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Волосся будуть дибки — страшні фільми про зомбі для найсміливіших

3 жовтня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
Найстрашніші фільми про зомбі — що подивитися
Сцена з романтичної комедії жахів "Тепло наших тіл". Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

У світі кінематографу є багато різних жанрів, але існує один, який під силу лише справжнім сміливцям зі сталевими нервами. Ми пропонуємо вам переглянути три захопливі фільми про зомбі з неймовірним сюжетом, від якого аж волосся дибки стає.

Новини.LIVE ділиться добіркою найцікавіших фільмів про зомбі.

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Фільми про зомбі, які вражають

Потяг до Пусана (2016 рік)

Південнокорейський фільм-трилер про зомбі розповідає глядачеві історію розлученого брокера і його доньки, які проживають в Сеулі разом з бабусею. Одного разу вони вирішили поїхати до колишньої дружини героя, яка живе в Пусані, але в поїзді зіткнулися із зомбі.

Вони дізнаються, що в їхній країні розпочався справжній зомбі-апокаліпсис. Чи вдасться їм вижити в боротьбі з мерцями на шаленій швидкості?

Фильм "Поезд в Пусан"
Фрагмент з трилеру "Потяг до Пусана". Фото: скриншот з YouTube

Вітаємо у Зомбіленді (2009 рік)

Американський фільм поєднує в собі два протилежних жанри — комедія і жахи, що робить його ще цікавішим. Сюжет фільму доволі простий — люди помирають, а деякі стають зомбі, але події у стрічці розгортаються навколо ботаніка, який протягом декількох місяців сидить в чотирьох стінах.

Одного разу головний герой вирушає у дорогу, де на його шляху зустрічається живий хлопець. Разом вони знаходять ще двох дівчат, з якими хочуть врятувати свою країну.

Фильм "Добро пожаловать в Зомбиленде"
Сцена з американського фільму "Вітаємо у Зомбіленді". Фото: скриншот з YouTube

Тепло наших тіл (2013 рік)

Американська романтична комедія жахів, знята режисером Джонатаном Левіним, розповідає про розповсюдження чуми у світі, через яку люди стали зомбі. Мерці шукають живих людей, щоб вижити у світі, і ось на шляху одного з них зустрічається мила дівчина в компанії.

Хлопець з’їдає її коханого, але саму її не чіпає, що є дуже нетиповим для життя зомбі. Ця картина точно западе в душу тим, хто любить романтику і не дуже страшні події.

Фильм "Тепло наших тел"
Кадр з фільму про зомбі "Тепло наших тіл". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які серіали на реальних подіях вважаються найзахопливішими. 

Раніше ми розповідали про те, які комедії від сервісу Netflix вважаються найцікавішими. 

Також ми повідомляли про те, які фільми з несподіваним фіналом вважаються найцікавішими.

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