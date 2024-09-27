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Новые украинские сериалы о любви — что посмотреть вечером

27 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Интересные украинские сериалы — подборка, что стоит посмотреть
Актриса Таисия Щурук в новой украинской мелодраме "Одна родина". Фото: скриншот с YouTube
Никита Шевченко - Редактор

Подборка самых новых украинских сериалов, которые уже успели вызвать восторг у зрителей. Проведите свое свободное время интересно и увлекательно, просматривая самые лучшие сериалы, в которых совмещается драма и комедия из жизни современных украинцев.

Новини.LIVE делится подборкой новых украинских сериалов.

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Жіночий лікар. Нове життя (2023 год)

Украинский сериал о врачах буквально стал новым настоящим хитом, ведь в нем переплетаются актуальность и эмоциональная насыщенность. Уникальностью этого телесериала является то, что в нем сочетаются реальные события современных украинцев и драматические истории героев.

В сериале врачи не только сталкиваются с разными препятствиями на своем пути, но и переживают трагедии и радости в собственной жизни.

Сцена из сериала "Женский врач. Новая жизнь"
Сцена из сериала "Жіночий лікар. Нове життя". Фото: скриншот с YouTube

Поклик кохання (2024 год)

Украинский сериал о школьной любви — это отличный выбор для тех, кто любит короткую, но яркую историю. Несмотря на то, что этот сериал можно посмотреть всего за один день, его сюжет точно оставит вас неравнодушными надолго.

События ленты сочетаются с реалиями полномасштабного вторжения, в период которого приходится сталкиваться с разными препятствиями на своем пути.

Момент из украинского сериала "Зов любви"
Момент из украинского сериала "Поклик кохання". Фото: скриншот с YouTube

Одна родина (2024 год)

Украинская мелодрама на четыре серии о настоящей любви, на пути которой возникает предательство, война и борьба между родными людьми. По сюжету — история любви двух людей, между семьями которых давно бурлит вражда, поэтому их отношения окажутся под угрозой.

Борьба родителей главных героев не только в бизнесе, но и личной жизни продолжается уже несколько поколений.

Фрагмент из украинской мелодрамы "Одна семья"
Фрагмент из украинской мелодрамы "Одна родина". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие психологические фильмы считаются самыми лучшими в кино.

Раньше мы рассказывали о том, какие фильмы о собаках считаются самыми увлекательными.

Также мы сообщали о том, какие американские комедии считаются самыми лучшими в кино.

кино сериал любовь украинские фильмы Таисия Щурук

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