ТОП-5 фильмов с неожиданным финалом — что посмотреть

Актер Джонни Депп в главной роли художественного фильма "Тайное окно". Фото: Alamy

ТОП-5 кинолент, которые своим неожиданным финалом могут буквально "взорвать" ваш мозг. Проведите свой досуг после тяжелого рабочего дня, просматривая фильмы, которые способны поразить вас неожиданным завершением сюжета.

Новини.LIVE делится подборкой картин с неожиданным финалом.

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Тайное окно (2004 год)

В сюжете американского художественного фильма — писатель, который развелся со своей женой и тяжело переживает этот период своей жизни. Однажды на пути героя, которого сыграл бесподобный Джонни Депп, появляется тайный незнакомец.

Из-за него мужчине предстоит разгадать массу загадочных тайн, которые в конце концов приведут к неожиданному финалу.

Сцена из фильма "Тайное окно". Фото: Alamy

Думаю, как все закончить (2020 год)

Драматический фильм рассказывает о женщине, которая пытается разойтись с партнером, но он везет знакомить ее со своими родителями. Эта история начинает становиться странной и завершается довольно неожиданным финалом, поэтому зритель будет сидеть в напряжении вплоть до самого завершения фильма.

Фрагмент из драматического фильма "Думаю, как все закончить". Фото: Medium

Предчувствие (2007 год)

Американская драма описывает счастливую жизнь влюбленных, которую изменил реалистичный сон. Во сне женщина видит, как ее партнер погиб, поэтому пытается сделать все, чтобы это не стало реальным. А вот что будет в финале фильма, посмотрите сами.

Сандра Буллок в американской драме "Предчувствие". Фото: Justdial

Остров проклятых (2010 год)

Психологический триллер сначала показывает желание уверенного в себе мужчины раскрыть одно преступление, а затем начинает "углублять" вас в кое-что неожиданное. Не зря этот фильм считается одним из тех, которым актер Леонардо Ди Каприо, сыгравший главную роль, может гордиться.

Леонардо Ди Каприо в психологическом триллере "Остров проклятых". Фото: Collider

Прошлой ночью в Сохо (2021 год)

Психологический триллер рассказывает о дизайнере, которая неожиданно оказывается в прошлом. Сначала главная героиня увлекается этим приключением, однако, позже оказывается, что финал может быть очень плохим.

Кадр из триллера "Прошлой ночью в Сохо". Фото: The Times

Напомним, мы писали о том, какие самые лучшие психологические фильмы имеют глубокий смысл.

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