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Нервують всі — команда Дженніфер Лопес перебуває у стані підвищеної готовності

22 вересня 2024 00:30
Віталій Ковальчук - Редактор
Дженніфер Лопес нервує через скандальний суд над P. Diddy
Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo
Віталій Ковальчук - Редактор

Напередодні американського репера Шон Комбса, відомого як P. Diddy, суд відправив під арешт. Проти нього чимало серйозних звинувачень. Через це співачка Дженніфер Лопес та її команда перебувають у стресі. Раніше знаменитості були парою і потрапили в кримінальну ситуацію. 

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

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За даними джерел видання, менеджмент Дженніфер Лопес перебуває у стані "посиленої готовності" та проводить кризові переговори. Команда титулованої артистки готують план на випадок, якщо її втягнуть у поточне кримінальне розслідування щодо її колишнього обранця. Лопес зустрічалась з Комбсом наприкінці 1990-х років. 

Команда співачки зважує, чи варто їй порушити мовчання щодо арешту Лопес та Комбса 27 грудня 1999 року за стрілянину на Мангеттені (Нью-Йорк, США). Тоді Дженніфер провела 14 годин у камері після того, як її заарештували разом з репером і його охоронцем. Поліцейські знайшли пістолет в машині, якою вони втекли з місця стрілянини.

З того часу Лопес жодного разу не коментувала інцидент. Але під час судових слухань різні періоди з життя Комбса скоріш за все будуть обговорювати в суді. І є вірогідність, що співачку, яка зараз переживає розлучення з актором Беном Аффлеком, можуть викликати в статусі свідка. Офіційно команда Лопес не коментує поточну ситуацію в цьому питанні. 

Джей ло та Шон Комбс
Дженніфер Лопес та Шон Комбс під час роману. Фото: X/MirrorUSNews

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший чоловік Джей Ло дав поради, як їй пережити розлучення з Беном Аффлеком. Також ми розповідали, що Бена Аффлека та Джей Ло на тлі розлучення несподівано помітили разом біля готелю.

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