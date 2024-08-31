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Була йому наче матуся — у мережі з'явились нові подробиці розлучення Джей Ло та Бена Аффлека

31 серпня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Була йому наче матуся — у мережі з'явились нові подробиці розлучення Джей Ло та Бена Аффлека
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженніфер Лопес постійно боролася зі похмурим настроєм свого чоловіка Бена Аффлека, на розлучення із яким офіційно подала минулого тижня. Він "був більше схожий на її сина, ніж на чоловіка".

Про це пише Daily Mail.

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52-річний Бен часто впадав у "похмурий стан" і "не вмів долати стрес".

 

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

"Він не вміє справлятися з ситуацією, легко засмучується і схильний до зневіри. Коли він розслаблений і в хорошому настрої, перебувати поруч з ним просто приголомшливо. Але найчастіше він чимось незадоволений. Часто він зациклюється на чомусь незначному", — зазначає джерело.

За словами інсайдера, спілкуватися з Аффлеком дуже складно, але сам актор не надає цьому значення.

"Він справді не розуміє, як його поганий настрій впливає на оточуючих. Просто неприємно перебувати серед такого негативу", — ділиться знайомий зірки.

 

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

55-річна Лопес намагалася підняти йому настрій.

"Дженніфер справді витратила багато часу на те, щоб Бен був щасливий і щоб у нього було все необхідне", — заявив інсайдер.

Зараз Аффлек почувається чудово.

"Він розквітає, коли має проекти по роботі і коли справа стосується його дітей. Він робить саме те, що хоче. Він виглядає дуже щасливим", — говорить інсайдер.

Це була друга спроба пари побудувати сім'ю. У 2002 році вони вже були заручені, але розлучилися, оскільки не впоралися з тиском, який на їхній роман надавала публічність їхніх стосунків. У 2022 році вони одружилися, відновивши стосунки після довгої перерви, але вже навесні з'явилися чутки про те, що в парі не все так гладко.

Нагадаємо, Бен Аффлек зробив Дженніфер Лопес послугу перед офіційним розлученням. А раніше ми писали, що стали відомі причини розлучення Джей Ло з Беном Аффлеком.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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