Коли Гелловін 2024 — дата, традиції святкування в Україні та світі

Хлопець у костюмі на свято Гелловін. Фото: freepik.com

Гелловін — одне з наймістичніших свят року, яке вражає своєю атмосферою та традиціями. Оповите легендами та таємницями, воно щороку збирає мільйони людей у всьому світі для святкування. В Україні Гелловін хоч і з'явився відносно нещодавно та вже набув шаленої популярності. Його полюбили і діти, і молоді, і навіть дорослі.

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Коли Гелловін 2024 року

Дата Гелловіна незмінна — містичне свято зустрічають щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч весь світ відзначатиме Гелловін з четверга на п'ятницю.

Маленькі дівчата з гарбузами на головах. Фото: freepik.com

Чому Гелловін святкують 31 жовтня

Така дата святкування обрана не випадково, адже кельти, які є родоначальниками цього свята, ділили рік на дві рівні половини:

перший добрий та світлий період що триває з травня по жовтень;

другий — холодний час зла та темряви, що триває з листопада по квітень.

Якраз ніч з 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року. Саме у цей період між нашим світом і світом духів відчиняються невидимі двері й померлі здатні ходити серед живих.

До речі, ніч з 30 квітня на 1 травня для кельтів була часом, коли добро і світло нібито повертаються на землю.

Декорація для Гелловіну. Фото: depositphotos.com

Як святкують Гелловін у світі

Саме на батьківщині Гелловіну, в Ірландії, народилася найпопулярніша та найулюбленіша дитяча традиція — збирати частування. Сьогодні це можуть бути будь-які солодощі, яблука, груші та горіхи.

У Дубліні на це свято завжди людно: туристи з усього світу з'їжджаються на масові святкування головного містичного дня у році. 31 жовтня у місті проводять різноманітні фестивалі, тематичні концерти, костюмовані конкурси, перегляди фільмів жахів просто неба та багато інших захопливих заходів.

В іншому ірландському місті, Деррі, цілих дев'ять днів проводять масовий карнавал. На ньому можна побачити тисячі людей, переодягнених у відьом та різних містичних істот.

Гелловін у Дубліні. Фото: independent.ie

У Німеччині Гелловін відзначається з не меншим розмахом. Святкування проходить зокрема у замку Франкенштейна, куди звідусіль з'їжджаються туристи.

У Фінляндії проходить найбільший кінофестиваль, присвячений улюбленому містичному святу мільйонів людей. Демонструють переважно фільми жахів, фентезі й наукову фантастику.

У Великій Британії. Місцеві діти також ходять вулицями з жахливими гарбузами, а місто прикрашають містичними атрибутами. Саме у Лондоні напередодні Гелловіну проводять так звані екскурсії по цвинтарях, про які ходять страшні легенди.

У Шотландії, Румунії, Франції, Іспанії та Італії теж обожнюють свято Гелловіну, і на його честь проводять багато масових розваг.

І, звичайно, з великим ентузіазмом святкують Гелловін в Америці. Це свято стало невід'ємною частиною культури. Основні традиції:

прикрашати будинки зловісними атрибутами, до прикладу, такими як гарбузи, павуки та привиди;

наряджатися у тематичні костюми, до прикладу монстрів або улюблених персонажів;

діти ходять від дверей до дверей, просячи цукерки з традиційною фразою "цукерка або життя";

влаштовують вечірки з іграми, танцями, тематичними напоями та стравами, які додають особливого шарму до цієї магічної ночі;

переглядають фільми жахів;

відвідують тематичні фестивалі, концерти та інші заходи.

Діти ходять за частуваннями на Гелловін. Фото: freepik.com

Як святкують Гелловін в Україні

Звичайно, історія цього свята і його традиції дещо нам чужі, але оригінальні костюми, декорування будинків, тематичні десерти, страви та напої давно вписалися і в українську культуру.

Це час, коли можна пофантазувати й створити цікавий декор, до прикладу вирізати страшне обличчя з гарбуза, намалювати тематичну картину, прикрасити будинок кажанами з паперу тощо.

Батько з сином вирізали обличчя на гарбузах. Фото: freepik.com

Можна переглянути вдома фільми жахів або фентезі, запросити друзів й пограти у цікаві тематичні ігри.

Різноманітні кав'ярні, бари та інші розважальні заклади часто прикрашені, створюються тематичні локації, у меню з'являються незвичні та містичні пропозиції, проводяться вечірки та маскаради.

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