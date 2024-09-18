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Специалист по языку тела рассказала, ссорился ли Аффлек с Джей Ло во время недавней встречи

18 сентября 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Специалист по языку тела рассказала, ссорился ли Аффлек с Джей Ло во время недавней встречи
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встретились в Беверли-Хиллз, когда они провели день вместе со своими детьми. Джуди Джеймс, британский специалист по языку тела, заявила о своей интерпретации снимков, вызвавших ажиотаж среди поклонников.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бен Аффлек и Джей Ло выглядели напряженными, когда они воссоединились впервые после того, как певица подала на развод. Но, по словам Джуди, хотя пара изначально демонстрировала "признаки напряжения", разведенные супруги на самом деле показывали "отсутствие враждебности" друг к другу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LA.GOSSiP (@la.gossiptv)

 

Бена из Дженнифер виделся в компании 15-летнего Финна и 12-летнего Сэмюэля и 16-летних близнецов, Эмми и Макса. У Бена также есть 18-летняя Вайоле. Несмотря на то, что многие поклонники предположили, что пара конфликтовала во время встречи, Джуди возразила и при этом предположила, что язык тела между парой показывает, что они открыты для общения друг с другом.

Джуди сказала: "Есть некоторые признаки напряжения в выражении лица Бена и Дженнифер, когда они идут вместе, но некоторые из их сигналов намекают на отсутствие холода и определенное возможное взаимное желание общаться".

На одном фото, которое, казалось, показывает, что Бен проявляет гнев к Джей Ло, Джуди предположила, что язык тела пары демонстрирует более близкий разговор.

"Бен наклоняется в один момент, когда они идут вместе, будто участвует в более интимном разговоре, и их близость говорит об отсутствии враждебности, несмотря на то, что он также махал руками", — сказала она.

Эксперт по языку тела добавила: "Но ключевой сигнал поступает от их рук, которые находятся достаточно близко, чтобы прикоснуться, руки оба держат свободными, несмотря на то, что под рукой есть вещи, такие как его банка с напитком и сумка, которые можно использовать как барьер".

На следующих фотографиях пара на водительском и пассажирском сиденьях автомобиля и Джуди утверждала, что Джей Ло не плакала, как предполагали некоторые люди.

"Я почти уверена, что Дженнифер не плакала на фото автомобиля. У нее кончик одного когтя касается ее лица, а не вытерает слезы", — говорит эксперт.

Оценка Джуди о том, что пара на самом деле была открыта друг для друга, совпадает с сообщениями на Page Six о том, что они были замечены во время поцелуев во второй половине дня. Издание сообщило, что пару видели во время нежностей во время завтрака с детьми.

Источник утверждал, что Бен и Дженнифер были "в Polo Lounge в отеле Beverly Hills, держась за руки и целовались".

Инсайдер объяснил, что их дети тоже были рядом в ресторане, "но за отдельным столиком". В конце завтрака Дженнифер Гарнер приехала, чтобы увезти их детей с Аффлеком, а сам актер поехал вместе с Лопес.

Напомним, в сети появились новые подробности развода Бена Аффлека с Джей Ло. А раньше мы писали, что Бена Аффлека увидели во время встречи з супруго известного актера.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды звездная пара

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