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ТОП-5 самых лучших мини-сериалов, цепляющих с первых минут — что посмотреть

1 октября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Самые интересные мини-сериалы на вечер — ТОП-5 картин, цепляющих с первых минут
Сцена из психологического мини-сериала "В ее глазах". Фото: скриншот с YouTube
Никита Шевченко - Редактор

ТОП-5 самых увлекательных мини-сериалов, сюжет которых начинает "затягивать" с первых секунд. Проведите свой вечер за просмотром коротких лент с интересным сюжетом, которые можно пересмотреть буквально за один вечер и которые не оставят вас равнодушными.

Новини.LIVE делится подборкой этих картин.

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Харлан Кобен. Невиновен (2021 год)

Драматический испанский криминально-детективный триллер описывает историю главного героя, сидевшего за решеткой в течение девяти лет. Когда мужчина выходит из тюрьмы, он решает "пролистнуть" страницу и начать новую жизнь, но прошлое его, все же, догоняет. На пути героя появляются события, о которых лучше даже не знать.

Сериал "Харлан Кобен. Невиновен"
Марио Касас в драматическом сериале "Харлан Кобен. Невиновен". Фото: скриншот с YouTube

Однажды ночью (2016 год)

Британо-американский мини-сериал начинается с того, что главный герой проводит ночь в постели с новой знакомой, а уже с утра просыпается рядом с ее телом. Поэтому мужчина становится главным подозреваемым, хотя он абсолютно ничего не помнит об этой ночи. Сюжет ленты с самого начала увлечет вас, поэтому вам захочется узнать, чем она закончится.

Сериал "Однажды ночью"
Фрагмент из мини-сериала "Однажды ночью". Фото: скриншот с YouTube

В ее глазах (2021 год)

По сюжету психологического триллера — любовный треугольник, в котором оказывается мать-одиночка. Женщина закрутила обычный служебный роман со своим начальником и даже не подозревала, что однажды она попадет в настоящую "паутину" тайн.

Сериал "В ее глазах"
Сцена из психологического триллера "В ее глазах". Фото: скриншот с YouTube

Предшественница (2021 год)

Британский мини-сериал рассказывает о женщине, попадающей в необычный дом. Сначала она наслаждается им, но потом главная героиня выясняет, что раньше в нем жила женщина, которая погибла. Впоследствии героиня начинает думать, что ее ждет то же самое.

Сериал "Предшественница"
Фрагмент из британского сериала "Предшественница". Фото: скриншот с YouTube

Что думает Оливия? (2014 год)

Драматический мини-сериал от НПО рассказывает о пожилой женщине, которая всю свою жизнь посвятила профессии и собственной семье. Всю свою жизнь героиня, работавшая учительницей математики, вела себя так, словно она ненавидит весь мир. В сериале рассказывается о 25 лет жизни женщины, которые откроют вам много тайн.

Сериал "Что знает Оливия?"
Сцена из драматического телесериала "Что думает Оливия?". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие комедии от сервиса Netflix можно посмотреть в компании друзей.

Раньше мы рассказывали о том, какие интересные фильмы можно посмотреть вместе с семьей.

Также мы сообщали о том, какие популярные вестерны считаются самыми увлекательными.

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