Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перший чоловік Джей Ло дав поради, як їй пережити розлучення з Беном Аффлеком arrow

Перший чоловік Джей Ло дав поради, як їй пережити розлучення з Беном Аффлеком

20 вересня 2024 00:30
Віталій Ковальчук - Редактор
Перший чоловік Дженніфер Лопес знає, як співачці пережити розлучення з Беном Аффлеком
Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo
Віталій Ковальчук - Редактор

Розлучення американської співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека активно обговорюють в мережі та, зокрема, американському шоу-бізнесі. Перший чоловік Джей Ло, колишній офіціант та тренер Охані Ноа, дав ексдружині поради. 

Про це повідомляє видання Hola.

Читайте також:

Поради Джей Ло від колишнього чоловіка

У новому інтерв'ю Ноа поділився кількома порадами для Лопес. Акцент Охані зробив на її розлученні з Беном Аффлеком. Так, наприклад, він радить Дженніфер побути деякий час на самоті, хоча б 12 місяців. 

"Якщо вона зустріне когось нового, можливо, нехай тримає це в таємниці і більше не виходить заміж. У неї чудова кар’єра, вона працьовита, красива жінка. Але коли ви з кимось, ви повинні проводити спільний час, а не думати про те, щоб бути перед камерами", — наголосив ексчоловік Джей Ло. 

За словами Охані, якби він зустрів Дженніфер, то сказав їй, що співачці  потрібно бути собою, щоб знайти себе.

Ноа і Лопес одружилися в 1997 році, і розлучилися через 11 місяців. Вони зустрілися в ресторані, де він працював. Лопес зацікавився ним і відвідала заклад наступного дня. У квітні 2006 року Лопес подала позов проти Ноа після того, як той зажадав від неї п’ять мільйонів доларів за його книгу мемуарів про їхнє спільне життя. 

Джей Ло та Ноа
Дженніфер Лопес та Охані Ноа, 1997 рік. Фото: X/kurisheeee

За словами Лопес, Ноа порушив раніше підписаний між ними договір, згідно з яким її колишній чоловік не має права поширюватися про їхній шлюб і публікувати подібні книги. У ході судових розглядів Лопес отримала 545 тисяч доларів. Водночас вона виплатила компенсацію Ноа 200 тисяч доларів. 

Тоді ж суд вирішив, що Охані Ноа заборонено "критикувати, паплюжити і взагалі негативно висловлюватися на адресу Дженніфер". Колишні не підтримують зв’язок вже тривалий час, у своїх інтерв’ю співачка не згадує Ноа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Джей Ло намічається службовий роман з зіркою серіалу "Тед Лассо". Також ми розповідали, що Бена Аффлека та Джей Ло на тлі розлучення несподівано помітили разом біля готелю.

Дженіфер Лопес поради Зіркове розлучення закордонні зірки співачка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Відмова від дообстеження під час ВЛК — що загрожує військовозобов'язаному

00:11 Окупанти користуються укріпленнями ЗСУ — у "Вовках Да Вінчі" пояснили чому

00:10 Трубін допоміг Бенфіці перемогти дружній до Росії клуб у Лізі чемпіонів

Термінова новина

00:07 У Запоріжжі пролунали вибухи — окупанти атакують КАБами

00:01 МЗС відреагувало на заяву Сікорського щодо статусу Криму

19 вересня 2024

23:57 Юристка пояснила, чи можуть працівники ТЦК передати повістку через родичів

23:56 Зеленський запровадив санкції проти юридичних та фізичних осіб з Росії, Китаю та Ірану

23:53 У Черкасах чоловік створив телеграм-канал, де повідомляв про роздачу повісток — що вирішив суд

23:35 У передмісті Дніпра прогриміли вибухи — що відомо

23:33 Україна вперше доєдналася до навчань НАТО з протидії дронам

00:30 Відмова від дообстеження під час ВЛК — що загрожує військовозобов'язаному

00:11 Окупанти користуються укріпленнями ЗСУ — у "Вовках Да Вінчі" пояснили чому

00:10 Трубін допоміг Бенфіці перемогти дружній до Росії клуб у Лізі чемпіонів

Термінова новина

00:07 У Запоріжжі пролунали вибухи — окупанти атакують КАБами

00:01 МЗС відреагувало на заяву Сікорського щодо статусу Криму

19 вересня 2024

23:57 Юристка пояснила, чи можуть працівники ТЦК передати повістку через родичів

23:56 Зеленський запровадив санкції проти юридичних та фізичних осіб з Росії, Китаю та Ірану

23:53 У Черкасах чоловік створив телеграм-канал, де повідомляв про роздачу повісток — що вирішив суд

23:35 У передмісті Дніпра прогриміли вибухи — що відомо

23:33 Україна вперше доєдналася до навчань НАТО з протидії дронам

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації