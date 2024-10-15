Когда Хэллоуин 2024 — дата, традиции празднования в Украине и мире

Самый мистический праздник года — когда отмечают Хэллоуин 2024 и какие его традиции
Хэллоуин — один из самых мистических праздников года, поражающий своей атмосферой и традициями. Окутанный легендами и тайнами, он ежегодно собирает миллионы людей во всем мире для празднования. В Украине Хэллоуин хоть и появился относительно недавно, но уже приобрел безумную популярность. Его полюбили и дети, и молодежь, и даже взрослые.
Когда будем праздновать Хэллоуин в 2024 году и какие традиции празднования существуют в Украине и мире, узнайте в нашем материале.
Когда Хэллоуин в 2024 году
Дата Хэллоуина неизменна — мистический праздник встречают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году весь мир будет отмечать Хэллоуин с четверга на пятницу.
Почему Хэллоуин празднуют 31 октября
Такая дата празднования выбрана не случайно, ведь кельты, являющиеся родоначальниками этого праздника, делили год на две равные половины:
- первый добрый и светлый период с мая по октябрь;
- второй — холодное время зла и тьмы, которое длится с ноября по апрель.
Как раз ночь с 31 октября на 1 ноября была границей между этими двумя отрезками года. Именно в этот период между нашим миром и миром духов открывается невидимая дверь и умершие способны ходить среди живых.
Кстати, ночь с 30 апреля на 1 мая для кельтов была временем, когда добро и свет возвращались на землю.
Как празднуют Хэллоуин в мире
Именно на родине Хэлловина, в Ирландии, родилась самая популярная и любимая детская традиция — собирать угощение. Сегодня это могут быть любые сладости, яблоки, груши и орехи.
В Дублине на этот праздник всегда многолюдно: туристы со всего мира съезжаются на массовые празднования главного мистического дня в году. 31 октября в городе проводят разнообразные фестивали, тематические концерты, костюмированные конкурсы, просмотры фильмов ужасов под открытым небом и многие другие увлекательные мероприятия.
В другом ирландском городе, Дерри, целых девять дней проводят массовый карнавал. На нем можно увидеть тысячи людей, переодетых в ведьм и разных мистических существ.
В Германии Хэллоуин отмечается с не меньшим размахом. Празднование проходит в частности в замке Франкенштейна, куда отовсюду съезжаются туристы.
В Финляндии проходит самый большой кинофестиваль, посвященный любимому мистическому празднику миллионов людей. Демонстрируют преимущественно фильмы ужасов, фэнтези и научную фантастику.
В Великобритании. Местные дети также ходят по улицам с ужасными тыквами, а город украшают мистическими атрибутами. Именно в Лондоне накануне Хэллоуина проводят так называемые экскурсии по кладбищам, о которых ходят страшные легенды.
В Шотландии, Румынии, Франции, Испании и Италии тоже обожают праздник Хэлловин, и в его честь проводят много массовых развлечений.
И, конечно, с большим энтузиазмом празднуют Хэллоуин в Америке. Этот праздник стал неотъемлемой частью культуры. Основные традиции:
- украшать дома зловещими атрибутами, например, такими как тыквы, пауки и призраки;
- наряжаться в тематические костюмы, например монстров или любимых персонажей;
- дети ходят от двери к двери, прося конфеты с традиционной фразой "конфета или жизнь";
- устраивают вечеринки с играми, танцами, тематическими напитками и блюдами, которые придают особый шарм к этой магической ночи;
- просматривают фильмы ужасов;
- посещают тематические фестивали, концерты и другие мероприятия.
Как празднуют Хэллоуин в Украине
Конечно, история этого праздника и его традиции нам немного чужды, но оригинальные костюмы, декорирование домов, тематические десерты, блюда и напитки давно вписались и в украинскую культуру.
Это время, когда можно пофантазировать и создать интересный декор, например вырезать страшное лицо из тыквы, нарисовать тематическую картину, украсить дом летучими мышами из бумаги и т.д.
Можно посмотреть дома фильмы ужасов или фэнтези, пригласить друзей и поиграть в интересные тематические игры.
Разнообразные кафе, бары и другие развлекательные заведения часто украшены, создаются тематические локации, в меню появляются необычные и мистические предложения, проводятся вечеринки и маскарады.
Ранее мы писали, какие фильмы ужасов признаны лучшими и почему их стоит посмотреть любителям этого жанра.
Также мы рассказывали о том, когда отметим самый ожидаемый праздник Новый год и какое животное станет символом 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!