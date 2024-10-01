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ТОП-5 найкращих мінісеріалів, які чіпляють з перших хвилин — що подивитися

1 жовтня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
Найцікавіші міні-серіали на вечір — ТОП-5 картин, які чіпляють з перших хвилин
Сцена з психологічного мінісеріалу "В її очах". Фото: скриншот з YouTube
Микита Шевченко - Редактор

ТОП-5 найзахопливіших мінісеріалів, сюжет яких починає "затягувати" з перших секунд. Проведіть свій вечір за переглядом коротких стрічок з цікавим сюжетом, які можна переглянути буквально за один вечір і які не залишать вас байдужими.

Новини.LIVE ділиться добіркою цих картин.

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Цікаві короткі серіали, які можна подивитися ввечері

Безневинний (2021 рік)

Драматичний іспанський кримінально-детективний трилер описує історію головного героя, який сидів за ґратами протягом дев’яти років. Коли чоловік виходить з в’язниці, він вирішує "перегорнути" сторінку і розпочати нове життя, але минуле його все ж таки наздоганяє. На шляху героя з’являються події, про які краще навіть не знати.

Сериал "Харлан Кобен. Невиновен"
Маріо Касас у драматичному серіалі "Безневинний". Фото: скриншот з YouTube

Одного разу вночі (2016 рік)

Британо-американський мінісеріал розпочинається з того, що головний герой проводить ніч у ліжку з новою знайомою, а вже зранку прокидається поруч з її тілом. Через це чоловік стає головним підозрюваним, хоча він абсолютно нічого не пам’ятає про цю ніч. Сюжет стрічки із самого початку захопить вас, тому вам захочеться дізнатися, чим вона закінчиться.

Сериал "Однажды ночью"
Фрагмент з мінісеріалу "Одного разу вночі". Фото: скриншот з YouTube

В її очах (2021 рік)

За сюжетом психологічного трилеру — любовний трикутник, в якому опиняється мати-одиначка. Жінка закрутила звичайний службовий роман зі своїм начальником і навіть не підозрювала, що одного разу вона потрапить до справжньої "павутини" таємниць. 

Сериал "В ее глазах"
Сцена з психологічного трилеру "В її очах". Фото: скриншот з YouTube

Попередниця (2021 рік)

Британський мінісеріал розповідає про жінку, яка потрапляє у незвичайний будинок. Спочатку вона насолоджується ним, але потім головна героїня з’ясовує, що раніше в ньому мешкала жінка, яка загинула. Згодом героїня починає думати, що на неї чекає те ж саме.

Сериал "Предшественница"
Фрагмент з британського серіалу "Попередниця". Фото: скриншот з YouTube

Олівія Кіттерідж (2014 рік)

Драматичний мінісеріал від НВО розповідає про літню жінку, яка все своє життя присвятила професії і власній сім’ї. Все своє життя героїня, яка працювала вчителькою математики, поводилася так, ніби вона ненавидить весь світ. У серіалі розповідається про 25 років з життя жінки, які відкриють вам багато таємниць.

Сериал "Что знает Оливия?"
Сцена з драматичного телесеріалу "Олівія Кіттерідж". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які комедії від сервісу Netflix можна подивитися в компанії друзів. 

Раніше ми розповідали про те, які цікаві фільми можна подивитися разом із сім’єю. 

Також ми повідомляли про те, які популярні вестерни вважаються найзахопливішими.

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