Найкращі фільми про нездорове кохання — що подивитися

Фільми про токсичні стосунки, які "зламають" ваш мозок — добірка
Жодній людині в цьому світі не потрібні токсичні стосунки, проте, це одна з найулюбленіших тем режисерів. Ми пропонуємо вам до перегляду добірку найкращих фільмів про нездорове кохання, які точно потребують вашої уваги.
Новини.LIVE розповідає про п'ять фільмів про токсичні стосунки.
Найкращі стрічки про нездорове кохання
Останнє танго в Парижі (1972 рік)
Філософська мелодрама про важкі руйнівні стосунки літнього чоловіка-американця і молодої жінки-француженки. Вони зустрілися совсем несподівано, але ця зустріч стана поштовхом для початку анонімних стосунків.
Драма режисера Бернардо Бертолуччі порушує теми емоційного болю і відчуження і точно не повинна залишитися без вашої уваги.
Синій оксамит (1986 рік)
Детективний трилер режисера Девіда Лінча розповідає про життя молодого чоловіка, який несподівано натикається на відрізане вухо людини. З цього моменту в житті головного героя з’являється багато таємниць і насильства, коли він розслідує загадкові події у компанії з донькою детектива.
Згодом чоловік зустрічає артистку нічного клубу і навіженого психопата, що радикально змінює його життя.
Гіркий місяць (1992 рік)
У сюжеті психологічного трилеру — закохані, які проводять час разом на одному з узбережжі Франції. Одного разу до них "вривається" загадковий письменник, через якого їхні стосунки починають псуватися. Чоловік починає маніпулювати психічним станом і пристрастями партнерів.
У мелодраматичному фільмі порушуються теми влади і контролю, розповідаючи, як з легкістю можна зіпсувати стосунки між людьми.
Вікі Крістіна Барселона (2008 рік)
Американо-іспанський фільм режисера Вуді Аллена розповідає про двох подруг, які проводять своє літо в сонячній Барселоні. Одного разі дівчата зустрічають художника, який пропонує їм провести час разом з ним та його колишньою, яку, до речі, грає Пенелопа Крус.
Згодом одна з дівчат починає закохуватися в художника, а ось друга опиняється в цьому трикутнику не за власної волі.
Загублена (2014 рік)
Американський детективний трилер, заснований на романі Гілліан Флінн, розповідає про головного героя, якого підозрюють у зникненні своєї коханої у річницю весілля. Поступово у фільмі розкриваються подробиці стосунків закоханих, які приховували за собою багато таємниць і брехні.
У картині режисера Девіда Фінчера порушуються теми маніпуляції і важливості медіа у процесі розслідувань.
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