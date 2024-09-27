Что посмотреть на выходных — подборка интересных фильмов для всей семьи

Американский анимационный фильм "Коко". Фото иллюстративное: Medium

Подборка самых лучших фильмов с глубоким смыслом, которые подходят для всей семьи. Проведите вечера на выходных в компании самых близких за просмотром лент, которые точно не оставят вас безразличными своим увлекательным сюжетом.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших лент для всей семьи.

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Коко (2017 год)

Американский анимационный 3D-фильм поднимает вопросы семьи, мечтаний и связи разных поколений. По сюжету парень мечтает стать музыкантом, но его близкие не поддерживают его в этом. Однажды герой попадает в потусторонний мир, где встречается с мертвыми. Мультфильм о семейной ценности заставляет задуматься о многом.

Фрагмент из мультфильма "Коко". Фото иллюстративное: The Times

Зверополис (2016 год)

Анимационное творение студии Walt Disney рассказывает о зайчихе, мечтающей стать настоящим полицейским. Впоследствии она добивается своей мечты и начинает расследовать сложное дело. Мультфильм не только улучшит настроение, но и заставит задуматься над такими темами, как дружба и путь к мечтам.

Кадр из анимационного фильма "Зверополис". Фото иллюстративное: Pinterest

Назад в будущее (1985 год)

Культовая американская трилогия рассказывает о парне, попадающем с 1985 в 1955 год с помощью машины времени своего друга-доктора. Впоследствии оказывается, что у доктора нет топлива, чтобы парень вернулся назад. Лента демонстрирует увлекательные и веселые приключения главного героя.

Сцена из американской трилогии "Назад в будущее". Фото: Pinterest

Чудо (2017 год)

Американская семейная драма рассказывает о маленьком мальчике, у которого с рождения деформировано лицо. Парень попадает в новую школу, где ему придется адаптироваться со своим недостатком. В картине поднимаются темы доброты, поддержки и понимания.

Фрагмент из семейной драмы "Чудо". Фото: Pinterest

Моана (2016 год)

Американский анимационный приключенческо-комедийный фильм рассказывает о девушке, которая пытается вместе с полубогом за океаном спасти собственный народ. На их пути встречается много препятствий, которые им приходится вместе преодолевать. В фильме есть не только яркие эффекты, но и важные темы.

Сцена из приключенческого фильма "Моана". Фото: MSN

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