Найцікавіші міні-серіали на вечір — ТОП-5 картин, які чіпляють з перших хвилин

Сцена з психологічного мінісеріалу "В її очах". Фото: скриншот з YouTube

ТОП-5 найзахопливіших мінісеріалів, сюжет яких починає "затягувати" з перших секунд. Проведіть свій вечір за переглядом коротких стрічок з цікавим сюжетом, які можна переглянути буквально за один вечір і які не залишать вас байдужими.

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Цікаві короткі серіали, які можна подивитися ввечері

Безневинний (2021 рік)

Драматичний іспанський кримінально-детективний трилер описує історію головного героя, який сидів за ґратами протягом дев’яти років. Коли чоловік виходить з в’язниці, він вирішує "перегорнути" сторінку і розпочати нове життя, але минуле його все ж таки наздоганяє. На шляху героя з’являються події, про які краще навіть не знати.

Маріо Касас у драматичному серіалі "Безневинний". Фото: скриншот з YouTube

Одного разу вночі (2016 рік)

Британо-американський мінісеріал розпочинається з того, що головний герой проводить ніч у ліжку з новою знайомою, а вже зранку прокидається поруч з її тілом. Через це чоловік стає головним підозрюваним, хоча він абсолютно нічого не пам’ятає про цю ніч. Сюжет стрічки із самого початку захопить вас, тому вам захочеться дізнатися, чим вона закінчиться.

Фрагмент з мінісеріалу "Одного разу вночі". Фото: скриншот з YouTube

В її очах (2021 рік)

За сюжетом психологічного трилеру — любовний трикутник, в якому опиняється мати-одиначка. Жінка закрутила звичайний службовий роман зі своїм начальником і навіть не підозрювала, що одного разу вона потрапить до справжньої "павутини" таємниць.

Сцена з психологічного трилеру "В її очах". Фото: скриншот з YouTube

Попередниця (2021 рік)

Британський мінісеріал розповідає про жінку, яка потрапляє у незвичайний будинок. Спочатку вона насолоджується ним, але потім головна героїня з’ясовує, що раніше в ньому мешкала жінка, яка загинула. Згодом героїня починає думати, що на неї чекає те ж саме.

Фрагмент з британського серіалу "Попередниця". Фото: скриншот з YouTube

Олівія Кіттерідж (2014 рік)

Драматичний мінісеріал від НВО розповідає про літню жінку, яка все своє життя присвятила професії і власній сім’ї. Все своє життя героїня, яка працювала вчителькою математики, поводилася так, ніби вона ненавидить весь світ. У серіалі розповідається про 25 років з життя жінки, які відкриють вам багато таємниць.

Сцена з драматичного телесеріалу "Олівія Кіттерідж". Фото: скриншот з YouTube

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