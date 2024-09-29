50 Cent працює над фільмом про репера P.Diddi

Репер P.Diddi. Фото: Reuters

Документальний фільм 50 Cent про заарештованого репера P.Diddi офіційно знаходиться в роботі на Netflix. Дата виходу поки невідома.

Про це повідомляє People.

Читайте також:

Документальний фільм про репера P.Diddi

У середу, 25 вересня, представник репера 50 Cent Кертіс Джексон підтвердив зйомки стрічки.

"Це історія зі значним впливом на людей. Це складна розповідь, що охоплює десятиліття, а не тільки заголовки або кліпи, які ми бачили до цього часу", — розповів режисер Олександрія Степлтон.

"Ми залишаємося непохитними у своєму прагненні дати голос тим, хто не має голосу. Хоча звинувачення викликають занепокоєння, ми закликаємо всіх пам'ятати, що історія репера P.Diddi не є повною історією хіп-хопу та його культури. Ми прагнемо, щоб окремі дії не затьмарювали ширший внесок в культуру", — йдеться у заяві знімальної команди.

Netflix замовив проєкт на початку цього року однак, дата прем'єри ще не визначена.

Про репера P.Diddi знімуть фільм. Фото: Reuters

Репер 50 Cent ніколи не соромився критикувати P.Diddi. Він розповів про те, що ніколи не відвідував вечірки скандального репера, що стали предметом федерального розслідування.

Нагадаємо, репера P.Diddi заарештували в готелі на Манхеттені та звинуватили в торгівлі людьми, рекеті та сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.

Наразі він перебуває у столичній в'язниці Брукліна.

Раніше співачка Дженніфер Лопес стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.