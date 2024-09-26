Найкращі серіали з відвертими сценами для закоханих — що подивитися

Сцена з американської драми "Секс/життя". Фото:

Добірка найзахопливіших серіалів з красивими відвертими сценами для закоханих пар. Подивіться чотири стрічки, від яких зовсім неможливо відірватися, адже їхній захопливий сюжет буквально "поглине" вас під час перегляду.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих серіалів для партнерів.

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Відверті серіали, які захоплюють сюжетом

Щоденник жиголо (2022 рік)

Головним героєм серіалу є чоловіком, який працює у сфері надання інтимних послуг. Однак, одного разу герой починає глибоко вивчати сімейні справи своєї клієнтки і, що найголовніше, порушує важливе правило своєї професії, закохавшись у неї.

Фрагмент із серіалу "Щоденник жиголо". Фото: Netflix

Одержимість (2023 рік)

Британо-французький серіал розповідає про життя хірурга з Лондона, якому довіряють всі навколо. В особистому житті герой є хорошим батьком і чоловіком, чим дуже пишається. Однак, одного разу він зав’язує стосунки з нареченою свого сина, через що його життя перевертається "догори ногами".

Кадр із серіалу "Одержимість". Фото: The Sun

Фальшивий профіль (2023 рік)

За сюжетом колумбійського драматичного телесеріалу — життя жінки на ім’я Каміла, яка знайомиться з майбутнім коханим у додатку для знайомств. Між закоханими виникають пристрасні стосунки, але одного разу дівчина починає планувати сюрприз для свого партнера, тому рай стає справжньою пасткою.

Сцена з колумбійського телесеріалу "Фальшивий профіль". Фото: Fandom

Секс/життя (2021 рік)

Американська драма розповідає про звичайне життя жінки, яка несподівано зустрічає свого колишнього. Це чоловік, з яким у героїні були бурхливі стосунки з різними яскравими моментами. Після зустрічі з екскоханим дівчина починає розуміти, що вона все ще має до нього почуття.

Кадр з американської драми "Секс/життя". Фото: The Dipp

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