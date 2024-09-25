Самые душевные фильмы про собак, которые растрогают — смотреть подборку

Трогательная сцена из фильма "Собачья жизнь". Фото: The Guardian

Подборка самых душевных фильмов о невероятной истории из жизни "четырехлапых друзей". ТОП-5 уютных картин о собаках, которые своим увлекательным сюжетом не оставят никого безразличным и подойдут для просмотра всей семьей.

Новини.LIVE делится перечнем этих фильмов.

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Белый плен (2005 год)

Приключенческий фильм кинокомпании Walt Disney Pictures основан на реальной истории, которая произошла с японской экспедицией в Антарктиде в 1958 году. Тогда 15 собак остались в упряжке, а людям пришлось бежать из-за ухудшения погоды. К сожалению, не все выжили, но некоторые вернулись назад через 11 месяцев.

Сцена из приключенческого фильма "Белый Плен". Фото: Pinterest

Хатико: верный друг (2008 год)

Трогательная картина на реальной истории рассказывает о собаке акита-ину, которая ждала своего владельца в течение девяти лет с момента, как его не стало, но, к сожалению, так и не смогла дождаться. Кстати, настоящему Хатико поставили памятник в Токио, символизирующий верность собак людям.

Фрагмент из фильма "Хатико: верный друг". Фото: Pinterest

101 далматинец (1996 год)

В сюжете анимационного фильма студии Walt Disney Productions говорится о женщине с большой коллекцией меха, которая пытается дополнить ее мехом далматинцев. Такая идея возникает в голове Круэллы именно тогда, когда у ее дизайнера рождаются щенки этой породы.

Кадр из анимационного фильма "101 далматинец". Фото: Pinterest

Путь домой (2019 год)

Семейный приключенческий фильм рассказывает о парне, который находит щенка на улице и забирает его с собой, но он дважды убегал. В последний раз собака оказывается очень далеко от дома, поэтому ее ждет долгое возвращение, дружба с пумой, снежная лавина и дикая природа.

Сцена из семейного фильма "Путь домой". Фото: Pinterest

Собачья жизнь (2017 год)

Трогательный фильм описывает историю собаки, у которой было несколько жизней, то есть, на протяжении многих лет она перерождалась в разные породы. Впоследствии она понимает, что вернулась к своему хозяину, с которым она впервые познакомилась.

Деннис Куэйд в фильме "Собачья жизнь". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие американские комедийные фильмы считаются самыми смешными.

Раньше мы рассказывали о том, какие романтические фильмы о настоящей любви считаются самыми трогательными.

Также мы сообщали о том, какие фильмы жанра триллеры имеют самые высокие рейтинги.