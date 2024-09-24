Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Испугают даже самых стойких — ТОП-5 самых страшных фильмов о пришельцах arrow

Испугают даже самых стойких — ТОП-5 самых страшных фильмов о пришельцах

24 сентября 2024 16:20
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-5 самых лучших триллеров о пришельцах — что посмотреть
Кадр из американского триллера "Мрачные небеса". Фото: oHo
Никита Шевченко - Редактор

Наверное каждый из нас хоть раз считал, что где-то там за пределами планеты существуют пришельцы, которые в будущем могут к нам "пожаловать". Если вы любите пощекотать себе нервы такими мыслями, мы предлагаем вам посмотреть ТОП-5 самых страшных фильмов о существах из другого мира.

Новини.LIVE делится подборкой таких фильмов.

Читайте также:

Самые лучшие фильмы о пришельцах

Живое (2017 год)

Американский фантастический триллер описывает историю об астронавтах, которые летят на планету Марс, чтобы ее изучить. Там они видят инопланетное существо, которое поначалу им кажется совсем безвредным, однако, позже оно проявит себя с совершенно неожиданной стороны.

Райан Рейнольдс в фантастическом триллере "Живое"
Райан Рейнольдс в фантастическом триллере "Живое". Фото: Daily Mail

Никто тебя не спасет (2023 год)

В американском фантастическом фильме ужасов речь идет о девушке, которая сама живет в доме, но считает, что в нем еще кто-то есть. Впоследствии героиня видит того, кто испугал ее, но пришелец хочет навредить планете, поэтому отказывается дружить. А когда девушка неожиданно сбегает и просит о помощи, никто не хочет ее спасать.

Кадр из фильма ужасов "Никто тебя не спасет"
Кадр из фильма ужасов "Никто тебя не спасет". Фото: Forbes

Похитители тел (1993 год)

Фантастический фильм точно поразит своим кровавым сюжетом поклонников фантастики и ужасных историй о пришельцах. В ленте говорится о дочери биолога, которая узнает о существах потустороннего мира, которые похищают тела людей, выдавая себя за них, чтобы стать главными на планете.

Фрагмент из фантастического фильма "Поклонники тел"
Фрагмент из фантастического фильма "Похитители тел". Фото: Pinterest

Мрачные небеса (2013 год)

Американский триллер рассказывает о семье, которая переживает трудные времена, но потом все становится гораздо хуже. В доме семьи происходит что-то непонятное, а сами они со временем понимают, что возле них живут настоящие пришельцы.

Фрагмент из американского триллера "Мрачные небеса"
Фрагмент из американского триллера "Мрачные небеса". Фото: JetFilmizle

Добыча (2022 год)

В триллере описывается жизнь девушки, которая проживает в начале XVIII, мечтая превратиться в настоящего воина. Однако, на своем пути к успеху она встречает монстра из инопланетного мира.

Кадр из триллера "Добыча"
Кадр из триллера "Добыча". Фото: The Guardian

Напомним, мы писали о том, какие фильмы о маньяках и серийных убийцах считаются самыми лучшими.

Ранее мы рассказывали о том, какие триллеры имеют самый высокий рейтинг по просмотрам.

Также мы сообщали о том, какие ленты о настоящей любви считаются самыми увлекательными.

кино фильм триллеры пришельцы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:50 Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

16:46 Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября

16:38 На "Академике Вернадском" зафиксировали самую высокую скорость ветра с 1947 года

16:36 В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

16:24 ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

16:06 Третья штурмовая уничтожает вражеские танки на Харьковщине — впечатляющее видео

16:03 Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы

обновлено:

15:57 РФ ударила по многоэтажкам в Харькове — есть потерпевшие

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

обновлено:

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

16:50 Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

16:46 Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября

16:38 На "Академике Вернадском" зафиксировали самую высокую скорость ветра с 1947 года

16:36 В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

16:24 ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

16:06 Третья штурмовая уничтожает вражеские танки на Харьковщине — впечатляющее видео

16:03 Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы

обновлено:

15:57 РФ ударила по многоэтажкам в Харькове — есть потерпевшие

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

обновлено:

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью