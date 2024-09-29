Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Топ-5 новых сериалов — что посмотреть этой осенью arrow

Топ-5 новых сериалов — что посмотреть этой осенью

29 сентября 2024 11:45
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Лучшие сериалы осени 2024 – что посмотреть
Кадр из фильма "Властелин колец: перстные власти". Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Осенью зрителей ждет немало интересных премьер и возвращения на экраны долгожданных историй, которые уже успели пленить сердца поклонников. Среди разнообразия жанров и сюжетов каждый сможет найти то, что придется по душе.

Новини.LIVE делится подборкой лучших сериалов этой осенью.

Читайте также:

Топ-5 сериалов этой осени

Властелин колец: Кольца власти

Эпическая сага возвращается на экраны, чтобы показать события, произошедшие за тысячу лет до сюжета культовых фильмов "Хоббит" и "Властелин колец". Во втором сезоне сериала поклонники увидят "рождение" колец власти и погрузятся в фантастическую атмосферу Второй эпохи Средиземья.

Пингвин

Супервор вселенной DC Озз Кобблпот известен как Пингвин познакомит зрителей со своей историей в новом мини-сериале. Основной сюжет разворачивается через неделю после событий фильма "Бэтмен" (2022) и покажут, как Пингвин получил власть в преступном мире Готема.

Главная роль в сериале досталась талантливому Коллину Фарелу, который и сыграл Озза в полном метре.

Каос

Новый сериал от Netflix в жанре комедийной драмы и фэнтези уже успел наделать шум в соцсетях. творцы переосмыслили древнегреческие мифы и "переселили" олимпийских богов в современный мир.

Так, по сюжету, могучий Зевс замечает первую за тысячи лет морщину на лбу и осознает, что его падение приближается. Чтобы не потерять все, обладатель Олимпа предпринимает решительные действия.

Медленные кони

Для любителей шпионских приключений Apple TV+ представили увлекательный телесериал "Медленные кони." Именно так называют провалившихся на задании работников спецслужбы МИ5.

Худший среди них Ривер Картрайт (Джек Лоуден). Он уже и не надеется вернуться "в седло", однако дело о похищении молодого человека может изменить все. К просмотру уже доступны четыре сезона.

Это все Агата (Агата все время)

Сюжет разворачивается вокруг героини Marvel Comics Агаты Гаркнесс. Незнакомый подросток возвращает ведьму на свободу, но имеет свою просьбу. Заинтригованная событиями Агата отправляется по Ведьмской дороге, чтобы вернуть свои силы и разоблачить мотивы спасителя.

Таинственная и мистическая история прекрасно подойдет для просмотра в осенние вечера, особенно накануне Хэллоуина.

Напомним, что для романтических вечеров раньше мы делились подборкой топ-сериалов о любви.

А на премии "Эмми-2024" были названы лучшие сериалы этого года.

 

 

 

сериал фильм телевидение зарубежные звезды Премьера

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:47 Уволен командир 72-й бригады, которая защищает Угледар — военный отреагировал

12:29 Безуглая резко раскритиковала действия Сырского на фронте — что сказала

12:29 В Одессе строят новую трубу котельной "Северная-2" — успеют ли до холодов

12:26 Субсидии будут считать по-новому — что изменится с 1 октября

11:59 Исчез в море — одесские спасатели ищут мужчину в Аркадии

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

11:57 Разбор завалов дома в Запорожье завершен — количество раненых выросло в разы

11:35 Вспышки на Солнце будут влиять на самочувствие — прогноз магнитных бурь сегодня

11:31 В Одессе снова проблемы с водоснабжением — кто остался без воды

11:15 Андрей Шевченко — легенда украинского футбола празднует 48-летие

11:11 В РФ горят аэродром в Ейске и арсенал в Котлубане — в ЦПД раскрыли детали

12:47 Уволен командир 72-й бригады, которая защищает Угледар — военный отреагировал

12:29 Безуглая резко раскритиковала действия Сырского на фронте — что сказала

12:29 В Одессе строят новую трубу котельной "Северная-2" — успеют ли до холодов

12:26 Субсидии будут считать по-новому — что изменится с 1 октября

11:59 Исчез в море — одесские спасатели ищут мужчину в Аркадии

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

11:57 Разбор завалов дома в Запорожье завершен — количество раненых выросло в разы

11:35 Вспышки на Солнце будут влиять на самочувствие — прогноз магнитных бурь сегодня

11:31 В Одессе снова проблемы с водоснабжением — кто остался без воды

11:15 Андрей Шевченко — легенда украинского футбола празднует 48-летие

11:11 В РФ горят аэродром в Ейске и арсенал в Котлубане — в ЦПД раскрыли детали

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд