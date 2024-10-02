Найкращі фільми про нездорове кохання — що подивитися

Американський актор Бен Аффлек у детективному трилері "Загублена". Фото: скриншот з YouTube

Жодній людині в цьому світі не потрібні токсичні стосунки, проте, це одна з найулюбленіших тем режисерів. Ми пропонуємо вам до перегляду добірку найкращих фільмів про нездорове кохання, які точно потребують вашої уваги.

Новини.LIVE розповідає про п'ять фільмів про токсичні стосунки.

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Останнє танго в Парижі (1972 рік)

Філософська мелодрама про важкі руйнівні стосунки літнього чоловіка-американця і молодої жінки-француженки. Вони зустрілися совсем несподівано, але ця зустріч стана поштовхом для початку анонімних стосунків.

Драма режисера Бернардо Бертолуччі порушує теми емоційного болю і відчуження і точно не повинна залишитися без вашої уваги.

Фрагмент з мелодрами "Останнє танго в Парижі". Фото: скриншот з YouTube

Синій оксамит (1986 рік)

Детективний трилер режисера Девіда Лінча розповідає про життя молодого чоловіка, який несподівано натикається на відрізане вухо людини. З цього моменту в житті головного героя з’являється багато таємниць і насильства, коли він розслідує загадкові події у компанії з донькою детектива.

Згодом чоловік зустрічає артистку нічного клубу і навіженого психопата, що радикально змінює його життя.

Кадр з детективного трилеру "Синій оксамит". Фото: скриншот з YouTube

Гіркий місяць (1992 рік)

У сюжеті психологічного трилеру — закохані, які проводять час разом на одному з узбережжі Франції. Одного разу до них "вривається" загадковий письменник, через якого їхні стосунки починають псуватися. Чоловік починає маніпулювати психічним станом і пристрастями партнерів.

У мелодраматичному фільмі порушуються теми влади і контролю, розповідаючи, як з легкістю можна зіпсувати стосунки між людьми.

Сцена з психологічного трилеру "Гіркий місяць". Фото: скриншот з YouTube

Вікі Крістіна Барселона (2008 рік)

Американо-іспанський фільм режисера Вуді Аллена розповідає про двох подруг, які проводять своє літо в сонячній Барселоні. Одного разі дівчата зустрічають художника, який пропонує їм провести час разом з ним та його колишньою, яку, до речі, грає Пенелопа Крус.

Згодом одна з дівчат починає закохуватися в художника, а ось друга опиняється в цьому трикутнику не за власної волі.

Фрагмент з іспанського фільму "Вікі Крістіна Барселона". Фото: скриншот з YouTube

Загублена (2014 рік)

Американський детективний трилер, заснований на романі Гілліан Флінн, розповідає про головного героя, якого підозрюють у зникненні своєї коханої у річницю весілля. Поступово у фільмі розкриваються подробиці стосунків закоханих, які приховували за собою багато таємниць і брехні.

У картині режисера Девіда Фінчера порушуються теми маніпуляції і важливості медіа у процесі розслідувань.

Бен Аффлек у трилері "Загублена". Фото: скриншот з YouTube

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