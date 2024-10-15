Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Наймістичніше свято року — коли відзначають Гелловін 2024 та які його традиції arrow

Наймістичніше свято року — коли відзначають Гелловін 2024 та які його традиції

15 жовтня 2024 10:46
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли Гелловін 2024 — дата, традиції святкування в Україні та світі
Хлопець у костюмі на свято Гелловін. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Гелловін — одне з наймістичніших свят року, яке вражає своєю атмосферою та традиціями. Оповите легендами та таємницями, воно щороку збирає мільйони людей у всьому світі для святкування. В Україні Гелловін хоч і з'явився відносно нещодавно та вже набув шаленої популярності. Його полюбили і діти, і молоді, і навіть дорослі. 

Читайте також:

Коли святкуватимемо Гелловін 2024 року та які традиції святкування існують в Україні та світі, дізнавайтесь у нашому матеріалі. 

Коли Гелловін 2024 року 

Дата Гелловіна незмінна — містичне свято зустрічають щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч весь світ відзначатиме Гелловін з четверга на п'ятницю.

 

Коли Гелловін 2024 року
Маленькі дівчата з гарбузами на головах. Фото: freepik.com

Чому Гелловін святкують 31 жовтня

Така дата святкування обрана не випадково, адже кельти, які є родоначальниками цього свята, ділили рік на дві рівні половини:

  • перший добрий та світлий період що триває з травня по жовтень;
  • другий — холодний час зла та темряви, що триває з листопада по квітень. 

Якраз ніч з 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року. Саме у цей період між нашим світом і світом духів відчиняються невидимі двері й померлі здатні ходити серед живих. 

До речі, ніч з 30 квітня на 1 травня для кельтів була часом, коли добро і світло нібито повертаються на землю.

 

Чому Гелловін святкують 31 жовтня
Декорація для Гелловіну. Фото: depositphotos.com

Як святкують Гелловін у світі

Саме на батьківщині Гелловіну, в Ірландії, народилася найпопулярніша та найулюбленіша дитяча традиція — збирати частування. Сьогодні це можуть бути будь-які солодощі, яблука, груші та горіхи. 

У Дубліні на це свято завжди людно: туристи з усього світу з'їжджаються на масові святкування головного містичного дня у році. 31 жовтня у місті проводять різноманітні фестивалі, тематичні концерти, костюмовані конкурси, перегляди фільмів жахів просто неба та багато інших захопливих заходів. 

В іншому ірландському місті, Деррі, цілих дев'ять днів проводять масовий карнавал. На ньому можна побачити тисячі людей, переодягнених у відьом та різних містичних істот. 

 

Як святкують Гелловін у світі
Гелловін у Дубліні. Фото: independent.ie

У Німеччині Гелловін відзначається з не меншим розмахом. Святкування проходить зокрема у замку Франкенштейна, куди звідусіль з'їжджаються туристи.  

У Фінляндії проходить найбільший кінофестиваль, присвячений улюбленому містичному святу мільйонів людей. Демонструють переважно фільми жахів, фентезі й наукову фантастику. 

У Великій Британії. Місцеві діти також ходять вулицями з жахливими гарбузами, а місто прикрашають містичними атрибутами. Саме у Лондоні напередодні Гелловіну проводять так звані екскурсії по цвинтарях, про які ходять страшні легенди.  

У Шотландії, Румунії, Франції, Іспанії та Італії теж обожнюють свято Гелловіну, і на його честь проводять багато масових розваг. 

І, звичайно, з великим ентузіазмом святкують Гелловін в Америці. Це свято стало невід'ємною частиною культури. Основні традиції:

  • прикрашати будинки зловісними атрибутами, до прикладу, такими як гарбузи, павуки та привиди;
  • наряджатися у тематичні костюми, до прикладу монстрів або улюблених персонажів;
  • діти ходять від дверей до дверей, просячи цукерки з традиційною фразою "цукерка або життя";
  • влаштовують вечірки з іграми, танцями, тематичними напоями та стравами, які додають особливого шарму до цієї магічної ночі;
  • переглядають фільми жахів;
  • відвідують тематичні фестивалі, концерти та інші заходи. 

 

Як святкують Гелловін в Америці
Діти ходять за частуваннями на Гелловін. Фото: freepik.com

Як святкують Гелловін в Україні

Звичайно, історія цього свята і його традиції дещо нам чужі, але оригінальні костюми, декорування будинків, тематичні десерти, страви та напої давно вписалися і в українську культуру.

Це час, коли можна пофантазувати й створити цікавий декор, до прикладу вирізати страшне обличчя з гарбуза, намалювати тематичну картину, прикрасити будинок кажанами з паперу тощо. 

 

Як святкують Гелловін в Україні
Батько з сином вирізали обличчя на гарбузах. Фото: freepik.com

Можна переглянути вдома фільми жахів або фентезі, запросити друзів й пограти у цікаві тематичні ігри.

Різноманітні кав'ярні, бари та інші розважальні заклади часто прикрашені, створюються тематичні локації, у меню з'являються незвичні та містичні пропозиції, проводяться вечірки та маскаради. 

Раніше ми писали, які фільми жахів визнано найкращими та чому їх варто подивитися любителям цього жанру.

Також ми розповідали про те, коли відзначатимемо найочікуваніше свято Новий рік та яка тварина стане символом 2025 року. 

традиції Україна Хелловін містика свято

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:55 На Харківщині лісничий забезпечував окупантів деревиною — що вирішив суд

10:53 Хитрий план — мешканець Одещини тричі продав неіснуючу автівку

10:44 Борщ в Україні став дорогим задоволенням — де найвищі ціни

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

10:23 На Одещині пролунали вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:21 Число ворожих кораблів у Чорному морі зросло — одеситам варто бути напоготові

10:20 МО схвалило звільнення військових через загибель неповнорідних родичів — нардеп

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

09:53 Трамп перервав зустріч у Пенсільванії через непритомність виборців

10:55 На Харківщині лісничий забезпечував окупантів деревиною — що вирішив суд

10:53 Хитрий план — мешканець Одещини тричі продав неіснуючу автівку

10:44 Борщ в Україні став дорогим задоволенням — де найвищі ціни

10:23 На Одещині пролунали вибухи — що відомо

10:21 Число ворожих кораблів у Чорному морі зросло — одеситам варто бути напоготові

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:20 МО схвалило звільнення військових через загибель неповнорідних родичів — нардеп

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні

09:53 Трамп перервав зустріч у Пенсільванії через непритомність виборців

09:51 Без світла до вечора — кому з одеситів варто зарядити повербанки

09:45 Киянин поцупив у магазині фісташки на 3 тисячі гривень — як його покарав суд

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

8 жовтня 2024

21:40 Новий зразок доларових купюр — як відрізнити 100 доларів від підробки