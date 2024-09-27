Цікаві українські серіали — добірка, що варто подивитися

Акторка Таїсія Щурук у новій українській мелодрамі "Одна родина". Фото: скриншот з YouTube

Добірка найновіших українських серіалів, які вже встигли викликати захват у глядачів. Проведіть свій вільний час цікаво і захопливо, переглядаючи найкращі серіали, в яких поєднується драма і комедія з життя сучасних українців.

Новини.LIVE ділиться добіркою нових українських серіалів.

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Сучасні українські серіали, які захоплюють

Жіночий лікар. Нове життя (2023 рік)

Український серіал про лікарів буквально став новим справжнім хітом, адже в ньому переплітаються актуальність та емоційна насиченість. Унікальністю цього телесеріалу є те, що в ньому поєднуються реальні події сучасних українців і драматичні історії героїв.

У серіалі лікарі не тільки зіштовхуються з різними перешкодами на своєму шляху, а й переживають трагедії і радощі у власному житті.

Сцена із серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Фото: скриншот з YouTube

Поклик кохання (2024 рік)

Український серіал про шкільне кохання — це чудовий вибір для тих, хто любить коротку, але яскраву історію. Попри те, що цей серіал можна подивитися всього за один день, його сюжет точно залишить вас небайдужими ще надовго.

Події стрічки поєднуються з реаліями повномасштабного вторгнення, у період якого доводиться стикатися з різними перешкодами на своєму шляху.

Момент з українського серіалу "Поклик кохання". Фото: скриншот з YouTube

Одна родина (2024 рік)

Українська мелодрама на чотири серії про справжнє кохання, на шляху якого виникає зрада, війна і боротьба між рідними людьми. За сюжетом — історія кохання двох людей, між сім’ями яких вже давно вирує ворожнеча, тому їхні стосунки опиняться під загрозою.

Боротьба батьків головних героїв не тільки в бізнесі, а й в особистому житті триває вже декілька поколінь.

Фрагмент з української мелодрами "Одна родина". Фото: скриншот з YouTube

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