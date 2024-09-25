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ТОП-5 найцікавіших вестернів, від яких завжди перехоплює подих

25 вересня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
Найзахопливіші вестерни, від яких неможливо відірватися — добірка
Кадр з американського вестерну "Шукачі". Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

Не секрет, що далеко не всі люди у світі люблять дивитися фільми з жанру вестерн, але такі картини мають такий самий напружений та інтригуючий сюжет, як й інші жанри кіно. Ми пропонуємо вам п’ять захопливих вестернів, які не залишать вас байдужими.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих фільмів жанру вестерн.

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Найцікавіші вестерни в історії кіно

Старим тут не місце (2007 рік)

За сюжетом триллеру — Техас 80-тих років, де ветеран війни стикається з кругленькою сумою грошей у розмірі двох мільйонів доларів після угоди наркоторговців, яка виявилася невдалою. Через це на чоловіка полює вбивця, а за розслідування береться шериф.

Фрагмент из вестерна "Старикам здесь не место"
Фрагмент з вестерну "Старим тут не місце". Фото: скриншот з YouTube

Шукачі (1956 рік)

Американський вестерн описує життя ветерана громадянської війни, який приїхав назад додому в Техас. Там він дізнається про те, що її небіжницю вкрали команчі, тому починає шукати дівчину. Однак, згодом це бажання відновити справедливість стає особистою ненавистю.

Фрагмент из вестерна "Искатели"
Фрагмент з вестерну "Шукачі". Фото: Pinterest

Хороший, поганий, злий (1966 рік)

Сурове кіно в стилі вестерн вважається одним з найкращих в цьому жанрі, де розповідається про людей, які провернули невдалу аферу. Попри те, що вони мало не загинули, змагаючись за скарб, вони вирішують знову це зробити. На золото, яке лежить в могилі у період громадянської війни в США, полює ще одна людина.

Сцена из вестерна "Хороший плохой злой"
Сцена з вестерну "Хороший поганий злий". Фото: Pinterest

Оголена шпора (1953 рік)

Американський психологічний фільм жанру вестерн описує історію життя чоловіка, який є мисливцем за головами і переслідує одного злочинця. Далі герой зустрічає інших шукачів пригод, тому їхня подорож стає справжнісіньким випробуванням на міцність. До речі, цей вестерн отримав премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.

Фрагмент из психологического вестерна "Обнаженная шпора"
Фрагмент з психологічного вестерну "Оголена шпора". Фото: MUBI

Потяг до Юми (2007 рік)

Американський вестерн розповідає про події в Аризоні у 1880-тих роках, де бідний власник ранчо повинен за 200 доларів супроводити бандита до потягу до Юми, який вирушає о 3:10. На шляху героя виникає перешкода, коли злочинець дає величезний хабар задля того, щоб бути вільним.

Кадр из американского вестерна "Поезд на Юму"
Кадр з американського вестерну "Потяг до Юми". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми про прибульців вважаються наймоторошнішими. 

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кіно фільм ТОП-5 вестерн жанри

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