Що подивитися на вихідних — добірка цікавих фільмів для всієї сімʼї

Американський анімаційний фільм "Коко". Фото ілюстративне: Medium

Добірка найкращих фільмів із глибоким сенсом, які підходять для всієї родини. Проведіть вечори на вихідних в компанії найближчих за переглядом стрічок, які точно не залишать вас байдужими своїм захопливим сюжетом.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих стрічок для всієї сім’ї.

Читайте також:

Стрічки з глибоким сенсом, які можна подивитися в компанії сім’ї

Коко (2017 рік)

Американський анімаційний 3D-фільм порушує питання сім’ї, мрій і зв’язку різних поколінь. За сюжетом хлопець мріє стати музикантом, але його близькі не підтримують його в цьому. Одного разу герой потрапляє до потойбічного світу, де зустрічається з мертвими. Мультфільм про сімейні цінності змушує замислитися багато про що.

Фрагмент з мультфільму "Коко". Фото ілюстративне: The Times

Зоотрополіс (2016 рік)

Анімаційне творіння студії Walt Disney розповідає про зайчиху, яка мріє стати справжнім поліцейським. Згодом вона досягає своєї мрії і починає розслідувати складну справу. Мультфільм не тільки покращить ваш настрій, а й змусить замислитися над такими темами, як дружба і шлях до мрій.

Кадр з анімаційного фільму "Зоотрополіс". Фото ілюстративне: Pinterest

Назад у майбутнє (1985 рік)

Культова американська трилогія розповідає про хлопця, який потрапляє з 1985 в 1955 рік за допомогою машини часу свого друга-доктора. Згодом виявляється, що у доктора немає палива на те, щоб хлопець повернувся назад. Стрічка демонструє захопливі та веселі пригоди головного героя.

Сцена з американської трилогії "Назад у майбутнє". Фото: Pinterest

Диво (2017 рік)

Американська сімейна драма розповідає про маленького хлопчика, в якого з народження деформоване обличчя. Хлопець потрапляє до нової школи, в якій йому доведеться адаптуватися зі своїм недоліком. У стрічці порушуються теми доброти, підтримки і розуміння.

Фрагмент із сімейної драми "Диво". Фото: Pinterest

Ваяна (2016 рік)

Американський анімаційний пригодницько-комедійний фільм розповідає про дівчину, яка намагається разом з напівбогом за океаном врятувати власний народ. На їхньому шляху трапляється багато перешкод, які їм доводиться разом долати. У фільмі є не тільки яскраві ефекти, а й важливі теми.

Сцена з пригодницького фільму "Ваяна". Фото: MSN

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми з відвертими сценами ідеально підходять для закоханих пар.

Раніше ми розповідали про те, які фільми про собак вважаються найзахопливішими.

Також ми повідомляли про те, які популярні вестерни вважаються найцікавішими.