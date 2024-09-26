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Психологические фильмы с глубоким смыслом, заставляющие задуматься — подборка

26 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Самые лучшие психологические драмы, заставляющие задуматься — что посмотреть
Фрагмент из американской музыкальной драмы "Одержимость". Фото: BBC
Никита Шевченко - Редактор

Ищете фильмы, которые могут оставить после себя приятное послевкусие и заставят вас задуматься? Тогда мы предлагаем вам подборку самых лучших психологических лент, просмотрев которые вы точно не забудете об их увлекательном сюжете.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших психологических фильмов.

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Увлекательные фильмы, заставляющие задуматься

Одержимость (2014 год)

В американской музыкальной драме рассказывается о молодом человеке, который играет на барабанах и пытается стать настоящим профессионалом в музыке. Ему удается стать очень успешным, воплотив свои мечты в реальную жизнь благодаря суровому наставнику.

Сцена из музыкальной драмы "Одержимость"
Сцена из музыкальной драмы "Одержимость". Фото: Pinterest

Игрок (1992 год)

Криминальная драма описывает жизнь успешного мужчины, который буквально стал заложником своего успеха. Когда на пути главного героя появляются определенные обстоятельства, он начинает задумываться над ценой успеха и жертвами, на которые нужно идти для этого.

Сцена из криминальной драмы "Игрок"
Сцена из криминальной драмы "Игрок". Фото: FilmFed

Город Бога (2002 год)

Бразильский криминальный фильм рассказывает о трансформации героев, попадающих в суровые условия. В ленте поднимается вопрос жестокой борьбы за выживание в мире, где насилие и наркоторговля считается обычным обыденным делом.

Фрагмент из криминальной ленты "Город Бога"
Фрагмент из криминальной ленты "Город Бога". Фото: Pinterest

Лобстер (2015 год)

Научно-фантастический романтический фильм режиссера Йоргоса Лантимоса рассказывает историю любви в недалеком будущем. По сюжету люди без пары должны найти своего партнера, а если они этого не сделают, то превращаются в животных.

Кадр из научно-фантастического фильма "Лобстер"
Кадр из научно-фантастического фильма "Лобстер". Фото: BBC

Машинист (2004 год)

Испанский психологический триллер рассказывает о мужчине, который страдает от хронической бессонницы уже круглый год, из-за чего превращается в настоящего живого скелета. Однажды герой пытается выяснить, что с ним происходит, и даже не подозревает, что его ждет дальше.

Сцена из триллера "Машинист"
Сцена из триллера "Машинист". Фото: The Sun

Напомним, мы писали о том, какие фильмы о собаках считаются самыми увлекательными.

Раньше мы рассказывали о том, какие комедии можно посмотреть для улучшения настроения.

Также мы сообщали о том, какие фильмы о любви считаются самыми романтичными.

кино фильм психология ТОП-5 драма

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