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Кінцівка 100% шокує — 5 фільмів з несподіваним фіналом, які варто подивитися

30 вересня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-5 фільмів з несподіваним фіналом — що подивитися
Актор Джонні Депп у головній ролі художнього фільму "Таємне вікно". Фото: Alamy
Микита Шевченко - Редактор

ТОП-5 кінострічок, які своїм неочікуваним фіналом можуть буквально "підірвати" ваш мозок. Проведіть своє дозвілля після важкого робочого дня, передивляючись фільми, які здатні вразити вас несподіваним завершенням сюжету.

Новини.LIVE ділиться підбіркою картин з несподіваним фіналом.

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Фільми із захоплюючим фіналом, які варто подивитися

Таємне вікно (2004 рік)

У сюжету американського художнього фільму — письменник, який розлучився зі своєю дружиною і важко переживає цей період свого життя. Одного разу на шляху героя, якого зіграв незрівнянний Джонні Депп, з’являється таємний незнайомець. 

Через нього чоловіку треба буде розгадати масу загадкових таємниць, які врешті-решт призведуть до несподіваного фіналу.

Сцена из фильма "Тайное окно"
Сцена з фільму "Таємне вікно". Фото: Alamy

Я думаю з усім цим покінчити (2020 рік)

Драматичний фільм розповідає про жінку, яка намагається розійтися з партнером, але він везе знайомити її зі своїми батьками. Ця історія починає ставати дивною і завершується доволі несподіваним фіналом, тому глядач сидітиме в суцільній напрузі аж до самого завершення фільму.

Фрагмент из драматического фильма "Думаю, как все закончить"
Фрагмент з драматичного фільму "Я думаю з усім цим покінчити". Фото: Medium

Передчуття (2007 рік)

Американська драма описує щасливе життя закоханих, яке змінює реалістичний сон. Уві сні жінка бачить, як її партнер загинув, тому намагається зробити все, щоб це не стало реальним. А ось що буде у фіналі стрічки, подивитеся самі.

Сандра Буллок в американской драме "Предчувствие"
Сандра Буллок в американській драмі "Передчуття". Фото: Justdial

Острів проклятих (2010 рік)

Психологічний трилер спочатку показує бажання впевненого у собі чоловіка розкрити один злочин, а потім починає "поглиблювати" вас у дещо несподіване. Недарма цей фільм вважається одним з тих, яким актор Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль, може пишатися.

Леонардо Ди Каприо в психологическом триллере "Остров проклятых"
Леонардо Ді Капріо у психологічному трилері "Острів проклятих". Фото: Collider

Минулої ночі в Сохо (2021 рік)

Психологічний трилер розповідає про дизайнерку, яка несподівано опиняється в минулому. Спочатку головна героїня захоплюється цією пригодою, однак, пізніше виявляється, що фінал може бути дуже поганим.

Кадр из триллера "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр з трилеру "Минулої ночі в Сохо". Фото: The Times

Нагадаємо, ми писали про те, які найкращі психологічні фільми мають глибокий сенс. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми з відвертими сценами вважаються найкращими для закоханих. 

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кіно фільм Джонні Депп Леонардо Ді Капріо ТОП-5

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