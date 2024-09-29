50 Cent працює над фільмом про репера P.Diddi

50 Cent працює над документальним фільмом про cкандал із репером P.Diddi
Документальний фільм 50 Cent про заарештованого репера P.Diddi офіційно знаходиться в роботі на Netflix. Дата виходу поки невідома.
Про це повідомляє People.
Документальний фільм про репера P.Diddi
У середу, 25 вересня, представник репера 50 Cent Кертіс Джексон підтвердив зйомки стрічки.
"Це історія зі значним впливом на людей. Це складна розповідь, що охоплює десятиліття, а не тільки заголовки або кліпи, які ми бачили до цього часу", — розповів режисер Олександрія Степлтон.
"Ми залишаємося непохитними у своєму прагненні дати голос тим, хто не має голосу. Хоча звинувачення викликають занепокоєння, ми закликаємо всіх пам'ятати, що історія репера P.Diddi не є повною історією хіп-хопу та його культури. Ми прагнемо, щоб окремі дії не затьмарювали ширший внесок в культуру", — йдеться у заяві знімальної команди.
Netflix замовив проєкт на початку цього року однак, дата прем'єри ще не визначена.
Репер 50 Cent ніколи не соромився критикувати P.Diddi. Він розповів про те, що ніколи не відвідував вечірки скандального репера, що стали предметом федерального розслідування.
Нагадаємо, репера P.Diddi заарештували в готелі на Манхеттені та звинуватили в торгівлі людьми, рекеті та сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.
Наразі він перебуває у столичній в'язниці Брукліна.
Раніше співачка Дженніфер Лопес стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.
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