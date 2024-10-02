Найзахопливіші серіали на реальних подіях — що подивитися

Актор Тарон Еджертон в американському серіалі "Чорний птах". Фото: скриншот з YouTube

Далеко не у всіх фільмах і серіалах вигадується якась історія для сюжету, є стрічки, які відтворюють те, що колись відбулося по-справжньому. Ми пропонуємо вам переглянути п’ять захопливих стрічок, які були зняті на основі реальних подій.

Новини.LIVE ділиться добіркою серіалів на реальних історіях.

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Цікаві серіали, засновані на реальних подіях

Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера (2017 рік)

Драма про американського серійного вбивцю, який у період з 1978 до 1991 роки скоротив життя щонайменше 17 молодих людей. У серіалі ви побачите, як починалися перші злочини чоловіка і як йому вдавалося так довго не потрапляти до рук правоохоронців.

Сцена з драми "Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера". Фото: скриншот з YouTube

Корона (2016 рік)

Історичний драматичний серіал розповідає про життя британської королівської сім’ї, члени якої приховували багато таємниць. У сюжеті стрічки можна дізнатися, як Єлизавета II починала зустрічатися з коханим і як далі розвивалися події.

Кадр з історичного телесеріалу "Корона". Фото: скриншот з YouTube

Шантарам (2022 рік)

Екранізація популярного роману Грегорі Девіда Робертса розповідає про чоловіка, який був засуджений до 19 років перебування у в’язниці. Одного разу герой тікає з в’язниці та з фейковим паспортом потрапляє до Індії, де знайомиться з простими мешканцями і навіть кримінальними авторитетами.

Сцена з серіалу "Шантарам". Фото: скриншот з YouTube

Вигадана Анна (2022 рік)

Американський драматичний міні-серіал заснований на статті Джессіки Пресслер у журналі New York Magazine. За сюжетом головна героїня грає роль німецької спадкоємиці гігантського статку і знайомиться з різними впливовими особистостями. За декілька років жінка потрапляє до в’язниці.

Кадр з драматичного серіалу "Вигадана Анна". Фото: скриншот з YouTube

Чорний птах (2022 рік)

Американський міні-серіал заснований на автобіографічному романі Джеймса Кіна і розповідає про життя серійного вбивці, який сидить у в’язниці. Головного героя засуджують до десять років позбавлення волі за незаконне зберігання зброї, а щоб йому швидше вийти з в’язниці, йому треба розкрити цього вбивцю просто за ґратами.

Сцена з міні-серіалу "Чорний птах". Фото: скриншот з YouTube

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