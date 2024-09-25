Самые увлекательные вестерны, от которых невозможно оторваться — подборка

Кадр из американского вестерна "Искатели". Фото: Pinterest

Не секрет, что далеко не все люди в мире любят смотреть фильмы из жанра вестерн, но такие картины имеют такой же напряженный и интригующий сюжет, как и другие жанры кино. Мы предлагаем вам пять увлекательных вестернов, которые не оставят вас равнодушными.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших фильмов жанра вестерн.

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Старикам тут не место (2007 год)

По сюжету триллера — Техас 80-х годов, где ветеран войны сталкивается с кругленькой суммой денег в размере двух миллионов долларов после сделки наркоторговцев, которая оказалас неудачной. Поэтому на мужчину охотится убийца, а за расследование берется шериф.

Фрагмент из вестерна "Старикам тут не место". Фото: скриншот с YouTube

Искатели (1956 год)

Американский вестерн описывает жизнь ветерана гражданской войны, приехавшего обратно домой в Техас. Там он узнает, что ее племянницу украли команчи, поэтому начинает искать девушку. Однако, впоследствии это желание восстановить справедливость становится личной ненавистью.

Фрагмент из вестерна "Искатели". Фото: Pinterest

Хороший, плохой, злой (1966 год)

Суровое кино в стиле вестерн считается одним из самых лучших в этом жанре, где рассказывается о людях, провернувших неудачную аферу. Несмотря на то, что они чуть не погибли, борясь за сокровище, они решают снова это сделать. На золото, лежащее в могиле в период гражданской войны в США, охотится еще один человек.

Сцена из вестерна "Хороший плохой злой". Фото: Pinterest

Обнаженная шпора (1953 год)

Американский психологический фильм жанра вестерн описывает историю жизни мужчины, который является охотником за головами и преследует одного преступника. Далее герой встречает других искателей приключений, поэтому их путешествие становится самым настоящим испытанием на прочность. Кстати, этот вестерн получил премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Фрагмент из психологического вестерна "Обнаженная шпора". Фото: MUBI

Поезд на Юму (2007 год)

Американский вестерн рассказывает о событиях в Аризоне в 1880-х годах, где бедный владелец ранчо должен за 200 долларов сопровождать бандита в поезд в Юму, который отправляется в 3:10. На пути героя возникает препятствие, когда преступник дает огромную взятку для того, чтобы быть свободным.

Кадр из американского вестерна "Поезд на Юму". Фото: Pinterest

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