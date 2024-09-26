Самые лучшие сериалы с откровенными сценами для влюбленных — что посмотреть

Сцена из американской драмы "Секс/жизнь". Фото:

Подборка самых увлекательных сериалов с красивыми откровенными сценами для влюбленных пар. Посмотрите четыре ленты, от которых совершенно невозможно оторваться, ведь их увлекательный сюжет буквально "поглотит" вас во время просмотра.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших сериалов для партнеров.

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Дневник жиголо (2022 год)

Главным героем сериала является мужчина, работающий в сфере предоставления интимных услуг. Однако, однажды герой начинает глубоко изучать семейные дела своей клиентки и, что самое главное, нарушает важное правило своей профессии, влюбившись в нее.

Фрагмент из сериала "Дневник жиголо". Фото: Netflix

Одержимость (2023 год)

Британо-французский сериал повествует о жизни хирурга из Лондона, которому доверяют все вокруг. В личной жизни герой является хорошим отцом и мужем, чем очень гордится. Однако, однажды он завязывает отношения с невестой своего сына, из-за чего его жизнь переворачивается "вверх ногами".

Кадр из сериала "Одержимость". Фото: The Sun

Фальшивый профиль (2023 год)

По сюжету колумбийского драматического телесериала — жизнь женщины по имени Камила, которая знакомится с будущим любимым в приложении для знакомств. Между влюбленными возникают страстные отношения, но однажды девушка начинает планировать сюрприз для своего партнера, поэтому рай становится настоящей ловушкой.

Сцена из колумбийского телесериала "Фальшивый профиль". Фото: Fandom

Секс/жизнь (2021 год)

Американская драма рассказывает об обычной жизни женщины, которая неожиданно встречает своего бывшего. Это мужчина, с которым у героини были бурные отношения с разными яркими моментами. После встречи с экс-любимым девушка начинает понимать, что она все еще испытывает к нему чувства.

Кадр из американской драмы "Секс/жизнь". Фото: The Dipp

Напомним, мы писали о том, какие фильмы жанра вестерн считаются самыми увлекательными.

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