Рідлі Скотт пише сценарій фільму "Гладіатор 3"

Кадр з фільму "Гладіатор 2". Фото: Instagram/gladiatormovie

Наступного місяця, 14 листопада, у світовий, і зокрема, український кінопрокат вийде друга частина фільму "Гладіатор". Реліз першої відбувся ще у 2000-му. Наприкінці листопада британському режисеру Рідлі Скотту виповниться 87 років. Попри поважний вік він вже почав роботу над третьою частиною фільму.

Про це повідомляє Total Film.

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Титулований режисер, за його словами, вже почав працювати над сценарієм третьої частини франшизи. За задумом, вона має вийти в прокат вже у 2026-му.

"У мене вже є вісім сторінок. Є початок дуже гарного нарису. Кінцівка "Гладіатора 2" — це відсилання до кінцівки "Хрещеного батька", де Майкл Корлеоне залишається з роботою, яку він не хотів виконувати, і думає: "Що ж тепер, батьку, мені робити?" — з гумором зазначив режисер.

За словами Скотта, третя частина фільму буде про чоловіка, який не хоче бути там, де опинився. Якщо режисер справді зніме триквел "Гладіатора", це буде перший випадок у його фільмографії, де раніше були тільки сиквели.

Щодо другої частини, то її події розгортаються за кілька років після подій оригінального фільму. Головну роль виконав 28-річний ірландець Пол Мескаль. У стрічці також з’являться Дензел Вашингтон, Джозеф Квінн, Фред Гехінгер, Конні Нільсен та Дерек Джейкобі.

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