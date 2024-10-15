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Самый мистический праздник года — когда отмечают Хэллоуин 2024 и какие его традиции

15 октября 2024 10:46
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда Хэллоуин 2024 — дата, традиции празднования в Украине и мире
Парень в костюме на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Хэллоуин — один из самых мистических праздников года, поражающий своей атмосферой и традициями. Окутанный легендами и тайнами, он ежегодно собирает миллионы людей во всем мире для празднования. В Украине Хэллоуин хоть и появился относительно недавно, но уже приобрел безумную популярность. Его полюбили и дети, и молодежь, и даже взрослые.

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Когда Хэллоуин в 2024 году

Дата Хэллоуина неизменна — мистический праздник встречают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году весь мир будет отмечать Хэллоуин с четверга на пятницу.

 

Когда Хэллоуин 2024 года
Маленькие девочки с тыквами на головах. Фото: freepik.com

Почему Хэллоуин празднуют 31 октября

Такая дата празднования выбрана не случайно, ведь кельты, являющиеся родоначальниками этого праздника, делили год на две равные половины:

  • первый добрый и светлый период с мая по октябрь;
  • второй — холодное время зла и тьмы, которое длится с ноября по апрель.

Как раз ночь с 31 октября на 1 ноября была границей между этими двумя отрезками года. Именно в этот период между нашим миром и миром духов открывается невидимая дверь и умершие способны ходить среди живых.

Кстати, ночь с 30 апреля на 1 мая для кельтов была временем, когда добро и свет возвращались на землю.

 

Почему Хэллоуин празднуют 31 октября
Декорация для Хэллоуина. Фото: depositphotos.com

Как празднуют Хэллоуин в мире

Именно на родине Хэлловина, в Ирландии, родилась самая популярная и любимая детская традиция — собирать угощение. Сегодня это могут быть любые сладости, яблоки, груши и орехи.

В Дублине на этот праздник всегда многолюдно: туристы со всего мира съезжаются на массовые празднования главного мистического дня в году. 31 октября в городе проводят разнообразные фестивали, тематические концерты, костюмированные конкурсы, просмотры фильмов ужасов под открытым небом и многие другие увлекательные мероприятия.

В другом ирландском городе, Дерри, целых девять дней проводят массовый карнавал. На нем можно увидеть тысячи людей, переодетых в ведьм и разных мистических существ.

 

Как празднуют Хэллоуин в мире
Хэллоуин в Дублине. Фото: independent.ie

В Германии Хэллоуин отмечается с не меньшим размахом. Празднование проходит в частности в замке Франкенштейна, куда отовсюду съезжаются туристы.

В Финляндии проходит самый большой кинофестиваль, посвященный любимому мистическому празднику миллионов людей. Демонстрируют преимущественно фильмы ужасов, фэнтези и научную фантастику.

В Великобритании. Местные дети также ходят по улицам с ужасными тыквами, а город украшают мистическими атрибутами. Именно в Лондоне накануне Хэллоуина проводят так называемые экскурсии по кладбищам, о которых ходят страшные легенды.

В Шотландии, Румынии, Франции, Испании и Италии тоже обожают праздник Хэлловин, и в его честь проводят много массовых развлечений.

И, конечно, с большим энтузиазмом празднуют Хэллоуин в Америке. Этот праздник стал неотъемлемой частью культуры. Основные традиции:

  • украшать дома зловещими атрибутами, например, такими как тыквы, пауки и призраки;
  • наряжаться в тематические костюмы, например монстров или любимых персонажей;
  • дети ходят от двери к двери, прося конфеты с традиционной фразой "конфета или жизнь";
  • устраивают вечеринки с играми, танцами, тематическими напитками и блюдами, которые придают особый шарм к этой магической ночи;
  • просматривают фильмы ужасов;
  • посещают тематические фестивали, концерты и другие мероприятия.

 

Как празднуют Хэллоуин в Америке
Дети ходят за угощениями на Хэллоуин. Фото: freepik.com

Как празднуют Хэллоуин в Украине

Конечно, история этого праздника и его традиции нам немного чужды, но оригинальные костюмы, декорирование домов, тематические десерты, блюда и напитки давно вписались и в украинскую культуру.

Это время, когда можно пофантазировать и создать интересный декор, например вырезать страшное лицо из тыквы, нарисовать тематическую картину, украсить дом летучими мышами из бумаги и т.д.

 

Как празднуют Хэллоуин в Украине
Отец с сыном вырезали лица на тыквах. Фото: freepik.com

Можно посмотреть дома фильмы ужасов или фэнтези, пригласить друзей и поиграть в интересные тематические игры.

Разнообразные кафе, бары и другие развлекательные заведения часто украшены, создаются тематические локации, в меню появляются необычные и мистические предложения, проводятся вечеринки и маскарады.

Ранее мы писали, какие фильмы ужасов признаны лучшими и почему их стоит посмотреть любителям этого жанра.

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традиции Украина Хэллоуин мистика праздник

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