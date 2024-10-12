Названо найкращі фільми жахів усіх часів — відео

Персонажі деяких фільмів жахів. Фото: Pexels

Впливове видання Variety, яке розповідає про новини кінематографа, опублікувало список 100 найкращих фільмів жахів усіх часів. Його вони присвятили Геловіну, який святкується в ніч проти 1 листопада.

Рейтинг з'явився на сайті видання.

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Перше місце посів слешер "Техаська різанина бензопилою" режисера Тоуба Гупера, реліз якого відбувся 50 років тому. Сюжет фільму розповідає про групу друзів, які стають жертвами сім'ї канібалів під час відвідин старої садиби. Стрічка позиціонувалась як заснована на реальних подіях, щоб розширити аудиторію.

Хоча образ Шкіряного Обличчя та другорядні сюжетні деталі були натхненні злочинами вбивці Еда Ґейна, його сюжет значною мірою вигаданий. Успіх фільму породив появу франшизи та зйомки багатьох стрічок на цю тематику.

Друге місце редакція видання віддала "Екзорцисту" режисера Вільяма Фрідкіна, а третє — "Психо" Альфреда Хічкока. За сюжетом останнього секретарка Маріон Крейн скористалася можливістю прихопити гроші боса і втекти з міста, щоб розпочати нове життя, однак страх перед законним покаранням переслідує її.

Дівчина зупиняється на ніч у мотелі, власником якого є Норман Бейтс. Розмова з ним надихає її повернути вкрадене. Проте тієї ж ночі її жорстоко вбивають.

До ТОП-10 також увійшли "Щелепи" режисера Стівена Спілберга. Стрічка вийшла в далекому 1975 році. А ось хіти "Чужий" та "Мовчання ягнят" до десятки не потрапили. Вони посіли 11-те та 13-те місця відповідно.

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