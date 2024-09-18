Фахівець з мови тіла розповіла, чи сварився Аффлек з Джей Ло під час нещодавньої зустрічі

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зустрілися у Беверлі-Гіллз, коли вони провели день разом зі своїми дітьми. Джуді Джеймс, британський фахівець з мови тіла, заявила про свою інтерпретацію знімків, які викликали ажіотаж серед шанувальників.

Про це пише Daily Mail.

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Бен Аффлек і Джей Ло виглядали напруженими, коли вони возз’єдналися вперше після того, як співачка подала на розлучення. Але, за словами Джуді, хоча пара спочатку демонструвала "ознаки напруги", розлучені чоловік і дружина насправді демонстрували "відсутність ворожості" один до одного.

Бена з Дженніфер бачився у компанії 15-річного Фінна та 12-річного Семюеля — і 16-річних близнюків Дженніфер, Еммі та Макса. Бен також виховує 18-річну Вайолет. Незважаючи на те, що багато шанувальників припустили, що пара конфліктувала під час зустрічі, Джуді заперечила і натомість припустила, що мова тіла між парою показує, що вони відкриті для спілкування один з одним.

Джуді сказала: "Є деякі ознаки напруги у виразі обличчя Бена та Дженніфер, коли вони йдуть разом, але деякі з їхніх сигналів натякають на відсутність холоду та певне можливе взаємне бажання спілкуватися".

На одному фото, яке, здавалося, показує, що Бен виявляє гнів до Джей Ло, Джуді натомість припустила, що мова тіли пари показу близьку розмову.

"Бен нахиляється в один момент, коли вони йдуть разом, ніби бере участь у більш інтимній розмові, і їхня близькість говорить про відсутність ворожості, незважаючи на те, що він також махнув руками", — сказала вона.

Експерт з мови тіла додала: "Але ключовий сигнал надходить від їхніх рук, які знаходяться досить близько, щоб доторкнутися, руки обидва тримають вільними, незважаючи на те, що під рукою є речі, такі як його банка з напоєм і її сумка, які можна використовувати як бар’єр".

На наступних фотографіях пара на водійському та пасажирському сидіннях автомобіля. Джуді стверджувала, що Джей Ло не плакала, як припускали деякі люди.

"Я майже впевнена, що Дженніфер не плакала на фото автомобіля. У неї кінчик одного кігтя торкається її обличчя, і не витирає сльози", — говорить експерт.

Оцінка Джуді про те, що пара насправді була відкритою один для одного, збігається з повідомленнями на Page Six про те, що вони були помічені під час поцілунків у другій половині дня. Видання повідомило, що пару бачили під час ніжностями на сніданку з дітьми.

Джерело стверджувало, що Бен і Дженніфер були "в Polo Lounge в готелі Beverly Hills, тримаючись за руки і цілувалися".

Інсайдер пояснив, що їхні діти також були поруч у ресторані, "але за окремим столиком". Наприкінці сніданку Дженніфер Гарнер приїхала, щоб забрати своїх дітей від Аффлека, а Бен поїхав з дружиною на машині.

Нагадаємо, у мережі з'явилися нові подробиці розлучення Бена Аффлека з Джей Ло. А раніше ми писали, що Бена Аффлека побачили під час зустрічі з матір'ю дідей відомого актора.