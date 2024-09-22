Дженнифер Лопес нервничает из-за скандального суда над P. Diddy

Американская певица, актриса Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Накануне американского рэпера Шон Комбса, известного как P. Diddy, суд отправил под арест. Против него немало серьезных обвинений. Поэтому певица Дженнифер Лопес и ее команда находятся в стрессе. Раньше знаменитости были парой и попали в криминальную ситуацию.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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По данным источников, менеджмент Дженнифер Лопес находится в состоянии "повышенной готовности" и проводит кризисные переговоры. Команда титулованной артистки готовят план на случай, если она будет вовлечена в текущее уголовное расследование в отношении ее бывшего избранника. Лопес встречалась с Комбсом в конце 1990-х годов.

Команда певицы взвешивает, стоит ли ей нарушить молчание по поводу ареста Лопес и Комбса 27 декабря 1999 года за стрельбу на Манхеттене (Нью-Йорк, США). Тогда Дженнифер провела 14 часов в камере после того, как ее арестовали вместе с рэпером и его телохранителем. Полицейские обнаружили пистолет в машине, которой они скрылись с места стрельбы.

С тех пор Лопес ни разу не комментировала инцидент. Но во время судебных слушаний разные периоды из жизни Комбса, скорее всего, будут обсуждать в суде. И есть вероятность, что певицу, которая сейчас переживает развод с актером Беном Аффлеком, может быть вызвана в статусе свидетеля. Официально команда Лопес не комментирует текущую ситуацию в этом вопросе.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс во время романа. Фото: X/MirrorUSNews

Напомним, ранее мы писали, что первый муж Джей Ло дал советы, как ей пережить развод с Беном Аффлеком. Также мы рассказывали, что Бен Аффлек и Джей Ло на фоне развода неожиданно заметили вместе возле отеля.