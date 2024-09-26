Найкращі психологічні драми, які змушують замислитися — що подивитися

Фрагмент з американської музичної драми "Одержимість". Фото: BBC

Шукаєте фільми, які можуть залишити по собі приємний післясмак і змусять вас замислитися? Тоді ми пропонуємо вам підбірку найкращих психологічних стрічок, переглянувши які ви точно не забудете про їхній захоплюючий сюжет.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих психологічних фільмів.

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Одержимість (2014 рік)

В американській музичній драмі розповідається про молодого чоловіка, який грає на барабанах і намагається стати справжнім професіоналом у музиці. Йому вдається стати дуже успішним, втіливши свої мрії в реальне життя завдяки суровому наставнику.

Сцена з музичної драми "Одержимість". Фото: Pinterest

Гравець (1992 рік)

Кримінальна драма описує життя успішного чоловіка, який буквально став заручником свого успіху. Коли на шляху головного героя з’являються певні обставини, він починає замислюватися над ціною успіху і жертвами, на які треба йти для цього.

Сцена з кримінальної драми "Гравець". Фото: FilmFed

Місто Бога (2002 рік)

Бразильський кримінальний фільм розповідає про трансформацію героїв, які потрапляють в суворі умови. У стрічці порушується питання жорстокої боротьби за виживання у світі, де насильство і наркоторгівля вважається звичайною буденною справою.

Фрагмент з кримінальної стрічки "Місто Бога". Фото: Pinterest

Лобстер (2015 рік)

Науково-фантастичний романтичний фільм режисера Йоргоса Лантімоса розповідає історію кохання в недалекому майбутньому. За сюжетом люди без пари повинні знайти свого партнера, а якщо вони цього не зроблять, то перетворюються на тварин.

Кадр з науково-фантастичного фільму "Лобстер". Фото: BBC

Машиніст (2004 рік)

Іспанський психологічний трилер розповідає про чоловіка, який страждає від хронічного безсоння вже цілий рік, через що перетворюється на справжнього живого скелета. Одного разу герой намагається з’ясувати, що з ним відбувається, і навіть гадки не має, що на нього чекає далі.

Сцена з трилеру "Машиніст". Фото: The Sun

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