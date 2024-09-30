Що подивитися з друзями — найкращі комедії від Netflix

Актор Денієл Крейґ у детективному фільмі "Ножі наголо: Скляна цибуля". Фото: Pinterest

Шукаєте кумедні фільми, які допоможуть вам разом з друзями весело провести своє дозвілля ввечері? Тоді пропонуємо вам ТОП-3 стрічки комедійного жанру, які підійдуть для перегляду з друзями після важкого робочого дня.

Новини.LIVE ділиться підбіркою цих стрічок.

Читайте також:

Найкращі комедії для перегляду з друзями

Ножі наголо: Скляна цибуля (2022 рік)

Детективний фільм з Деніелом Крейгом розповідає про харизматичного детектива, який їде до Греції і потрапляє в компанію незвичайних персонажів з окремими таємницями. Поступово головний герой починає розгадувати таємниці кожного підозрюваного, в процесі чого у детектива виникає все більше складних деталей.

Ця стрічка хоч і має безліч таємниць, однак в ній присутні різні смішні моменти, які точно вас порадують.

Кадр з детективного фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля". Фото: Spiegel

Кінець ї***ого світу (2017 рік)

Британський телесеріал з чорним гумором розповідає про молодого хлопця, який впевнений, що він є психопатом з безглуздим життям. Одного разу герой зустрічає в школі нову дівчину, в якої також є свої особливості, чим вона привертає його увагу.

Між хлопцем і дівчиною зав’язуються стосунки, а дівчина хоче втягнути коханого у свою авантюру.

Сцена з телесеріалу "Кінець ї***ого світу". Фото: Pinterest

Сварка (2023 рік)

Американський телесеріал, який став одним з найкращих у 2023 році, розповідає про конфлікт між невдалим підрядником і підприємицею, яка незадоволена власним життям. Ця сварка перетворюється на справжнє протистояння, з якого починає розгортатися сюжет стрічки.

Звичайний конфлікт на дорозі стає жорсткою грою, де кожен з учасників розкриває свої найпотаємніші пориви.

Фрагмент з американського серіалу "Сварка". Фото: Digital Trends

Нагадаємо, ми писали про те, які вестерни вважаються найзахопливішими в кінематографі.

Раніше ми розповідали про те, які фільми про справжнє кохання вважаються найромантичнішими.

Також ми повідомляли про те, які фільми про прибульців вважаються найстрашнішими.