Что посмотреть с друзьями — самые лучшие комедии от Netflix

Актер Дэниел Крейг в детективном фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица". Фото: Pinterest

Ищете забавные фильмы, которые помогут вам вместе с друзьями весело провести свой досуг вечером? Тогда предлагаем вам ТОП-3 фильма комедийного жанра, которые подойдут для просмотра с друзьями после тяжелого рабочего дня.

Новини.LIVE делится подборкой этих лент.

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Достать ножи: Стеклянная луковица (2022 год)

Детективный фильм с Дэниелом Крейгом рассказывает о харизматичном детективе, который едет в Грецию и попадает в компанию необычных персонажей с отдельными тайнами. Постепенно главный герой начинает разгадывать тайны каждого подозреваемого, в процессе чего у сыщика возникает все больше сложных деталей.

Эта лента хоть и имеет множество тайн, однако в ней присутствуют разные смешные моменты, которые точно вас порадуют.

Кадр из детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица". Фото: Spiegel

Конец ***ого мира (2017 год)

Британский телесериал с черным юмором рассказывает о молодом парне, который уверен, что он психопат с бессмысленной жизнью. Однажды герой встречает в школе новую девушку, у которой тоже есть свои особенности, чем она привлекает его внимание.

Между парнем и девушкой завязываются отношения, а девушка хочет вовлечь любимого в свою авантюру.

Сцена из телесериала "Конец ***го мира". Фото: Pinterest

Грызня (2023 год)

Американский телесериал, ставший одним из самых лучших в 2023 году, рассказывает о конфликте между неудачным подрядчиком и предпринимателем, которая недовольна собственной жизнью. Эта ссора превращается в настоящее противостояние, с которого начинает разворачиваться сюжет ленты.

Обычный конфликт на дороге становится жесткой игрой, где каждый из участников раскрывает свои сокровенные порывы.

Фрагмент из американского сериала "Грызня". Фото: Digital Trends

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