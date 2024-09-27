Що подивитися на вихідних — добірка цікавих фільмів для всієї сімʼї

Цікаві фільми для перегляду всією сім'єю на вихідні — добірка на вечір
Добірка найкращих фільмів із глибоким сенсом, які підходять для всієї родини. Проведіть вечори на вихідних в компанії найближчих за переглядом стрічок, які точно не залишать вас байдужими своїм захопливим сюжетом.
Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих стрічок для всієї сім’ї.
Стрічки з глибоким сенсом, які можна подивитися в компанії сім’ї
Коко (2017 рік)
Американський анімаційний 3D-фільм порушує питання сім’ї, мрій і зв’язку різних поколінь. За сюжетом хлопець мріє стати музикантом, але його близькі не підтримують його в цьому. Одного разу герой потрапляє до потойбічного світу, де зустрічається з мертвими. Мультфільм про сімейні цінності змушує замислитися багато про що.
Зоотрополіс (2016 рік)
Анімаційне творіння студії Walt Disney розповідає про зайчиху, яка мріє стати справжнім поліцейським. Згодом вона досягає своєї мрії і починає розслідувати складну справу. Мультфільм не тільки покращить ваш настрій, а й змусить замислитися над такими темами, як дружба і шлях до мрій.
Назад у майбутнє (1985 рік)
Культова американська трилогія розповідає про хлопця, який потрапляє з 1985 в 1955 рік за допомогою машини часу свого друга-доктора. Згодом виявляється, що у доктора немає палива на те, щоб хлопець повернувся назад. Стрічка демонструє захопливі та веселі пригоди головного героя.
Диво (2017 рік)
Американська сімейна драма розповідає про маленького хлопчика, в якого з народження деформоване обличчя. Хлопець потрапляє до нової школи, в якій йому доведеться адаптуватися зі своїм недоліком. У стрічці порушуються теми доброти, підтримки і розуміння.
Ваяна (2016 рік)
Американський анімаційний пригодницько-комедійний фільм розповідає про дівчину, яка намагається разом з напівбогом за океаном врятувати власний народ. На їхньому шляху трапляється багато перешкод, які їм доводиться разом долати. У фільмі є не тільки яскраві ефекти, а й важливі теми.
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