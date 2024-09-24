Самые смешные комедии для настроения — подборка, которую стоит посмотреть

ТОП-5 самых лучших комедий, от которых у вас будет болет живот от смеха
Сегодня очень трудно найти фильм, который может улучшить настроение и отвлечь от будничных дел. Тем не менее, мы предлагаем вам ТОП-5 легких комедий, способных насмешить своим сюжетом и невероятной актерской игрой персонажей.
Новини.LIVE делится подборкой самых смешных фильмов.
Самые забавные фильмы, которые поднимут настроение
Брюс Всемогущий (2003 год)
Американская комедия с невероятным Джимом Керри в главной роли считается настоящей классикой. Особенностью этой картины является то, что она может как насмешить, так и заставить задуматься о многом. Вы точно должны посмотреть историю о человеке, который неожиданно стал Богом.
Дюплекс (2003 год)
В сюжете американской черной комедии — пара, которая покупает дом с необычным "бонусом" в виде старой соседки. Никто даже подумать не мог, что способна сделать эта, казалось бы, беспомощная бабушка. Смешная лента с Дрю Бэрримор и Беном Стиллером в главных ролях точно не разочарует ваши ожидания.
Та еще парочка (2019 год)
Сатирически-романтичная комедия рассказывает о неудачнике, который неожиданно встречает знакомую ему женщину. Когда-то она была его няней, а потом стала очень влиятельной личностью, начав зарабатывать совсем другим путем. Вместе они попадают в очень смешные ситуации, которые точно не останутся без вашего внимания.
Девушка без комплексов (2015 год)
Остроумная романтическая комедия описывает жизнь обычной американки по имени Эми Шумер, которая никогда не верила в настоящую любовь, пока не встретила того самого. Эта картина точно не оставит вас равнодушными и заставит вас смеяться до слез.
Очень плохие мамочки (2016 год)
Американская кинокомедия рассказывает о трех женщинах, которые буквально "утонули" в быту и воспитании детей. Однажды они встречаются в заведении, где решают, что им это надоело. С того момента молодые мамочки буквально "врываются" в веселую жизнь и показывают другим, как нужно жить.
Напомним, мы писали о том, какие украинские фильмы считаются самыми лучшими в истории кино.
Раньше мы рассказывали о том, какие приключенческие фильмы считаются самыми интересными.
Также мы сообщали о том, какие фильмы на основе книг считаются самыми романтичными.
Читайте Новини.LIVE!