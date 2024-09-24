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ТОП-5 найкращих комедій, від яких у вас болітиме живіт від сміху

24 вересня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
Найсмішніші комедії для настрою — добірка, яку варто подивитися
Фрагмент з американської кінокомедії "Дуже погані матусі-2". Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

Сьогодні дуже важко знайти фільм, який може поліпшити настрій і відволікти від буденних справ. Проте, ми пропонуємо вам ТОП-5 легких комедій, які здатні насмішити своїм сюжетом і неймовірною акторською грою персонажів.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найсмішніших фільмів.

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Брюс Всемогутній (2003 рік)

Американська комедія з неймовірним Джимом Керрі у головній ролі вважається справжньою класикою. Особливістю цієї картини є те, що вона може як насмішити, так і змусити замислитися про багато речей. Ви точно маєте переглянути історію про чоловіка, який несподівано став Богом. 

Джим Керри в главной роли комедии "Брюс Всемогущий"
Джим Керрі в головній ролі комедії "Брюс Всемогутній". Фото: Pinterest

Дюплекс (2003 рік)

У сюжеті американської чорної комедії — пара, яка купує будинок з незвичайним "бонусом" у вигляді старої сусідки. Ніхто навіть подумати не міг, що здатна зробити ця, здавалося б, безпорадна бабця. Смішна стрічка з Дрю Беррімор і Беном Стіллером у головних ролях точно не розчарує ваші очікування.

Дрю Бэрримор и Бен Стиллер в черной комедии "Дюплекс"
Дрю Беррімор і Бен Стіллер у чорній комедії "Дюплекс". Фото: Pinterest

Божевільна парочка (2019 рік)

Сатирично-романтична комедія розповідає про невдаху, який несподівано зустрічає знайому йому жінку. Колись вона була його нянею, а потім стала дуже впливовою особистістю, почавши заробляти зовсім іншим шляхом. Разом вони потрапляють у дуже смішні ситуації, які точно не залишаться без вашої уваги.

Фрагмент из романтической комедии "Та еще парочка"
Фрагмент з романтичної комедії "Божевільна парочка". Фото: Pinterest

Дівчина без комплексів (2015 рік)

Дотепна романтична комедія описує життя звичайної американки на ім’я Емі Шумер, яка ніколи не вірила у справжнє кохання, аж поки не зустріла того самого. Ця картина точно не залишить вас байдужими і змусить вас сміятися до сліз.

Фрагмент из комедии "Девушка без комплексов"
Фрагмент з комедії "Дівчина без комплексів". Фото: BBC

Дуже погані матусі (2016 рік)

Американська кінокомедія розповідає про трьох жінок, які буквально "втонули" у побуті та вихованні дітей. Одного разу вони зустрічаються у закладі, де вирішують, що їм це набридло. З того моменту молоді матусі буквально "вриваються" у веселе життя і показують іншим, як треба жити. 

Кадр из комедии "Очень плохие мамочки"
Кадр з комедії "Дуже погані матусі". Фото: MUBI

Нагадаємо, ми писали про те, які українські фільми вважаються найкращими в історії кіно. 

Раніше ми розповідали про те, які пригодницькі фільми вважаються найцікавішими. 

Також ми повідомляли про те, які фільми на основі книжок вважаються найромантичнішими.

кіно фільм ТОП-5 комедія Джим Керрі

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