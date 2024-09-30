Що подивитися з друзями — найкращі комедії від Netflix

Неймовірні комедії від Netflix для перегляду з друзями на дозвіллі — добірка
Шукаєте кумедні фільми, які допоможуть вам разом з друзями весело провести своє дозвілля ввечері? Тоді пропонуємо вам ТОП-3 стрічки комедійного жанру, які підійдуть для перегляду з друзями після важкого робочого дня.
Новини.LIVE ділиться підбіркою цих стрічок.
Найкращі комедії для перегляду з друзями
Ножі наголо: Скляна цибуля (2022 рік)
Детективний фільм з Деніелом Крейгом розповідає про харизматичного детектива, який їде до Греції і потрапляє в компанію незвичайних персонажів з окремими таємницями. Поступово головний герой починає розгадувати таємниці кожного підозрюваного, в процесі чого у детектива виникає все більше складних деталей.
Ця стрічка хоч і має безліч таємниць, однак в ній присутні різні смішні моменти, які точно вас порадують.
Кінець ї***ого світу (2017 рік)
Британський телесеріал з чорним гумором розповідає про молодого хлопця, який впевнений, що він є психопатом з безглуздим життям. Одного разу герой зустрічає в школі нову дівчину, в якої також є свої особливості, чим вона привертає його увагу.
Між хлопцем і дівчиною зав’язуються стосунки, а дівчина хоче втягнути коханого у свою авантюру.
Сварка (2023 рік)
Американський телесеріал, який став одним з найкращих у 2023 році, розповідає про конфлікт між невдалим підрядником і підприємицею, яка незадоволена власним життям. Ця сварка перетворюється на справжнє протистояння, з якого починає розгортатися сюжет стрічки.
Звичайний конфлікт на дорозі стає жорсткою грою, де кожен з учасників розкриває свої найпотаємніші пориви.
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