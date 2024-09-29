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Топ-5 нових серіалів — що подивитися цієї осені

29 вересня 2024 11:45
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Найкращі серіали осені 2024 - що подивитися
Кадр з фільму "Володар перснів: персні влади". Фото: скриншот
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Восени на глядачів чекає чимало цікавих прем'єр та повернення на екрани довгоочікуваних історій, які вже встигли полонити серця шанувальників. Серед разноманіття жанрів і сюжетів кожен зможе найти те, що припаде до душі.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих серіалів цієї осені. 

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Топ-5 серіалів цієї осені

Володар перснів: Персні влади

Епічна сага повертається на екрани, щоб показати події, що відбулися за тисячу років до сюжету культових фільмів "Гоббіт" та "Володар перснів". У другому сезоні серіалу шанувальники побачать "народження" перснів влади та поринуть у фантастичну атмосферу Другої епохи Середзем'я.

Пінгвін

Суперзлодій всесвіту DC Озз Кобблпот відомий як Пінгвін познайомить глядачів зі своєю історією в новому міні-серіалі. Основний сюжет розгортається за тиждень після подій фільму "Бетмен" (2022) та покажуть, як Пінгвін отримав владу в злочинному світі Ґотему.

Головна роль в серіалі дісталася талановитимя Колліну Фарелу, який і зіграв Озза у повному метрі.

Каос

Новий серіал від Netflix у жанрі комедійної драми та фентезі вже встиг наробити шуму у соцмережах. творці переосмислили давньгрецькі міфи та "переселили" олімпійських богів у сучасний світ.

Так, за сюжетом, могутній Зевс помічає першу за тисячі років зморшку на своєму чолі та усвідомлює, що його падіння наближається. Аби не втратити все, володар Олімпу вдається до рішучих дій.

Повільні коні

Для любителів шпигунських пригод Apple TV+ представили захоплючий телесеріал "Повільні коні." Саме так називають працівників  спецслужби МІ5, які провалилися на завданні. 

Найгірший серед них Рівер Картрайт (Джек Лоуден). Він вже і не сподівається повернутися "у сідло", однак справа про викрадення молодого чоловіка може змінити все. До перегляду вже доступні чотири сезони.

Це все Аґата (Аґата увесь час)

Сюжет розгортається навколо героїні Marvel Comics Аґати Гаркнесс. Незнайомий підліток повертає відьму на свободу, проте має своє прохання. Заінтригована подіями Аґата вирушає Відьомською дорогою, аби повернути свої сили та викрити мотиви рятівника.

Таємнича та містична історія чудово підійде для переглдяу осінніми вечорами, особливо в канун Гелловіну.

Нагадаємо, що для романтичних вечорів раніше ми ділилися добіркою топ-серіалів про кохання

А на премії "Еммі-2024" було названо найкращі серіали цього року.

 

 

 

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