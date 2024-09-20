Перший чоловік Дженніфер Лопес знає, як співачці пережити розлучення з Беном Аффлеком

Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Розлучення американської співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека активно обговорюють в мережі та, зокрема, американському шоу-бізнесі. Перший чоловік Джей Ло, колишній офіціант та тренер Охані Ноа, дав ексдружині поради.

Про це повідомляє видання Hola.

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У новому інтерв'ю Ноа поділився кількома порадами для Лопес. Акцент Охані зробив на її розлученні з Беном Аффлеком. Так, наприклад, він радить Дженніфер побути деякий час на самоті, хоча б 12 місяців.

"Якщо вона зустріне когось нового, можливо, нехай тримає це в таємниці і більше не виходить заміж. У неї чудова кар’єра, вона працьовита, красива жінка. Але коли ви з кимось, ви повинні проводити спільний час, а не думати про те, щоб бути перед камерами", — наголосив ексчоловік Джей Ло.

За словами Охані, якби він зустрів Дженніфер, то сказав їй, що співачці потрібно бути собою, щоб знайти себе.

Ноа і Лопес одружилися в 1997 році, і розлучилися через 11 місяців. Вони зустрілися в ресторані, де він працював. Лопес зацікавився ним і відвідала заклад наступного дня. У квітні 2006 року Лопес подала позов проти Ноа після того, як той зажадав від неї п’ять мільйонів доларів за його книгу мемуарів про їхнє спільне життя.

Дженніфер Лопес та Охані Ноа, 1997 рік. Фото: X/kurisheeee

За словами Лопес, Ноа порушив раніше підписаний між ними договір, згідно з яким її колишній чоловік не має права поширюватися про їхній шлюб і публікувати подібні книги. У ході судових розглядів Лопес отримала 545 тисяч доларів. Водночас вона виплатила компенсацію Ноа 200 тисяч доларів.

Тоді ж суд вирішив, що Охані Ноа заборонено "критикувати, паплюжити і взагалі негативно висловлюватися на адресу Дженніфер". Колишні не підтримують зв’язок вже тривалий час, у своїх інтерв’ю співачка не згадує Ноа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Джей Ло намічається службовий роман з зіркою серіалу "Тед Лассо". Також ми розповідали, що Бена Аффлека та Джей Ло на тлі розлучення несподівано помітили разом біля готелю.