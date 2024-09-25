Найзахопливіші вестерни, від яких неможливо відірватися — добірка

Кадр з американського вестерну "Шукачі". Фото: Pinterest

Не секрет, що далеко не всі люди у світі люблять дивитися фільми з жанру вестерн, але такі картини мають такий самий напружений та інтригуючий сюжет, як й інші жанри кіно. Ми пропонуємо вам п’ять захопливих вестернів, які не залишать вас байдужими.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих фільмів жанру вестерн.

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Старим тут не місце (2007 рік)

За сюжетом триллеру — Техас 80-тих років, де ветеран війни стикається з кругленькою сумою грошей у розмірі двох мільйонів доларів після угоди наркоторговців, яка виявилася невдалою. Через це на чоловіка полює вбивця, а за розслідування береться шериф.

Фрагмент з вестерну "Старим тут не місце". Фото: скриншот з YouTube

Шукачі (1956 рік)

Американський вестерн описує життя ветерана громадянської війни, який приїхав назад додому в Техас. Там він дізнається про те, що її небіжницю вкрали команчі, тому починає шукати дівчину. Однак, згодом це бажання відновити справедливість стає особистою ненавистю.

Фрагмент з вестерну "Шукачі". Фото: Pinterest

Хороший, поганий, злий (1966 рік)

Сурове кіно в стилі вестерн вважається одним з найкращих в цьому жанрі, де розповідається про людей, які провернули невдалу аферу. Попри те, що вони мало не загинули, змагаючись за скарб, вони вирішують знову це зробити. На золото, яке лежить в могилі у період громадянської війни в США, полює ще одна людина.

Сцена з вестерну "Хороший поганий злий". Фото: Pinterest

Оголена шпора (1953 рік)

Американський психологічний фільм жанру вестерн описує історію життя чоловіка, який є мисливцем за головами і переслідує одного злочинця. Далі герой зустрічає інших шукачів пригод, тому їхня подорож стає справжнісіньким випробуванням на міцність. До речі, цей вестерн отримав премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.

Фрагмент з психологічного вестерну "Оголена шпора". Фото: MUBI

Потяг до Юми (2007 рік)

Американський вестерн розповідає про події в Аризоні у 1880-тих роках, де бідний власник ранчо повинен за 200 доларів супроводити бандита до потягу до Юми, який вирушає о 3:10. На шляху героя виникає перешкода, коли злочинець дає величезний хабар задля того, щоб бути вільним.

Кадр з американського вестерну "Потяг до Юми". Фото: Pinterest

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