Лучшие сериалы осени 2024 – что посмотреть

Кадр из фильма "Властелин колец: перстные власти". Фото: скриншот

Осенью зрителей ждет немало интересных премьер и возвращения на экраны долгожданных историй, которые уже успели пленить сердца поклонников. Среди разнообразия жанров и сюжетов каждый сможет найти то, что придется по душе.

Новини.LIVE делится подборкой лучших сериалов этой осенью.

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Властелин колец: Кольца власти

Эпическая сага возвращается на экраны, чтобы показать события, произошедшие за тысячу лет до сюжета культовых фильмов "Хоббит" и "Властелин колец". Во втором сезоне сериала поклонники увидят "рождение" колец власти и погрузятся в фантастическую атмосферу Второй эпохи Средиземья.

Пингвин

Супервор вселенной DC Озз Кобблпот известен как Пингвин познакомит зрителей со своей историей в новом мини-сериале. Основной сюжет разворачивается через неделю после событий фильма "Бэтмен" (2022) и покажут, как Пингвин получил власть в преступном мире Готема.

Главная роль в сериале досталась талантливому Коллину Фарелу, который и сыграл Озза в полном метре.

Каос

Новый сериал от Netflix в жанре комедийной драмы и фэнтези уже успел наделать шум в соцсетях. творцы переосмыслили древнегреческие мифы и "переселили" олимпийских богов в современный мир.

Так, по сюжету, могучий Зевс замечает первую за тысячи лет морщину на лбу и осознает, что его падение приближается. Чтобы не потерять все, обладатель Олимпа предпринимает решительные действия.

Медленные кони

Для любителей шпионских приключений Apple TV+ представили увлекательный телесериал "Медленные кони." Именно так называют провалившихся на задании работников спецслужбы МИ5.

Худший среди них Ривер Картрайт (Джек Лоуден). Он уже и не надеется вернуться "в седло", однако дело о похищении молодого человека может изменить все. К просмотру уже доступны четыре сезона.

Это все Агата (Агата все время)

Сюжет разворачивается вокруг героини Marvel Comics Агаты Гаркнесс. Незнакомый подросток возвращает ведьму на свободу, но имеет свою просьбу. Заинтригованная событиями Агата отправляется по Ведьмской дороге, чтобы вернуть свои силы и разоблачить мотивы спасителя.

Таинственная и мистическая история прекрасно подойдет для просмотра в осенние вечера, особенно накануне Хэллоуина.

Напомним, что для романтических вечеров раньше мы делились подборкой топ-сериалов о любви.

А на премии "Эмми-2024" были названы лучшие сериалы этого года.