Самые смешные комедии для настроения — подборка, которую стоит посмотреть

Фрагмент из американской кинокомедии "Очень плохие мамочки-2". Фото: Pinterest

Сегодня очень трудно найти фильм, который может улучшить настроение и отвлечь от будничных дел. Тем не менее, мы предлагаем вам ТОП-5 легких комедий, способных насмешить своим сюжетом и невероятной актерской игрой персонажей.

Новини.LIVE делится подборкой самых смешных фильмов.

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Брюс Всемогущий (2003 год)

Американская комедия с невероятным Джимом Керри в главной роли считается настоящей классикой. Особенностью этой картины является то, что она может как насмешить, так и заставить задуматься о многом. Вы точно должны посмотреть историю о человеке, который неожиданно стал Богом.

Джим Керри в главной роли комедии "Брюс Всемогущий". Фото: Pinterest

Дюплекс (2003 год)

В сюжете американской черной комедии — пара, которая покупает дом с необычным "бонусом" в виде старой соседки. Никто даже подумать не мог, что способна сделать эта, казалось бы, беспомощная бабушка. Смешная лента с Дрю Бэрримор и Беном Стиллером в главных ролях точно не разочарует ваши ожидания.

Дрю Бэрримор и Бен Стиллер в черной комедии "Дюплекс". Фото: Pinterest

Та еще парочка (2019 год)

Сатирически-романтичная комедия рассказывает о неудачнике, который неожиданно встречает знакомую ему женщину. Когда-то она была его няней, а потом стала очень влиятельной личностью, начав зарабатывать совсем другим путем. Вместе они попадают в очень смешные ситуации, которые точно не останутся без вашего внимания.

Фрагмент из романтической комедии "Та еще парочка". Фото: Pinterest

Девушка без комплексов (2015 год)

Остроумная романтическая комедия описывает жизнь обычной американки по имени Эми Шумер, которая никогда не верила в настоящую любовь, пока не встретила того самого. Эта картина точно не оставит вас равнодушными и заставит вас смеяться до слез.

Фрагмент из комедии "Девушка без комплексов". Фото: BBC

Очень плохие мамочки (2016 год)

Американская кинокомедия рассказывает о трех женщинах, которые буквально "утонули" в быту и воспитании детей. Однажды они встречаются в заведении, где решают, что им это надоело. С того момента молодые мамочки буквально "врываются" в веселую жизнь и показывают другим, как нужно жить.

Кадр из комедии "Очень плохие мамочки". Фото: MUBI

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