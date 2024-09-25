Найдушевніші фільми про собак, які розчулять — дивитися добірку

Зворушлива сцена з фільму "Життя і мета собаки". Фото: The Guardian

Добірка найдушевніших фільмів про неймовірну історію з життя "чотирилапих друзів". ТОП-5 затишних картин про собак, які своїм захопливим сюжетом не залишать нікого байдужим і підійдуть для перегляду всією сім’єю.

Новини.LIVE ділиться переліком цих фільмів.

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Білий полон (2005 рік)

Пригодницький фільм кінокомпанії Walt Disney Pictures заснований на реальній історії, яка сталася з японською експедицією в Антарктиді в 1958 році. Тоді 15 собак залишилися в упряжці, а людям довелося бігти через погіршення погоди. На жаль, не всі вижили, але дехто повернувся назад через 11 місяців.

Сцена з пригодницького фільму "Білий полон". Фото: Pinterest

Хатіко: вірний друг (2008 рік)

Зворушлива картина на реальній історії розповідає про собаку акіта-іну, який чекав на свого власника протягом дев’яти років з моменту, як його не стало, але, на жаль, так і не зміг дочекатися. До речі, справжньому Хатіко поставили пам’ятник у Токіо, який символізує вірність собак людям.

Фрагмент з фільму "Хатіко: вірний друг". Фото: Pinterest

101 далматинець (1996 рік)

У сюжеті анімаційного фільму студії Walt Disney Productions йдеться про жінку з великою колекцією хутра, яка намагається її доповнити хутром далматинців. Така ідея виникає в голові Круелли саме тоді, коли в її дизайнерки народжуються цуценята цієї породи.

Кадр з анімаційного фільму "101 далматинець". Фото: Pinterest

Шлях додому (2019 рік)

Сімейний пригодницький фільм розповідає про хлопця, який знаходить цуценя на вулиці і забирає його собою, але воно двічі втікало. Востаннє собака опиняється дуже далеко від дому, тому на нього чекає довге повернення, дружба з пумою, снігова лавина і дика природа.

Сцена із сімейного фільму "Шлях додому". Фото: Pinterest

Життя і мета собаки (2017 рік)

Зворушливий фільм описує історію собаки, в якого було декілька життів, тобто, впродовж багатьох років він перероджувався в різні породи. Згодом він розуміє, що він повернувся до свого господаря, з яким він вперше познайомився.

Денніс Квейд у фільмі "Життя і мета собаки". Фото: скриншот з YouTube

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