Анкірського, мучеників диякона Романа Кесарійського, отрока Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.

— мученика Платона Анкірського, мучеників диякона Романа Кесарійського, отрока Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського. 19 листопада — пророка Авдія, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха".

— пророка Авдія, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха". 20 листопада — святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.

— святителя Прокла, архієпископа Константинопольського. 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) .

. 22 листопада — апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії, благовірного Ярополка, князя Володимиро-Волинського.

— апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії, благовірного Ярополка, князя Володимиро-Волинського. 23 листопада — святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.

— святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. 24 листопада — великомучениці Катерини, преподобного Меркурія, пісника Києво-Печерського, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського.

— великомучениці Катерини, преподобного Меркурія, пісника Києво-Печерського, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського. 25 листопада — священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

— священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. 26 листопада — преподобного Аліпія стовпника.

— преподобного Аліпія стовпника. 27 листопада — ікони Божої Матері, іменованої "Знамення", великомученика Якова Персянина.

— ікони Божої Матері, іменованої "Знамення", великомученика Якова Персянина. 28 листопада — мученика Іринарха Севастійського і з ним святих семи дружин.

— мученика Іринарха Севастійського і з ним святих семи дружин. 29 листопада — мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників, преподобного Нектарія Києво-Печерського.

— мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників, преподобного Нектарія Києво-Печерського. 30 листопада — апостола Андрія Первозваного.

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