Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вони 100% торкнуться вашої душі — ТОП-5 наймиліших фільмів про собак arrow

Вони 100% торкнуться вашої душі — ТОП-5 наймиліших фільмів про собак

25 вересня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
Найдушевніші фільми про собак, які розчулять — дивитися добірку
Зворушлива сцена з фільму "Життя і мета собаки". Фото: The Guardian
Микита Шевченко - Редактор

Добірка найдушевніших фільмів про неймовірну історію з життя "чотирилапих друзів". ТОП-5 затишних картин про собак, які своїм захопливим сюжетом не залишать нікого байдужим і підійдуть для перегляду всією сім’єю.

Новини.LIVE ділиться переліком цих фільмів.

Читайте також:

Душевні стрічки про життя собак — ТОП-5 найкращих

Білий полон (2005 рік)

Пригодницький фільм кінокомпанії Walt Disney Pictures заснований на реальній історії, яка сталася з японською експедицією в Антарктиді в 1958 році. Тоді 15 собак залишилися в упряжці, а людям довелося бігти через погіршення погоди. На жаль, не всі вижили, але дехто повернувся назад через 11 місяців.

Сцена из приключенческого фильма "Белый плен"
Сцена з пригодницького фільму "Білий полон". Фото: Pinterest

Хатіко: вірний друг (2008 рік)

Зворушлива картина на реальній історії розповідає про собаку акіта-іну, який чекав на свого власника протягом дев’яти років з моменту, як його не стало, але, на жаль, так і не зміг дочекатися. До речі, справжньому Хатіко поставили пам’ятник у Токіо, який символізує вірність собак людям.

Фрагмент из фильма "Хатико: верный друг"
Фрагмент з фільму "Хатіко: вірний друг". Фото: Pinterest

101 далматинець (1996 рік)

У сюжеті анімаційного фільму студії Walt Disney Productions йдеться про жінку з великою колекцією хутра, яка намагається її доповнити хутром далматинців. Така ідея виникає в голові Круелли саме тоді, коли в її дизайнерки народжуються цуценята цієї породи.

Кадр из анимационного фильма "101 далматинец"
Кадр з анімаційного фільму "101 далматинець". Фото: Pinterest

Шлях додому (2019 рік)

Сімейний пригодницький фільм розповідає про хлопця, який знаходить цуценя на вулиці і забирає його собою, але воно двічі втікало. Востаннє собака опиняється дуже далеко від дому, тому на нього чекає довге повернення, дружба з пумою, снігова лавина і дика природа.

Сцена из семейного фильма "Путь домой"
Сцена із сімейного фільму "Шлях додому". Фото: Pinterest

Життя і мета собаки (2017 рік)

Зворушливий фільм описує історію собаки, в якого було декілька життів, тобто, впродовж багатьох років він перероджувався в різні породи. Згодом він розуміє, що він повернувся до свого господаря, з яким він вперше познайомився.

Деннис Куэйд в фильме "Собачья жизнь"
Денніс Квейд у фільмі "Життя і мета собаки". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які американські комедійні фільми вважаються найсмішнішими. 

Раніше ми розповідали про те, які романтичні фільми про справжнє кохання вважаються найзворушливішими. 

Також ми повідомляли про те, які фільми жанру трилери мають найвищі рейтинги.

кіно фільм собака ТОП-5 Walt Disney

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 Подоляк зробив гучну заяву про територіальні поступки у війні

19:01 TikTok блокує пропагандистські росЗМІ перед виборами у США

18:55 У Чорнобилі розташований найнебезпечніший об'єкт у світі — може вбити за два дні

18:47 Мобілізація та хвороби серця — чи дадуть відстрочку чоловіку після інфаркту

18:36 В Укренерго повідомили, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

18:21 Зеленський заявив, що Росія маніпулює в ООН своїм правом вето

18:07 Можлива атака РФ на українські АЕС — Зеленський в ООН зробив гучну заяву

18:06 Неявка до ТЦК через хворобу — чи можливо і законно це

18:03 Сонця буде менше — синоптики спрогнозували погоду в Харкові на завтра

19:23 Подоляк зробив гучну заяву про територіальні поступки у війні

19:01 TikTok блокує пропагандистські росЗМІ перед виборами у США

18:55 У Чорнобилі розташований найнебезпечніший об'єкт у світі — може вбити за два дні

18:47 Мобілізація та хвороби серця — чи дадуть відстрочку чоловіку після інфаркту

18:36 В Укренерго повідомили, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

18:21 Зеленський заявив, що Росія маніпулює в ООН своїм правом вето

18:07 Можлива атака РФ на українські АЕС — Зеленський в ООН зробив гучну заяву

18:06 Неявка до ТЦК через хворобу — чи можливо і законно це

18:03 Сонця буде менше — синоптики спрогнозували погоду в Харкові на завтра

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені