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Налякають навіть найстійкіших — ТОП-5 найстрашніших фільмів про прибульців

24 вересня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-5 найкращих трилерів про прибульців — що подивитися
Кадр з американського трилеру "Похмурі небеса". Фото: oHo
Микита Шевченко - Редактор

Напевно, кожен з нас хоч раз вважав, що десь там, за межами планети, існують прибульці, які у майбутньому можуть до нас "завітати". Якщо ви любите полоскотати собі нерви такими думками, ми пропонуємо вам подивитися ТОП-5 найстрашніших фільмів про істот з іншого світу.

Новини.LIVE ділиться підбіркою таких фільмів.

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Найкращі фільми про прибульців

Життя (2017 рік)

Американський фантастичний трилер описує історію про астронавтів, які летять на планету Марс, щоб її вивчити. Там вони бачать інопланетну істоту, яка спочатку їм здається зовсім нешкідливою, проте, пізніше вона проявить себе із зовсім неочікуваного боку.

Райан Рейнольдс в фантастическом триллере "Живое"
Раян Рейнольдс у фантастичному трилері "Життя". Фото: Daily Mail

Ніхто тебе не врятує (2023 рік)

В американському фантастичному фільмі жахів йдеться про дівчину, яка сама живе в будинку, але вважає, що в ньому ще хтось є. Згодом героїня бачить того, хто налякав її, але прибулець хоче нашкодити планеті, тому відмовляється дружити. А коли дівчина несподівано тікає і просить про допомогу, ніхто не хоче її рятувати.

Кадр из фильма ужасов "Никто тебя не спасет"
Кадр з фільму жахів "Ніхто тебе не врятує". Фото: Forbes

Викрадачі тіл (1993 рік)

Фантастичний фільм точно вразить своїм кривавим сюжетом прихильників фантастики і жахливих історій про прибульців. У стрічці йдеться про доньку біолога, яка дізнається про істот з потойбічного світу, які викрадають тіла людей, видаючи себе за них, щоб стати головними на планеті.

Фрагмент из фантастического фильма "Похитители тел"
Фрагмент з фантастичного фільму "Викрадачі тіл". Фото: Pinterest

Похмурі небеса (2013 рік)

Американський трилер розповідає про сім’ю, яка переживає важкі часи, але потім все стає набагато гірше. В будинку родини відбувається щось незрозуміле, а самі вони згодом розуміють, що біля них мешкають справжні прибульці.

Фрагмент из американского триллера "Мрачные небеса"
Фрагмент з американського трилера "Похмурі небеса". Фото: JetFilmizle

Здобич (2022 рік)

У трилері описується життя дівчини, яка проживає на початку XVIII, мріючи перетворитися на справжнього воїна. Однак на своєму шляху до успіху вона зустрічає монстра з інопланетного світу. 

Кадр из триллера "Добыча"
Кадр з трилеру "Здобич". Фото: The Guardian

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми про маніяків і серійних убивць вважаються найкращими. 

Раніше ми розповідали про те, які трилери мають найвищий рейтинг за переглядами. 

Також ми повідомляли про те, які стрічки про справжнє кохання вважаються найзахопливішими.

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17:01 Зінченко не гратиме за Арсенал — Артета назвав причину

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