Самые лучшие фильмы о нездоровой любви — что посмотреть

Американский актер Бен Аффлек в детективном триллере "Исчезнувшая". Фото: скриншот с YouTube

Ни одному человеку в этом мире не нужны токсичные отношения, однако, это одна из самых любимых тем режиссеров. Мы предлагаем вам просмотреть подборку самых лучших фильмов о нездоровой любви, которые точно требуют вашего внимания.

Новини.LIVE рассказывает о пяти фильмах о токсичных отношениях.

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Последнее танго в Париже (1972)

Философская мелодрама о тяжелых разрушительных отношениях пожилого мужчины-американца и молодой женщины-француженки. Они встретились совсем неожиданно, но эта встреча стала толчком для начала анонимных отношений.

Драма режиссера Бернардо Бертолуччи поднимает темы эмоциональной боли и отчуждения и точно не должна остаться без вашего внимания.

Фрагмент из мелодрамы "Последнее танго в Париже". Фото: скриншот с YouTube

Синий бархат (1986 год)

Детективный триллер режиссера Дэвида Линча рассказывает о жизни молодого человека, который неожиданно натыкается на отрезанное ухо человека. С этого момента в жизни главного героя появляется много тайн и насилия, когда он расследует загадочные события в компании с дочерью детектива.

Впоследствии мужчина встречает артистку ночного клуба и сумасшедшего психопата, что радикально меняет его жизнь.

Кадр из детективного триллера "Синий бархат". Фото: скриншот с YouTube

Горькая луна (1992 год)

В сюжете психологического триллера — влюбленные, которые проводят время вместе на одном из побережий Франции. Однажды к ним "врывается" загадочный писатель, из-за которого их отношения начинают портиться. Мужчина начинает манипулировать психическим состоянием и пристрастиями партнеров.

В мелодраматическом фильме поднимаются темы власти и контроля, рассказывая, как с легкостью можно испортить отношения между людьми.

Сцена из психологического триллера "Горькая луна". Фото: скриншот с YouTube

Вики Кристина Барселона (2008 год)

Американо-испанский фильм режиссера Вуди Аллена рассказывает о двух подругах, которые проводят свое лето в солнечной Барселоне. В один прекрасный момент девушки встречают художника, который предлагает им провести время вместе с ним и его бывшей, которую, кстати, играет Пенелопа Крус.

Впоследствии одна из девушек начинает влюбляться в художника, а вот вторая оказывается в этом треугольнике не по своей воле.

Фрагмент из испанского фильма "Вики Кристина Барселона". Фото: скриншот с YouTube

Исчезнувшая (2014 год)

Американский детективный триллер, основанный на романе Гиллиан Флинн, рассказывает о главном герое, которого подозревают в исчезновении своей любимой в годовщину свадьбы. Постепенно в фильме раскрываются подробности отношений влюбленных, которые скрывали за собой множество тайн и лжи.

В картине режиссера Дэвида Финчера поднимаются темы манипуляции и важности медиа в процессе расследований.

Бен Аффлек в триллере "Исчезнувшая". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие мини-сериалы считаются одними из самых лучших в кино.

Раньше мы рассказывали о том, какие фильмы с неожиданным финалом стоит посмотреть.

Также мы сообщали о том, какие психологические фильмы с глубоким смыслом считаются самыми интересными.