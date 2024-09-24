ТОП-5 самых лучших триллеров о пришельцах — что посмотреть

Кадр из американского триллера "Мрачные небеса". Фото: oHo

Наверное каждый из нас хоть раз считал, что где-то там за пределами планеты существуют пришельцы, которые в будущем могут к нам "пожаловать". Если вы любите пощекотать себе нервы такими мыслями, мы предлагаем вам посмотреть ТОП-5 самых страшных фильмов о существах из другого мира.

Новини.LIVE делится подборкой таких фильмов.

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Самые лучшие фильмы о пришельцах

Живое (2017 год)

Американский фантастический триллер описывает историю об астронавтах, которые летят на планету Марс, чтобы ее изучить. Там они видят инопланетное существо, которое поначалу им кажется совсем безвредным, однако, позже оно проявит себя с совершенно неожиданной стороны.

Райан Рейнольдс в фантастическом триллере "Живое". Фото: Daily Mail

Никто тебя не спасет (2023 год)

В американском фантастическом фильме ужасов речь идет о девушке, которая сама живет в доме, но считает, что в нем еще кто-то есть. Впоследствии героиня видит того, кто испугал ее, но пришелец хочет навредить планете, поэтому отказывается дружить. А когда девушка неожиданно сбегает и просит о помощи, никто не хочет ее спасать.

Кадр из фильма ужасов "Никто тебя не спасет". Фото: Forbes

Похитители тел (1993 год)

Фантастический фильм точно поразит своим кровавым сюжетом поклонников фантастики и ужасных историй о пришельцах. В ленте говорится о дочери биолога, которая узнает о существах потустороннего мира, которые похищают тела людей, выдавая себя за них, чтобы стать главными на планете.

Фрагмент из фантастического фильма "Похитители тел". Фото: Pinterest

Мрачные небеса (2013 год)

Американский триллер рассказывает о семье, которая переживает трудные времена, но потом все становится гораздо хуже. В доме семьи происходит что-то непонятное, а сами они со временем понимают, что возле них живут настоящие пришельцы.

Фрагмент из американского триллера "Мрачные небеса". Фото: JetFilmizle

Добыча (2022 год)

В триллере описывается жизнь девушки, которая проживает в начале XVIII, мечтая превратиться в настоящего воина. Однако, на своем пути к успеху она встречает монстра из инопланетного мира.

Кадр из триллера "Добыча". Фото: The Guardian

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