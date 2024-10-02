Самые увлекательные сериалы на реальных событиях — что посмотреть

Актер Тэрон Эджертон в американском сериале "Черная птица". Фото: скриншот с YouTube

Далеко не во всех фильмах и сериалах придумывается какая-то история для сюжета, есть ленты, которые воспроизводят то, что когда-то произошло по-настоящему. Мы предлагаем вам просмотреть пять увлекательных лент, снятых на основе реальных событий.

Новини.LIVE делится подборкой сериалов на реальных историях.

Читайте также:

Интересные сериалы, основанные на реальных событиях

Монстр: История Джеффри Дамера (2017 год)

Драма об американском серийном убийце, который в период с 1978 по 1991 годы сократил жизнь не менее 17 молодых людей. В сериале вы увидите, как начинались первые преступления мужчины и как ему удавалось так долго не попадать в руки правоохранителей.

Сцена из драмы "Монстр: История Джеффри Дамера". Фото: скриншот с YouTube

Корона (2016 год)

Исторический драматический сериал рассказывает о жизни британской королевской семьи, члены которой скрывали много тайн. В сюжете фильма можно узнать, как Елизавета II начинала встречаться с любимым и как дальше развивались события.

Кадр из исторического телесериала "Корона". Фото: скриншот с YouTube

Шантарам (2022 год)

Экранизация популярного романа Грегори Дэвида Робертса рассказывает о мужчине, приговоренном к 19 годам пребывания в тюрьме. Однажды герой сбегает из тюрьмы и с фейковым паспортом попадает в Индию, где знакомится с простыми жителями и даже криминальными авторитетами.

Сцена из сериала "Шантарам". Фото: скриншот с YouTube

Выдумывая Анну (2022 год)

Американский драматический мини-сериал основан на статье Джессики Пресслер в журнале New York Magazine. По сюжету, главная героиня играет роль немецкой наследницы гигантского достатка и знакомится с разными влиятельными личностями. Через несколько лет женщина попадает в тюрьму.

Кадр из драматического сериала "Выдумывая Анну". Фото: скриншот с YouTube

Черная птица (2022 год)

Американский мини-сериал основан на автобиографическом романе Джеймса Кина и рассказывает о жизни серийного убийцы, сидящего в тюрьме. Главного героя приговаривают к десяти годам лишения свободы за незаконное хранение оружия, а чтобы ему поскорее выйти из тюрьмы, ему нужно раскрыть этого убийцу прямо за решеткой.

Сцена из мини-сериала "Черная птица". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие новые интересные сериалы выходят осенью 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие сериалы с откровенными сценами стоит посмотреть возлюбленным парам.

Также мы сообщали о том, какие популярные комедийные фильмы признаны самыми лучшими.