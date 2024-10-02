Самые лучшие фильмы о нездоровой любви — что посмотреть

Фильмы про токсичные отношения, которые "сломают" ваш мозг — подборка
Ни одному человеку в этом мире не нужны токсичные отношения, однако, это одна из самых любимых тем режиссеров. Мы предлагаем вам просмотреть подборку самых лучших фильмов о нездоровой любви, которые точно требуют вашего внимания.
Новини.LIVE рассказывает о пяти фильмах о токсичных отношениях.
Самые лучшие ленты о нездоровой любви
Последнее танго в Париже (1972)
Философская мелодрама о тяжелых разрушительных отношениях пожилого мужчины-американца и молодой женщины-француженки. Они встретились совсем неожиданно, но эта встреча стала толчком для начала анонимных отношений.
Драма режиссера Бернардо Бертолуччи поднимает темы эмоциональной боли и отчуждения и точно не должна остаться без вашего внимания.
Синий бархат (1986 год)
Детективный триллер режиссера Дэвида Линча рассказывает о жизни молодого человека, который неожиданно натыкается на отрезанное ухо человека. С этого момента в жизни главного героя появляется много тайн и насилия, когда он расследует загадочные события в компании с дочерью детектива.
Впоследствии мужчина встречает артистку ночного клуба и сумасшедшего психопата, что радикально меняет его жизнь.
Горькая луна (1992 год)
В сюжете психологического триллера — влюбленные, которые проводят время вместе на одном из побережий Франции. Однажды к ним "врывается" загадочный писатель, из-за которого их отношения начинают портиться. Мужчина начинает манипулировать психическим состоянием и пристрастиями партнеров.
В мелодраматическом фильме поднимаются темы власти и контроля, рассказывая, как с легкостью можно испортить отношения между людьми.
Вики Кристина Барселона (2008 год)
Американо-испанский фильм режиссера Вуди Аллена рассказывает о двух подругах, которые проводят свое лето в солнечной Барселоне. В один прекрасный момент девушки встречают художника, который предлагает им провести время вместе с ним и его бывшей, которую, кстати, играет Пенелопа Крус.
Впоследствии одна из девушек начинает влюбляться в художника, а вот вторая оказывается в этом треугольнике не по своей воле.
Исчезнувшая (2014 год)
Американский детективный триллер, основанный на романе Гиллиан Флинн, рассказывает о главном герое, которого подозревают в исчезновении своей любимой в годовщину свадьбы. Постепенно в фильме раскрываются подробности отношений влюбленных, которые скрывали за собой множество тайн и лжи.
В картине режиссера Дэвида Финчера поднимаются темы манипуляции и важности медиа в процессе расследований.
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