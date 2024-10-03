Самые страшные фильмы о зомби — что посмотреть

Сцена из романтической комедии ужасов "Тепло наших тел". Фото: Pinterest

В мире кинематографа есть много разных жанров, но существует один, который под силу только настоящим храбрецам со стальными нервами. Мы предлагаем вам просмотреть три увлекательных фильма о зомби с невероятным сюжетом, от которого аж волосы дыбом становятся.

Новини.LIVE делится подборкой самых интересных фильмов о зомби.

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Поезд в Пусан (2016 год)

Южнокорейский фильм-триллер о зомби рассказывает зрителю историю разведенного брокера и его дочери, проживающих в Сеуле вместе с бабушкой. Однажды они решили поехать к бывшей жене героя, которая живет в Пусане, но в поезде столкнулись с зомби.

Они узнают, что в их стране начался настоящий зомби-апокалипсис. Удастся ли им выжить в борьбе с мертвецами на бешеной скорости?

Фрагмент из триллера "Поезд в Пусан". Фото: скриншот с YouTube

Добро пожаловать в Зомбиленд (2009 год)

Американский фильм сочетает в себе два противоположных жанра — комедия и ужасы, что делает его еще более интересным. Сюжет фильма довольно прост — люди умирают, а некоторые становятся зомби, но события в картине разворачиваются вокруг ботаника, который в течение нескольких месяцев сидит в четырех стенах.

Однажды главный герой отправляется в дорогу, где на его пути встречается живой парень. Вместе они находят еще двух девушек, с которыми хотят спасти свою страну.

Сцена из американского фильма "Добро пожаловать в Зомбиленд". Фото: скриншот с YouTube

Тепло наших тел (2013 год)

Американская романтическая комедия ужасов, снятая режиссером Джонатаном Левиным, рассказывает о распространении чумы в мире, из-за которой люди стали зомби. Мертвецы ищут живых людей, чтобы выжить в мире, и вот на пути одного из них встречается милая девушка в компании.

Парень съедает ее любимого, но саму ее не трогает, что является очень нетипичным для жизни зомби. Эта картина точно западет в душу тем, кто любит романтику и не очень страшные события.

Кадр из фильма о зомби "Тепло наших тел". Фото: скриншот с YouTube

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